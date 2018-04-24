24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia

24 Haziran seçim ankelerinde Selahattin Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yüzde 15 oy alabileceğini söyledi. Bayrakçı, "Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor" diye de ekledi.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Bayrakçı'nın Demirtaş ile ilgili açıklamaları şöyle:



Kürt oyları nasıl şekillenir? “HDP Selahattin Demirtaş’ı mı aday göstersin, yoksa dışarıda olan birini mi?’’ tartışması var…



Bir siyasi parti en yüksek oyu alabileceği adayla seçime gitmeli. HDP için o kişi Demirtaş’tır. Çünkü söylemi bu ülkede tuttu, beğenildi. MHP’liler bile onu izledi.

Peki, tutuklu olması dezavantaj değil mi?



Hayır, aksine avantaj. Ortada mağduriyet var. Yüzde 12 alacakken, yüzde 15 alabilir. Meral Akşener veya CHP’nin benim tarif ettiğim tipte göstereceği bir aday finale kalabilir. Onlardan biri kalırsa, o zaman seçim kafa kafaya hale gelir. Tayyip Erdoğan her halükârda 46-47’nin altında kalmaz.