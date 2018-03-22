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Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 11:54 | Son Güncelleme

FETÖ'nün ByLock tuzağı “Mor beyin” uygulamasını ortaya çıkartan ve 11 bin 480 kişinin tahliyesini sağlayan Saadet Partisi yöneticisi avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ayazağa Kasrı’nda sürpriz bir görüşme yaptı.

Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!

Saadet Partisi Antalya Siyasi İşler Başkanı da olan Aktaş, görüşme konusunda, ‘'FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin, pek çok intibamı kendisine aktardım. Sayın Gül de, hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görüyor ve eleştiriyor'' dedi. Saadetli Aktaş'ın Gül'ü ziyareti, “Milli Görüş ile Abdullah Gül arasında ilginç temas” olarak yorumlandı.

"MOR BEYİN"

Sözcü'de yer alan habere göre, Aktaş, FETÖ'nün yargı sürecinin işleyişini durdurmak amacıyla “Mor beyin” uygulamaları üzerinden yönlendirmeler yaptığını deşifre etmiş ve, “Bu yönlendirmeleri çoğun içinde azı gizlemek için yapıyorlar. Mağdur sayısı 11 bin 480 rakamıyla kalmayacak” açıklaması yapmıştı.

Aktaş, Gül ile önceki gün yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından da duyurdu. Gül ile bir saate yakın sohbet imkanı bulduğunu anlatan Aktaş şöyle dedi:

“FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım. Davetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İntibam şudur. Sayın Abdullah Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görmekte ve eleştirmekte. Bunun yanında soruşturma sürecindeki aşırılıkları tespit ile sürecin doğru, sağlıklı, ülkemiz ve dindar sosyoloji yararına en sağlıklı usulle yürütülmesini istemektedir”

SAADET PARTİSİ'NİN ADAYI ABDULLAH GÜL MÜ?

Saadet Partisinin 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediği yorumları da yapılmış ve Genel Başkan Karamollaoğlu bu iddia için ‘'Bunun çok erken olduğu kanaatindeyiz. Kadrolarımız arasında, uygun görülen kişinin, kamuoyunda nasıl karşılık bulacağı konusunda bir çalışma yapacağız. Biz sadece bir aday gösterelim diye değil, seçimi kazanmak için aday göstereceğiz” demişti.

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Saadet Partisi Abdullah Gül 2019 seçimi 2019 seçimleri temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
artık aptullah güle kalmizde yer yok yolu açık olsun.
@orhan7773 he zaten herkes sizin kalbinize göre harekat ediyor aktroller
muhalefette kafalar karışık hedefleri seçim kazanmaktan ziyade ,seçim kazandırmamak , ikinci tura götürmek vs Bununda ihtimal dahilinde olmadığını görüncede "oy çalacaklar" yalanına sarılmak muhalefet demek ,iktidarın eksik kaldığı yerlerde uyarı yapmak yada yeni çözümler sunmaktır Bizdekilerin anladığı" muhalefet olmak" ise sadece yalan dolan iftira ve ÇİRKEFLİK
oy çalma işini muhalefet yapamaz kafandan çıkar onu ve ohalde referandum ve seçim yapılmaz oylar fazla fazla çıkıyor
@slowfb birde akıl veriyor )) boş boş konuşma..Oy sayımı başladığında;git oy kullandığın sandığın başına ve izle Ben son 20 senedir öyle yapıyorum.Sandık başkanı oy çuvalıyla Görevli otobüsüne binene kadarda peşinden ayrılmıyorum yalandan yere ağlamayın
ABDULLAH GÜL ; DENGE POLİTİKASINI AMERİKA AVRUPA İLE MAÇI GÖTÜREBİLECEK TÜRKİYE İÇİNDEKİ DENGELERİDE HESABA KATARAK HAREKET EDECEK BİR ADAMDIR TÜRKİYENİN ACİLEN DENGE POLİTİKASINA DÖNMESİ GEREKİYOR
Saadet partisinin adayı Ali Aktaş olacak gibime geliyor. Sonuçta 11480 masumun kahramanı oldu..
TÜRKİYENİN ÇOK ACİL VE İVEDİ DENGE POLİTİKASINA DÖNMESİ GEREKİYOR KAVGA ETMENİN KİMSEYE ZERRECE FAYDASI OLMAZ HEPİMİZ ZARAR GÖRÜRÜZ GERİLEN ORTAMIN YUMUŞATILMASI GEREKİYOR SERTLİK SERTLİĞİ DOĞURUR
bu adamda fetöcü
bu seçimde oyumu bob eş başkanına vermeyecegim. oyumu apo ya verebilirim.
A GÜL milletin kendine verdiğideğeri yavaş yavaş sıfırlıyor kendisinin oyuna getirildiğini anlamıyor uzaktan kumandalı bir hain yapının içine itiliyor Bu yapı fitne ve bölücü bir yapıdır A GÜL ü cumhurbaşkanı yapan Tayyib tir tüm tehdit ayak oyunları hukuk gibi görünen hukuksuzlukra rağmen biz bu yola kefenimzile çıktık diyeret AGÜL ü cumhur başkanı yaptı ancak gül bu ara kendisi elini hiç bir şeye sürmedi Şimdi çıktı ihanet yapılarına göz kırpıyor açıklama yapmıyor susmak ikrardandır Ancak kendisinin açıklama yapması gereken Gezi deki mesaj alındı açıklamasıdır bunu açıklasın
abdullah gül aday olursa oyum saadetin
ABDULLAH GÜL ; İNGİLTERENİN TÜRKİYENİN BAŞINDA OLMASINI İSTEDİĞİ ADAMDIR İNGİLTERE TÜRKİYENİN DENGE POLİTİKASINA DÖNMESİNİ SERTLİĞİ KAVGACI TUTUMUNU TERK ETMESİNİ İSTEMEKTEDİR BENCEDE DOĞRU OLAN DOGRUSU BUDUR
artık emri hak vaki olmadığı sürece erdoğan koltuğu asla bırakmaz yeni referandumlar yapar yeni anayasalar hazırlar yeni kanunlar çıkartır yeni ittifaklar kurar ve fakat koltuğu kimseye bırakmaz kimse hayal kurmasın yaşayıp göreceğiz
siler süpürür bütünoyu
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