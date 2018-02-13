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Ferhat Tunç’a hapis istemi!

GÜNDEM HABERLERİ  | 13.02.2018 17:52 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabında, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle, sanatçı Ferhat Tunç hakkında, ’Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ferhat Tunç’a hapis istemi!

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, sosyal medya hesabında, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame,Büyükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Tunç’un, 25 Nisan 2017’de Twitter’dan paylaştığı, ’Bu akşam yine İstanbul ve diğer iller son derece haklı, demokratik ve meşru çağrıları var. #HayırSusmuyoruz #HayırYargılanamaz’ mesajları nedeniyle, ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Sanatçı Ferhat Tunç’un, 18 Nisan 2018’de İstanbul Büyükçekmece 4. Adliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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Ferhat Tunç hapis sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
halkı kine hükümet tahrik ediyor resmen, kutuplaştırmayı maşallah çok iyi yapıyor.
Merak ediyorum Sayın Tunç evet için aynı şeyleri yazıp paylaşsaydı, şu sözüm ona tarafsızlık yemini eden savcılar aynı iddanameyi hazırlarlarmıydı???
Ever propagandasida suc ozaman
Ya bu adam zaten pkklının önde gideni. Yeni mi anlamışlar bunu?
MAHKEME GÜNÜ ÇOKKKKKK UZUN ÇOKKKKK YUHHHHHH DENİRRR ANCAAAAA
TURKUVAZ MEDYA FORBES ÇALIŞANI HANDAN BAYINDIR İSİMLİ ŞAHSIN PAYLAŞIMLARI İÇİN HALEN NEDEN BİR GİRİŞİM YOKTUR BU YAZARI KORUYAN KİMDİR SADECE TWEETLERİ SİLDİ O KADAR ARKASINDA DURMADI BİLE
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