AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu: “Kürtler Erdoğan’ın arkasında durmalı”

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, erken seçimin yapılmasıyla birlikte CHP, HDP ve diğer partilerin şapkayı önlerine koyma zamanını geldiğini belirterek, Kürtlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’nin düzenlediği toplantıda, yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Miroğlu burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazılarının, AK Parti’nin beka sorunu olduğu için seçim yaptığını iddia ettiğine dikkat çeken Miroğlu, “Bunun aslı yok. Bunun böyle olmadığını 15 Temmuz’da evlerimizin üstünden jetler uçtuğunda anladık. Erken bir seçim yapılmasıyla HDP, CHP ve diğer irili ufaklı muhalefet kanatlarının şapkayı önlerine koyma zamanı geldiğine inanıyoruz” dedi.

“Devlet Bahçeli gerekeni yaptı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçimi ülke gündemine sokmasının gerçek bir milliyetçilik ve yurtsever tavır olduğunu ifade eden Miroğlu, “Eğer milliyetçi ve yurtsever olduğunu söylüyorsanız tarihin böyle dönemlerinde ülkenin geleceği üzerine söz söyleme ve bunu karara dönüştürme konusunda bu kararın kabulü yönünde mücadele etmek gerekir. Devlet Bahçeli bence bunu yaptı. Bunun AK Parti’de karşılığı oldu” diye konuştu.