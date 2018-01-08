Akşener'den Bahçeli'ye jet yanıt: Akıl verme mevkinde değil

Akşener, "Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkinde değil. Biz sayın Bahçeli, sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz" diye konuştu.

Akşener, her hangi bir ittifakın söz konusu olmayacağını açıkladı.