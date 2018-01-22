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YPG’li teröristler böyle yakalandı! İşte o fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:58 | Son Güncelleme 58 saniye önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin’in batısında, Türkiye yakınlarındaki stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Burseya ve buradaki askeri kamp ele geçirildi. Çatışmalar sırasında 10 YPG'li de teslim alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerlemesini sürdürüyor. Bazı bölgelerde ÖSO askerleri ile YPG'liler arasında çatışmalar da yaşanıyor. Çatışmalar sırasında 10 YPG'li de teslim alındı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu öğleden sonra Afrin'in kuzeybatısında, "Ebu Dali" köyünün kontrolüne ele geçirdi. ÖSO askerleri Afrin'in batısında, Türkiye yakınlarında stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Burseya ve bu tepede bulunan askeri kampı ele geçirdi.

TEKBİRLİ KUTLAMA

ÖSO birlikleri içinde yer alan bir Türkmen genci Şeyh Aruz köyünü ele geçirdikten sonra askerlere bir konuşma yaparak Afrin'in kurtarılmasının yakın olduğunu söyledi. Birlik zafer sevinci içinde tekbirler getirdi.

KRİTİK NOKTALAR ELE GEÇİRİLDİ

ÖSO bu sabah da Afrin'in kuzeyinde Bülbül mevkisinde bulunan Şeyh, Basi, Bassi, Marzu, Hiftar köyleri ile Şeyh Haruz tepesini ele geçirmişti.

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terörist çatışma TSK YPG ÖSO Afrin Zeytin Dalı Operasyonu

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