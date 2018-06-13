Yolcu otobüsünde korku dolu anlar!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Ankara Otobanı, Demirtaş Mevkisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdek-Ankara seferi yapan Bülent Aydın idaresindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsüne seyir halindeyken, iddiaya göre otoban kenarındaki bir yamaçta bulunan 2 kişi tarafından kaya parçası fırlatıldı. Fırlatılan kaya parçası, içerisinde 30 yolcunun bulunduğu hareket halindeki otobüsün ön camından içeriye girerek muavin koltuğuna saplandı. Muavinin o anda orada bulunmaması olası bir faciayı önledi. Taş attığı iddia edilen 2 şüpheli ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından otobüs şoförü Aydın, güçlükle durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse alınarak Ankara'ya yola çıkarıldı. Farklı bir otomobile de atılan kaya parçası sonucu otomobil de büyük zarar gördü. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun namlulu silahlar ile otobüs çevresinde güvenliği sağladı. Zarar gören araçlarda inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.