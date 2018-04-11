Yeni Zelanda olumsuz hava şartlarının etkisinde

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'da dün geceden itibaren etkili olan fırtına yüzünden Auckland kentinde yaklaşık 115 bin eve elektrik verilemediği açıklandı.

Auckland Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açılmaya göre, Kuzey ve Güney Adaları'nı etkisi altına alan şiddetli fırtına, ülke genelinde elektrik kesintilerine neden oldu.

Şiddetli fırtınanın ağaçları yerinden söktüğü, çok sayıda evin çatısını uçurduğu ve elektrik hatlarının zarar gördüğü ülkede yaklaşık 115 bin eve henüz elektrik verilemediği belirtildi.

Fırtınanın getirdiği yoğun yağışlar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olduğu Yeni Zelanda'da, elektrik hatlarının onarılmasının yanı sıra meskenleri güvenli hale getirme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Auckland Acil Durum Yönetimi, enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu.

Acil servislere gelen bin 600 yardım çağrısının genellikle elektrik kesintisi, yıkılan ağaçlar ve uçan çatılarla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, elektrik kesintileri ve temizlik çalışmalarının birkaç gün sürebileceği vurgulandı.