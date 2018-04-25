HABER

'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Dün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun daha önce de randevu talep ettiği ve bu talebin her seferinde reddedildiği belirtildi.

'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun uzun bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu talep ettiği, ancak hep reddedildiği ileri sürüldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'te yayınlanan 'Parametre' programında edindiği kulis bilgilerini aktaran Fırat, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu talep ettiğini ileri sürdü.

Gül'ün bu talepleri sıklıkla reddettiğini ifade eden Fırat, iki isim arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmede, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Davutoğlu'nun fikrini aldığını belirtti.

"ADAY OLURSAM SİZ NE YAPARSINIZ?"

Fırat, Gül'ün Davutoğlu'na iki soru yönelttiğini, bunların "Cumhurbaşkanı adayı olmama ne dersiniz?", "Aday olursam siz ne yaparsınız?" şeklinde olduğunu ileri sürdü.


AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Abdullah Gül aday olacak mı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ölumu gosterip sitmaya razi etmeye calisiyorlar, meral hanimi destekliyoruz, ulkeyi b.k goturuyor, bir kadin eli degmesi sart
ALLAHIN BİR İSMİ HAKKI İÇİN MİLYONLARCA OYUM OLSAYDI BİRİNİN YARISINI BU ADAMLARA VERMEZDİM ALLAH ŞAİTTİR ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKALIGININ HAKKINI VERSEYDİ ÜLKEM BU GÜNLERE GELİNMEZDİ NE İNSANLAR ZULME UGRADI HAKLARI YENİLDİ NE OCAKLAR YIKILDI NE SUÇSUZ İNSANLAR KİMİ ÖLDÜ KİMİ İNTİHAR ETTİ
davutoglu varsa millet gelmez sayin gul o adam beceriksiz ve asiri antipatik fetocu oldugu alenen ortada
BEN HAKSIZ BİRTANE İLAÇ YAZDIRSAM UYKULARIM YİTİYOR ALLAHTAN KORKUYORUM BU ADAMLARIN YÜZÜNDE YUVALAR YIKILDI ÖLENLER OLDU İNTİHAR EDENLER OLDU BİRAZCIK VİJDANLARI SIZLAYIP ALLAHTAN KORKSALARDI BU MİLLETE BİRDAHA GÖRÜNMEZLER YÜZLERİNİ GÖSTERMEZLERDİ. NE GÜVENİYORUM NE İNANIYORUM ALLAHA HAVALE EDİYORUM İŞLLH
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Erdoğan'la Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan'la Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir

İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.