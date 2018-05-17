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AK Parti Malatya İl Başkanlığına atama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, partisinin Malatya il başkanlığına İhsan Koca'nın atandığını bildirdi

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin Malatya il başkanlığına atama yapıldığını belirtti.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu partisinin Malatya il başkanlığına eski Malatya milletvekillerinden İhsan Koca'nın getirildiğini duyurdu.

Ataş, atamanın hayırlı olmasını temenni etti.

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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ata atama Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya il başkanlığı

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