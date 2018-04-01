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Bakan Fakıbaba'dan "mertçe siyaset" vurgusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "AK Parti olarak biz siyaseti mertçe yapıyoruz. İnsanlar mutlu, biz de mutluyuz. Zaten bizim görevimiz de bu"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "AK Parti olarak biz siyaseti mertçe yapıyoruz. İnsanlar mutlu, biz de mutluyuz. Zaten bizim görevimiz de bu." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa temasları kapsamında Bozova Belediyesini ziyaret ederek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bozova Avcılar Balıkçılar ve Atıcılar Derneği tarafından Atatürk Barajı kıyısında organize edilen trap yarışlarını da izleyen Fakıbaba, yarışmacılarla da sohbet etti.

Bozova Belediyesi Konferans Salonunda ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelen Fakıbaba, talep ve önerileri dinledi.

Fakıbaba, ortak aklı hakim kılarak talepleri karşılayabilecekleri güce sahip olduklarını belirtti.

Bozovalı hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Burada çözülebilecek sorunların planlamasını yapıyoruz. AK Parti olarak biz siyaseti mertçe yapıyoruz. İnsanlar mutlu, biz de mutluyuz. Zaten bizim görevimiz de bu. Bozova'da 15 ay içerisinde gerçekten müthiş değişimler olmuş. Şanlıurfa'nın her yerinde büyük değişim var. Her şey çok iyi, bir de yağmur tam olsa, tam mutlu olacağız, tek sıkıntımız bu. Onun dışında bu kent tarihi, turizmi ile hakikaten müthiş bir şehirdir. Gezilip görülmesi gereken bir yer."

İlçeye bağlı 130 mahalle muhtarının tek tek söz aldığı toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker ile bazı kurum müdürleri de katıldı.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Bozova Şanlıurfa toplantı ziyaret

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