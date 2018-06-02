AK Partili Ünal: En iyi sağlık, eğitim ve turizm altyapısına sahibiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, iktidara geldikleri günden bu yana eğitimde, sağlıkta, ulaşım ve turizmde ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şu anda Türkiye'nin en iyi sağlık, eğitim ve turizm altyapısına sahip olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılıp, çeşitli ziyaretlerde bulunan Mahir Ünal, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Ünal, burada gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in eşlik ettiği Ünal, daha sonra İl Gençlik Kolları'nın bir kafede düzenlediği sohbet toplantısında gençlerle buluştu. Dünyanın büyük bir değişimin içinde olduğunu ifade eden Ünal, şu anda İngiltere, Rusya ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıla hazırlık yapan ülkeler olarak öne çıktığını söyledi. Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Biz, 24 Haziran'da değişimi ve dönüşümü yönetebilecek miyiz, yoksa eskiye mi döneceğiz? Bunu oylayacağız. Bugün muhalefet bize eski Türkiye'yi vaat ediyor. Şimdi CHP'nin bir cumhurbaşkanı adayı var, 'Fizik öğretmeniyim' diyor, adamın uzayla ilgili söyleyebildiği tek cümle 'Uzay var ya uzay' diyor. Uzay var, ben de biliyorum da arkasından ne getireceksin cümle bitti. Şu anda dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahibiz. Şu anda dünyanın en iyi turizm altyapısına sahibiz. Şu anda dünyanın en iyi eğitim altyapısına sahibiz. Niye biliyor musunuz? Gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler, 20-25 yıl önce sağlık altyapılarını, turizm, internet altyapılarını, eğitim altyapılarını kurmuşlar, yenilemeleri çok büyük bir maliyet gerektiriyor. Biz ise yeni yaptık. Bugün bizim okullarımızda akıllı tahtalarımız, çocuklarımızın önünde tablet bilgisayarlarımız var Allah'a şükür. Ve dünyanın en iyi ulaşım altyapısına sahibiz. Havayolundan demiryoluna, karayoluna varıncaya kadar şu anda dünyanın en iyi ulaşım altyapısına sahibiz. Bunları niye yaptık biz, 16 yılda büyük bir şahlanışın ve yükselişin altyapısı olarak bunları yaptık. Şimdi artık altyapı bitti, artık üstyapı dönemi geldi. Yani, insana ve topluma geçmişte yaptığımız yatırımın iki katını yapacağız. Niye? Çünkü altyapı yatırımlarımız bittiği için, altyapıya yapacağımız yatırımları size, gençlere yapacağız. Dünyayla rekabet etmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi hazırlamak için bunları yapacağız."

'BESLENDİKLERİ TEK ŞEY, ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VE AK PARTİ NEFRETİ'

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Ünal, "Biz bunları yaparken dönüp bir muhalefete bakalım. Bugün muhalefette Türkiye'yi taşıyacak bir vizyon görüyor musunuz? Bir liderlik görüyor musunuz? Bir ufuk görüyor musunuz? Dünyayı ve değişimi okumaya dair bir şey görüyor musunuz? Beslendikleri tek bir şey var, Erdoğan düşmanlığı, Ak Parti nefreti. Başka bir şey konuştuklarını duydunuz mu? Eğer biraz teknoloji konuşacak olurlarsa, iki cümle konuşuyorlar bitiyor. Vaat olarak söyledikleri şeylere baktığınız zaman da bizim yaptığımız işler. Bizim yaptığımız işlerden de haberleri yok" dedi.

'DEVLET, MİLLETİN HİZMETİNDE'

Türkiye'de insanların daha önce devletten korktuğunu belirten Ünal, şunları söyledi:

"Devlet hem hizmet getirmez, hem de maalesef devleti ele geçiren zihniyet, insanlara neye inanacaklarını, ne giyeceklerini söylerdi. Başlarını örtüp örtmeyeceklerini söylerdi. Kürt, 'Kürdüm' diyemez, Alevi, 'Aleviyim' diyemez, Müslüman, 'Müslüman'ım' diyemezdi. Ama elhamdülillah devlet, milletin hizmetinde. Şimdi bize öyle bir saldırıyorlar ki; özgürlük, demokrasi... Ben size bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de kraliyet düğünü yapıldı. Düğün sırasında gelinin giydiği, gelinlikle ilgili bir modacı tweet attı, 'Bu gelinlik, benim 2 yıl önceki kataloğumdan alınmış. Sadece bilinsin istedim.' Twitter ne yaptı biliyor musunuz, o modacının hesabını askıya aldı. Modacı, Instagram hesabından özür diledi, Twitter hesabı tekrar açtı. Bu mu özgürlük? Aynı Twitter, benim cumhurbaşkanıma sabah akşam küfrediliyor, tek bir hareket yapmıyor. Her türlü kara propaganda yapılıyor, tek bir hareket yapmıyor?"

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Ünal, programın sonunda onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BİR ÖYLE, BİR BÖYLE OLANLARDAN ERDOĞAN ÇIKMAZ'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, daha sonra Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi'ni Alpedo Kervan'da düzenlediği sahur programına katılarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ünal, burada yaptığı konuşmada da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde Erdoğan'a söylediği 'Beni dedem o gün imam hatibe yazdırsaydı, sizin yerinizde bugün ben olabilirdim' sözlerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Muharrem İnce, 'imam hatibe gitseydim ben de Erdoğan olurdum' demiş. Bunlar Erdoğan olmayı kolay sanıyorlar. Yahu Erdoğan olmak, 'samimi olmak' demektir. Erdoğan olmak, 'erdemli olmak' demektir. Erdoğan olmak 'dürüst olmak' demektir. Erdoğan olmak, 'cesaretli olmak' demektir. Erdoğan olmak, 15 Temmuz gecesi, gözleri çakmak çakmak 'ölümüne, ölümüne' deyip bu milletin önüne düşmektir Erdoğan olmak. Yoksa, bir öyle, bir böyle olanlardan Erdoğan çıkmaz. Erdoğan, bu milletin ta kendisidir. Hayallerinin, tasavvurunun, derdinin, davasının, kavgasının ve bütün bunların arkasında imanının şekillendiği adam olduğu için Erdoğan'ı bu kadar çok seviyoruz."