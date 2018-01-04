HABER

Hande Yener, Mersin’de coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 19:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde şarkıcı Hande Yener, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki konsere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu ve binlerce Mersinli katıldı.

En popüler şarkılarını seslendiren pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener'e Genel Sekreter Vekili Gökbel yakasındaki, Atatürk ve Türk bayrağı figürlü rozeti hediye etti. Yener, rozeti yakasına taktıktan sonra sahne performansına devam etti.

Konseri sırasında zaman zaman konuşan Hande Yener, "Bugün Mersinimizin kurtuluşunu kutluyoruz. Mersin'de, Atamızı saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Yeni yılın ilk konseri, 2018 harika başladı. Sizleri görmek benim için harika. Ayrıca rozet için de çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Üzerinde bayrağımızda var ve zevkle, keyifle, büyük bir gururla alıyorum. Sayın başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Bu güzel hatırayı da hemen takıyorum" dedi.

Yener, tıklım tıklım dolu salonda, coşku ile karşılandı. Hande Yener, ‘Bakıcaz Artık', ‘Mor', ‘Emrine Amade', ‘Romeo', ‘Kırmızı' ‘Seviyorsun' şarkılarını 3 Ocak Mersin'in kurtuluş günü için seslendirdi.

Bu arada konserde Mersinli sanatçı Kadir Somer de sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere gelen dinleyiciler, tüm şarkılara eşlik ederken şarkılar hep bir ağızdan söylendi..

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

İstanbul Cağaloğlu'nda ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cağaloğlu'nda ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acun'a şok! 1 milyon liraya yakın para cezası geldi...

Acun'a şok! 1 milyon liraya yakın para cezası geldi...

Rıza baba konuştu!

Rıza baba konuştu!

Çifte kutlama

Çifte kutlama

20 yıl sonra muradına erdi

20 yıl sonra muradına erdi

Yıl 2003 göbek deliğim normal

Yıl 2003 göbek deliğim normal

Yılbaşı şıklığı

Yılbaşı şıklığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.