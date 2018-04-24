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24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım başladı ancak HDP'nin adayı henüz netleşmedi. Herkes 'Demirtaş aday olacak mı?' sorusuna yanıt ararken, SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yüzde 15 oy alabileceğini söyledi.

24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia

24 Haziran seçim ankelerinde Selahattin Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yüzde 15 oy alabileceğini söyledi. Bayrakçı, "Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor" diye de ekledi.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Bayrakçı'nın Demirtaş ile ilgili açıklamaları şöyle:

Kürt oyları nasıl şekillenir? “HDP Selahattin Demirtaş’ı mı aday göstersin, yoksa dışarıda olan birini mi?’’ tartışması var…

Bir siyasi parti en yüksek oyu alabileceği adayla seçime gitmeli. HDP için o kişi Demirtaş’tır. Çünkü söylemi bu ülkede tuttu, beğenildi. MHP’liler bile onu izledi.

Peki, tutuklu olması dezavantaj değil mi?

Hayır, aksine avantaj. Ortada mağduriyet var. Yüzde 12 alacakken, yüzde 15 alabilir. Meral Akşener veya CHP’nin benim tarif ettiğim tipte göstereceği bir aday finale kalabilir. Onlardan biri kalırsa, o zaman seçim kafa kafaya hale gelir. Tayyip Erdoğan her halükârda 46-47’nin altında kalmaz.

TABAN 'DEMİRTAŞ' DİYOR

Öte yandan HDP’de, parti tabanının cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği belirtiliyor.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), önceki gün İstanbul’da, erken seçim kararı, cumhurbaşkanlığı seçimi ve 1 Mayıs gündemi ile toplandı. Toplantıda, HDP yöneticilerinin geçen hafta başında Ege ve Akdeniz bölgelerine yaptığı geziler değerlendirildi. Ortaya çıkan tabloya göre parti tabanının HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ı görmek istediği belirtildi. HDP yönetiminin cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna CHPİYİ Parti ve SP’nin ittifak yaparak tek aday ile katılacağını öngördüğü, partilerinin ise seçimi’ne kendi adayıyla katılacağı, ikinci tura kalınması halinde kilit parti konumunda yer alacağı konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Parti yönetimi, Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda özellikle 30 Nisan’da İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak olan duruşmayı bekleyecek. Bazı partililerin ise Demirtaş hakkındaki yargılamaların duracağını belirterek, milletvekili adayı olmasını istediği kaydedildi.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki görüşme trafiği konusunda da HDP’li bazı yetkililerin gayri resmi olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

Haber üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan Demirtaş’ın Avukatı Mahsuni Karaman, “Demirtaş’ın henüz savunma bile yapmadığı bir dosyanın bu sürece etkisi yoktur. Bir ceza alması söz konusu olmayıp mütalaa, buna karşı savunma ve diğer taleplerimiz nedeniyle bu dosya en erken Eylül ayında karara çıkabilir; İstinaf süreci ile hüküm en erken 2019’da kesinleşebilir” dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yüzde 15 Hdpkk Yüzde 40 Chpkk Yüzde 45 Meral Yüzde 15 dönek temel Ne güzel anket ????
soruyorum bu my net e hiçmi vatan sevgısı yok sızın vatanınız olmasa nerde yaşayacaksınız şu ahlakı burakın artık secım zamanı teroruslerı fetoculerı desdeklemeyı ölumlu dunya dıger tarafta zor verırsınız hesabını
hdp tabanı ittifak diyor
bu araştırma şirketleri seçimler geçtikten sonra nerelere giriyorlar ...............
Selo başkan onurumuzdur .
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