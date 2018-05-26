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Hatay'da sadece 5 metrelik bir alana yağan yağmur şaşkınlık yarattı

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi.

İskenderun’un işlek bölgesi olan Şehit Pamir caddesi Pac Meydanı’nda akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Ancak meydanda yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur görenleri şaşkına çevirdi. Bazı yayalar yağmurun altına girip çıkarken kimileri de ilginç olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, "Binalardan su dökülüyor galiba" diyerek ilginç doğa olayına inanmakta güçlük yaşadı.

Belli bir bölgeye yağan yağmur nedeniyle araç trafiği de kilitlendi. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun kesilmesiyle hayat normale döndü.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
hatay yağmur iskenderun

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
iyi bakın orada yüksek düz çatılı bir bina var sanırsam veledin biri hortumu almış eline yukarıya doğru su tutuyor bunlar da yağmur sanıyor :D
terastan birisi şaka yapmış bunlarda doğa olayı sanmış...
Dolar çıktıkça yağmur yağışı da azalıyor : )
işte cahillik böyle bişey doğa olayı sanıyorlar çatıdan birisi hortumla su püskürtüyor :D havada bulut yok yağmur yağarmı :D
nasil bulutsa hic gitmiyor 1 metre bile kiprasmiyor sacmalik arkadas su haberi baska dile cevir yayinla yeminle kendimize alemi guldurruz
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