'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun uzun bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu talep ettiği, ancak hep reddedildiği ileri sürüldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CNN Türk'te yayınlanan 'Parametre' programında edindiği kulis bilgilerini aktaran Fırat, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu talep ettiğini ileri sürdü.
Gül'ün bu talepleri sıklıkla reddettiğini ifade eden Fırat, iki isim arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmede, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Davutoğlu'nun fikrini aldığını belirtti.
"ADAY OLURSAM SİZ NE YAPARSINIZ?"
Fırat, Gül'ün Davutoğlu'na iki soru yönelttiğini, bunların "Cumhurbaşkanı adayı olmama ne dersiniz?", "Aday olursam siz ne yaparsınız?" şeklinde olduğunu ileri sürdü.
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