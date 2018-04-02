Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara'dan gelen son bilgilere göre, CHP'de yerel yönetimlerle ilgili bildirinin açıklanmasının ardından adayların da netleşmeye başlayacağı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Genel Merkezi’nde yerel yönetimler konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonda seçim bölgelerinin ayrı ayrı analizleri yapılıyor; bölgeler, seçmen profilinden, ihtiyaç duyulan hizmetlere kadar tek tek inceleniyor.

İSTANBUL'DA KÜRT SEÇMEN PLANI



İstanbul’da kamuoyu araştırmalarına göre, Kürt seçmenin oylarının belirleyici olacağından yola çıkılan CHP’de, Kürtlerden rahat oy alabilecek bir ismin aday gösterilmesi bekleniyor.

ANKARA İÇİN MUHARREM İNCE'NİN ADI GEÇİYOR



Ankara’da ise milliyetçi muhafazakâr bir ismin aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ankara için; Ankara Milletvekili Levent Gök nabız yoklarken, 2014’te ve son seçimli kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına tek rakip olarak çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adı da geçiyor.

CHP'NİN 2019 STRATEJİLERİ



Gazete Habertürk'ün haberine göre ise; Olağan ve tüzük kurultayını geride bırakan Cumhuriyet Halk Partisi, 2019 yılında yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaş- kanlığı seçimlerindeki yol haritasını belirlemek için harekete geçiyor. Milletvekilleri, parti meclisi (PM) üyeleri, belediye başkanları ve il başkanlarıyla yapılacak seri toplantılarla, 2019 seçim stratejisine son şekli verilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bugün toplanacak merkez yönetim kurulu (MYK), son siyasi geliş- meleri ve partide 1 ay sürecek danışma toplantılarının hazırlıklarını gözden geçirecek.