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Teröristlerin Whatsapp oyunu!

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.03.2018 18:04 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya platformlarında kara propagandaya başvuran terör yandaşları şimdi de WhatsApp üzerinden oluşturdukları sahte ekran görüntüleri ile manipülasyon yapıyor.

Teröristlerin Whatsapp oyunu!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı sanal timler, paylaşımları yapanları bir bir tespit ederek cezai işlem uyguluyor. Türk Silahları Kuvvetleri’nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nın 42’inci gününde toplam 2295 terörist etkisiz hale getirilirken, son dönemlerde sosyal medya platformları ve sanal ortamda kara propaganda paylaşımlarındaki artış da dikkatleri çekiyor. Uzmanlara göre bu tür hesapların Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbar edilmesi büyük önem taşıyor.

Özellikle şehit ve yaralı haberlerine ilişkin sanal ortamda çok ciddi bir bilgi kirliliği olduğu uyarısında bulunan yetkililer, bu gibi durumlarda ilgili kurumlardan resmi açıklama gelmeden yapılan paylaşımların art niyet ve kasıt taşıdığını vurguladı.

Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Twitter, Facebook gibi alanlarda yapılan paylaşımlara son dönemlerde WhatsApp konuşmalarından oluşan ekran görüntüleri de eklenirken, kendilerine güvenlik personeli ismi, görüntüsü veren hesaplar şehit ve yaralı sayısını kasıtlı olarak artırarak toplumda infial yaratmayı hedefliyor.

"GÜVENLİK GÜLERİNİN KENDİ SİSTEMLERİ VAR"

Askeri uzmanlar bu saldırı, pusu ve benzer durumlarda birlik içerisindeki askerlerin merkezle ya da komutanlarıyla cep telefonlarındaki basit uygulamalardan haberleşmeyeceğinin altını çizerek, ''Askerlerimiz de polislerimiz de en son teknoloji telsizler, uydu telefonları ve güvenli hatlar üzerinden iletişimlerini sağlıyorlar. Dolayısıyla, özellikle şehit haberlerinden sonra bazı çevrelerin kasıtlı olarak yayınladığı görüşmeler gerçeği yansımamakla birlikte, son dönemlerde ne çok kullanılan kara propaganda araçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.'' Uyarısında bulunuyor.

Konuya ilgili harekete geçen İçişleri Bakanlığı yaptığı duyurularla bu tür hesapların kendilerine bildirilmesini isterken, böyle paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında yasal işlemler uygulanmasını da sağlıyor. Bu tür kişileri ihbar etmek isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mobil uygulaması ve online ihbar hattını kullanabileceği gibi, İçişleri Bakanlığı, BİMER, CİMER’e de doğrudan şikayette bulunulabiliyor.

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terörist Afrin Zeytin Dalı Harekatı Whatsapp

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