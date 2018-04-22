AK Parti'li Aktay: İki çıplak bir hamama yakışır

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili, "'İki çıplak bir hamama yakışır' derler. Bakalım, bunlar birbirlerini nasıl keseleyecek? Hep birlikte göreceğiz" dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Aktay, Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. AK Parti'li Aktay'a, Vali Mustafa Tutulmaz ve fuar yetkilileri de eşlik etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Aktay, "Yani 'İki çıplak bir hamama yakışır' derler. Bakalım, bunlar birbirlerini nasıl keseleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Ne bu partinin iyiliği var ne de CHP'nin CHP'liliği kalmış durumda. Bakalım, bu olaydan milletimiz için nasıl bir sonuç doğacak?" diye konuştu.

'ONLARIN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRMIŞ OLDUK'

15 milletvekilinin siyasi olarak tercih yaptığını kaydeden AK Parti'li Aktay, şunları söyledi: