Teröristlerin Whatsapp oyunu!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı sanal timler, paylaşımları yapanları bir bir tespit ederek cezai işlem uyguluyor. Türk Silahları Kuvvetleri’nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nın 42’inci gününde toplam 2295 terörist etkisiz hale getirilirken, son dönemlerde sosyal medya platformları ve sanal ortamda kara propaganda paylaşımlarındaki artış da dikkatleri çekiyor. Uzmanlara göre bu tür hesapların Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbar edilmesi büyük önem taşıyor.

Özellikle şehit ve yaralı haberlerine ilişkin sanal ortamda çok ciddi bir bilgi kirliliği olduğu uyarısında bulunan yetkililer, bu gibi durumlarda ilgili kurumlardan resmi açıklama gelmeden yapılan paylaşımların art niyet ve kasıt taşıdığını vurguladı.

Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Twitter, Facebook gibi alanlarda yapılan paylaşımlara son dönemlerde WhatsApp konuşmalarından oluşan ekran görüntüleri de eklenirken, kendilerine güvenlik personeli ismi, görüntüsü veren hesaplar şehit ve yaralı sayısını kasıtlı olarak artırarak toplumda infial yaratmayı hedefliyor.