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Bakan Özlü: İktidar umudu olmayanlar kurusıkı atar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 17:40 | Son Güncelleme

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü seçim vaatlerini eleştirerek, "Fındık 15 lira olsun, asgari ücret 3 bin lira olsun.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü seçim vaatlerini eleştirerek, "Fındık 15 lira olsun, asgari ücret 3 bin lira olsun. İktidara gelme şansı, iktidara gelme umudu olmayanlar kurusıkı atarlar" dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce şehir merkezinde gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Özlü daha sonra Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şubesi'nin açılışına katıldı. Özlü, yaptığı konuşmada, "Biz farklıyız, AK Parti farklı. Nasıl farklıyız? Biz yaptıklarımızla farklıyız. Biz yapacaklarımızla ve vizyonumuzla farklıyız. Biz çalışkanlığımızla, hesap, kitap bilen uzmanlarımızla farklıyız. Seçim vaatlerine bakın, herkes uçuyor. Fındık 15 lira olsun, asgari ücret 3 bin lira olsun. Arkadaşlar iktidara gelme umudu olmayan atar. Bunlar atıyorlar. İktidara gelme şansı, iktidara gelme umudu olmayanlar kurusıkı atarlar. Bunlara inanmayın, biz hesap kitap bilen insanlarız. Biz işimizi hesaba, kitaba göre yaparız. Önümüzde güzel projeler var. Hem Türkiye için hem dünya için projelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız sosyal medya hesabından her gün bir proje paylaşıyor. Bunları takip ederseniz gerçekten Türkiye için vizyonel projeler. Bunları gerçekleştireceğiz, bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlerden üretmenizi, üretime odaklanmanızı ve ihracat yapmanızı bekliyoruz" dedi.

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