AK Parti Malatya İl Başkanlığına atama

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin Malatya il başkanlığına atama yapıldığını belirtti.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu partisinin Malatya il başkanlığına eski Malatya milletvekillerinden İhsan Koca'nın getirildiğini duyurdu.

Ataş, atamanın hayırlı olmasını temenni etti.

