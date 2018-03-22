Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!

Saadet Partisi Antalya Siyasi İşler Başkanı da olan Aktaş, görüşme konusunda, ‘'FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin, pek çok intibamı kendisine aktardım. Sayın Gül de, hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görüyor ve eleştiriyor'' dedi. Saadetli Aktaş'ın Gül'ü ziyareti, “Milli Görüş ile Abdullah Gül arasında ilginç temas” olarak yorumlandı.

"MOR BEYİN"



Sözcü'de yer alan habere göre, Aktaş, FETÖ'nün yargı sürecinin işleyişini durdurmak amacıyla “Mor beyin” uygulamaları üzerinden yönlendirmeler yaptığını deşifre etmiş ve, “Bu yönlendirmeleri çoğun içinde azı gizlemek için yapıyorlar. Mağdur sayısı 11 bin 480 rakamıyla kalmayacak” açıklaması yapmıştı.

Aktaş, Gül ile önceki gün yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından da duyurdu. Gül ile bir saate yakın sohbet imkanı bulduğunu anlatan Aktaş şöyle dedi:

“FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım. Davetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İntibam şudur. Sayın Abdullah Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görmekte ve eleştirmekte. Bunun yanında soruşturma sürecindeki aşırılıkları tespit ile sürecin doğru, sağlıklı, ülkemiz ve dindar sosyoloji yararına en sağlıklı usulle yürütülmesini istemektedir”