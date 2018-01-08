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Akşener'den Bahçeli'ye jet yanıt: Akıl verme mevkinde değil

POLİTİKA HABERLERİ | 08.01.2018 14:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkinde değil" dedi.

Akşener'den Bahçeli'ye jet yanıt: Akıl verme mevkinde değil

Akşener, "Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkinde değil. Biz sayın Bahçeli, sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz" diye konuştu.

Akşener, her hangi bir ittifakın söz konusu olmayacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP erdoğan Devlet Bahçeli CHP Meral Akşener HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi

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