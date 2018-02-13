Caner Erkin ile Asena Atalay’ın velayet davasında gerginlik yaşandı

Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay’dan olan oğlu Çınar’ın velayetini anneden almak için açtığı davada gergin anlar yaşandı. Atalay, "Bu dava çocuk davası, para davası değil. Caner gelip oğluna sahip çıksın" diye bağırken gerginlik üzerine salonu terk eden hakim tarafların tartışmayı bitirmesi üzerine, "Yargılama gestapo gibi olmamalı" diyerek tarafları uyardı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, oğlu Çınar Erkin’in velayetinin eski eşi Asena Atalay’dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 11’inci Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davalı Asena Atalay avukatıyla birlikte katılırken, Caner Erkin’i avukatları temsil etti.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada zaman zaman gergin anlar yaşandı. Tanık olarak dinlenilen Asena Atalay’ın kardeşi Alican Atalay, Caner’in oğlunu ayda bir kez gördüğünü, ablasının hayatını çocuğuna göre ayarladığını ve sevgilisinin olmadığını söyledi.

“Böyle yaparsanız bu dava çocuk reşit olana kadar sürer”

Tanık dinlemesi sırasında taraflar arasında sık sık ağız münakaşı yaşanınca mahkeme hakimi, "Siz böyle yaparsanız bu dava çocuk reşit olana kadar sürer" dedi. Bunun üzerine Asena Atalay’da ‘Keşke reşit olana kadar sürse de Caner korkudan iki hafta da bir oğlunu görse" dedi.

Atalay, Caner Erkin’in duruşmalara katılmadığını söylemesi üzerine Erkin’,in avukatları ‘avukatları olarak bizler buradayız” dedi. Bu sözlere tepki gösteren Atalay yerinden kalkarak, "Bu dava çocuk davası. Para davası değil. Caner gelip davasına sahip çıksın" diye bağırdı.

Bir süre devam eden gerginlik sırasında Asena Atalay, "Caner için hiçbir zaman kötü bir şey demedim. Çocuğumun babasıdır" dedi.