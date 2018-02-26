Yeni görüntüler geldi! İşte Afrin'de yaşananlar!

Afrin'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, sivilleri silahlandırmaya başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde köylülere askeri eğitim verildiği görülüyor. Bugün öğle saatlerinde sınırın sıfır noktasındaki Karmanluk köyü teröristlerden temizlendi. TSK, yaptığı açıklamayla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2059'a çıktığını duyurdu. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın servis ettiği karelerde, Türk ordusunun Raco'nun kuzeyinden Afrin'in merkezine doğru ateşlediği füzeler yer alıyor. Türk jetleri ve helikopterleri gece saatlerinde Raco ve Şeyh Hadid'de terör mevzilerini bombardımana tuttu. Yerel kaynaklar, hava harekâtında bazı rejim milislerinin de öldüğünü aktarıyor. 14.40 : Hatay'ın karşısında yer alan terör mevzileri top atışlarıyla dövülüyor.

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Anadolu Ajansı, sınıra sevk edilen çok sayıda tankın fotoğraflarını servis etti. En dikkat çekici kare ise, gökyüzünde uçan bir insansız hava aracı. Fırtına obüsü yüklü yedi TIR'dan oluşan konvoy da, Kilis'in Musabeyli ilçesine ulaştı.

12.20 : Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid bölgesinde yer alan Karmanluk/Harmanlık köyü teröristlerden temizlendi. Türkiye sınırının sıfır noktasındaki köyün alınması, Karmanluk'tan Fırat Nehri'ne kadar uzanan Türkiye-ÖSO hattının, Cinderes bölgesindeki birliklerle birleşmesi için önemli bir adım. 11.00 : Afrin'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, sivilleri silahlandırmaya başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde köylülere askeri eğitim verildiği görülüyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine ait hedefler Türk tankları tarafından vuruldu. AA'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü hedeflerine 6 tank atışı yapıldı. Hedefler, başarılı bir şeklide imha edildi. TSK, daha önce de YPG/PKK-IŞİD terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyu, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken kara ateş destek vasıtalarıyla vurmuştu. 09.20 : TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059.

08.20 : Uluslararası haber ajansı Reuters, Afrin'e doğru giden bir füzenin fotoğraflarını dünyaya geçti. Füzenin fırlatıldığı yer, Raco'nun kuzeyi. Ajans ayrıca Hatay-Afrin sınır hattından da Türk askerlerinin yer aldığı kareleri servis etti. 08.05 : Türk savaş uçakları batı cephesindeki Raco ve Şeyh Hadid'de gece saatlerinde terör mevzilerini yerle bir etti. Uçaklardan sonra helikopterler de bölgeye bomba yağdırdı. Yerel kaynaklar, bombardımanda bazı rejim milislerinin de öldüğünü aktarıyor. YÜZDE 23 TEMİZLENDİ



07.40 : Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar 537 kilometrekare YPG'li teröristlerden temizlendi. Bu alan, Afrin'in yüzde 23'üne tekabül ediyor. Dün kuzey ve batı cephelerinin birleşmesiyle önemli bir adım atıldı. Haritada dün alınan yerler açık yeşil renkte görülüyor. 07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 38. gününde bütün gelişmeleri canlı blogla aktaracağız. Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar! JANDARMA ÖZEL HAREKAT VE POLİS ÖZEL HAREKAT AFRİN'E GİRDİ Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.

Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi. JÖH ve PÖH'lere İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne ayrılışı ve Afrin'e girişi sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci aşamaya geçiliyor, Afrin kent kuşatması başlıyor HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, JÖH ve PÖH'ün Afrin'e girmesiyle ilgili "özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için hazırlık" dedi. Harekattaki son durum hakkında bilgi veren Bozdağ şunları söyledi: PKK'nın hain planı son anda engellendi "Harekat başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Pek çok stratejik nokta ele geçirildi. Harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak köy, belde ve kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor. Alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana kayacaktır. Bunlar hazırlıklar. Meskun mahale girdiği zaman oradaki tecrübesiyle hareket edilecek" dedi.

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi? ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI



Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan art arda son dakika haberler geliyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu. TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalındaki teröristlere ait mevziler, topçu birlikleri tarafından vuruldu. SINIRA 'FIRTINA OBÜSLERİ' GÖNDERİLDİ



Çeşitli kentlerdeki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen obüs yüklü 7 tır, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi. Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 50 araçlık konvoyla karşılandı. Şehrin çıkışına kadar kornalar ve tezahüratlarla uğurlanan askerlerin sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, Fırtına obüslerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına almaya devam ettiği öğrenildi.

'KÜRT ŞAHİNLERİ' AFRİN'DE TERÖRİSTLERE KARŞI SAVAŞACAK



Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Afrinli Kürt gençleri YPG/PKK’ya karşı göreve hazır Mensupları "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek. Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor. "Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor. "AFRİN HALKIMIZI PKK ZULMÜNDEN KURTARACAĞIZ"



İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi. Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur da "Afrin'deki mazlum halkımızı, PKK'nın zulmüden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Nur, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki sivilleri zorla silah altına aldığını hatırlatarak, "İnşallah Afrin'i PKK'dan kurtaracağımız gün uzak değil. Allah'ın izniyle o gün yakındır." şeklinde konuştu. Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı. ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAMPI GÖRÜNTÜLENDİ



Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anlarını AA kameraları görüntüledi. Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi. Çatışmada, kamptaki teröristler etkisiz hale getirildi. ÖRGÜT ELEBAŞINI KAYAYA RESMETMİŞLER



Kamp alanında, teröristlerin, üzerine örgüt elebaşı "Apo" adını yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çekti.