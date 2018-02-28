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Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 12:38 | Son Güncelleme

28 Şubat'ın 21. yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım "O dönemin zorbaları sadece siyasete zarar vermedi, Türkiye'ye zarar verdiler. 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. Demokrasi tarihimize kara leke olarak geçen günler geride kaldı.Bin yıl geçse de bu ihanet unutulmayacak"dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ndeki 28 Şubat'ın 21. yılına ilişkin toplantıda konuşuyorb.Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Erbakan Hoca farklı bir siyasi anlayışla yola çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. O sabırla duruşunu bozmadan, derdini, davasını ömür boyunca anlattı. Hamdolsun ki onun hayalini bugün Türkiye gerçekleştirdi. AK Parti gerçekleştirdi. Erbakan Hoca vakur ve kararlı duruşu ile her zaman özgürlüklerin kapısını araladı. Çatışmayı, gerilimi değil, emeği, sevgiyi esas aldı. Hepimize tarih şuuru verdi. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun hattını cumhuriyetin kazanımları ile birleştirdi. Hiç kimseyi ötekileştirmedi. İncindi ama kimseyi incitmedi. Daima büyük düşündü ve vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı.

28 Şubat günlerden bir gündür dedi. Kimsenin burnu kanamasın diye kendine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Sadece kendisi gibi düşünenlerin haklarını değil, herkesin inandığı gibi yaşama hakkını savundu. Siyasetten nefret dilini reddetti, daima güler yüzlü, tatlı bir dil kullandı. Siyasete uzlaşma, diyalog ve güven duygusu getirdi. Bin yıllık değerlerimizi siyasetle yeniden devlet hayatına taşıdı. Daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu hep söyledi. Anadolu'nun yoksul çocuklarına büyük hedefler gösterdi. Büyük milletimize özgüven kazandırdı. Fikirleri bugün daha iyi anlaşılmış olan muhterem hocamıza bir kez daha rabbimden rahmet diliyorum. Türkiye yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Vesayet odakları devletin gücü ile istemedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar. Siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale ederek milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştılar. 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru bir iktidar vardı. Darbeciler meşru iktidara karşı 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulundular. İnsanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Üniversiteleri, devlet kurumlarını Anadolu insanına çok gördüler.

"HÜKÜMETİ İSTİFA ETMEK ZORUNDA BIRAKTILAR"

Anadolu'nun yoksul çocuklarına büyük hedefler gösterdi. Büyük milletimize özgüven kazandırdı. Fikirleri bugün daha iyi anlaşılmış olan muhterem hocamıza bir kez daha rabbimden rahmet diliyorum. Türkiye yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Vesayet odakları devletin gücü ile istemedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar. Siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale ederek milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştılar. 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru bir iktidar vardı. Darbeciler meşru iktidara karşı 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulundular. İnsanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Üniversiteleri, devlet kurumlarını Anadolu insanına çok gördüler. Hükümeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Bunu da siyaseti kullanarak yaptılar.

MALİYETİ 390 MİLYAR DOLAR

Anadolu insanının sahip olduğu firmalar fişlendi. Medya kontrol altına alındı. O günün başlıkları hep birbirleri ile anlaşmış, talimatla atılmış başlıklar. Hep adım adım darbeyi hazırlayan başlıklarla o günün gazeteleri çıktı. Aydınlar, yazarlar suçlandı. 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hakettikleri cezaları alacaklar.

"DEMOKRASİ TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇEN O GÜNLER GERİDE KALDI"

Vatandaşımızın hukukun terör örgütlerine de cuntacılara da çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Aynı şekilde FETÖ PKK DEAŞ PYD adlı örgütler... adları ne olursa olsun hepsinin kökünü bu topraklardan kazıyacağız. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen o günler geride kaldı, tarih oldu. Bir daha hiçbir güç milletimizin hakkına hukukuna değerlerine saygısızlık edemeyecek. Kazanımlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Allah bir daha bize böyle karanlık günler yaşatmasın.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım ak parti 28 Şubat

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Refah Partisini tanıdığımızda yaşımız 16_17 Refahın Oyu ise %7 idi %9 oldu %13 oldu %18 oldu enson %24 olduğunda;ABD uşaklarının Darbe yapmaktan başka çaresi kalmamıştı 28 Şubat için "-Askerler İctihad yaptılar" diyen Feto iti ,Kendi itleriyle 15 Temmuzda bir "ictihad"da (!) kendisi yapmaya kalktı Ama çok ders aldık..Senelerce çok ders aldık ve DERS VERMEYİ ÖĞRENDİK EZDİK GEÇTİK BUDEFA
akp yi kiminle kurdunuz? fetullah vardı bilirmisin? Erbakana başkaldırırken sırtınızı yasladığınız
28 ŞUBATTA DARBE VARDI.İNSAN BAZEN KEŞKE GERÇEKLEŞSEYDİ.BU GÜNLERİ GÖRMESEYDİK.ÜLKEDE NE ADALET BIRAKTINIZ NE HUKUK.ZARRAB RÜŞVET VERDİM DİYE BAĞIRIR,SORUŞTURACAK YARGI BULUNMAZ.MERKEL TÜRK YARGISINA EMİR VERİR DENİZ YÜCEL BIRAKTIRILI.ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ÇİĞNENİR.SİZ 28 ŞUBAT DARBECİLERİNDEN BİN BETERSİNİZ.KHK İLE PADİŞAH FERMANLARI YAYINLANIR.
Birlikte yol aldığınız ve sonrasında pastayı paylasamadiginiz ,Türkiye nin onurlu subaylarını yok etmeyi amaclayan Feto nun ülkeye maliyeti ne kadar?
@stastemir Pilot başına 45 milyar tl
Bu FETOS şiirini okurken ağlayan cin alinin çocukları nerde askerlik yaptı amma hollanda bandralı gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakıyor
bu maliyet nasıl çıkmış?
28 ŞUBAT AKEPE Yİ İKTİDAR YAPMAK İÇİN UYDURULMUŞ BİR SENARYOYDU..AMAÇ ERBAKANI İNDİRİP TAYYİPİ BİNDİRMEKTİ...CİA VE YERLİ ORTAKLARI 28 ŞUBAT SENARYOSUNU BAŞARIYLA SAHNELEDİ VE HIRSIZZ RECEP HÜKÜMET YAPILDI....
BU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE EN BÜYÜK ZARARI AKP HÜKÜMETİ VE YÖNETENLERİ ZARAR VERMEKTE. DEMOKRASİYE İHANET ETMEKTEDİRLER.BU PARAYLA ÖLÇÜLECEK BİR DEĞER DE DEĞİL.
17 aralik zararindan bahsetsene o ne kadardi anca digerlerini kotuleyin
16 yılda sadece açığı yani devlerin borcunu birde soyleyiniz
Bu hesabı nasıl yaptılarsa artık ! Çok seviyorlar birilerinin üstüne bir şeyler yıkmayı , Özellikle ölmüş ise suçlanan tadından yenmez bunlar için
yediğiniz paralardan karşılarsınız!!! her şeyiniz gibi bu da kocaman bir yalan
SİZİN MAALİYETİNİZ 380 TİRİLYON DOLAR
Eger rahmetli Erbakan sag olsaydi Seker fabrikalarini Amerikaliya sata rmiydi ? Sen nasil Kayi Turkusunki seker fabrikalarinin satilip yerine millet kanser yapan nisasta sekerini satiriyorsun. Uyurgezermisin hainmisin ?
HALK ! NE DENLİ BÜYÜK BİR TEHLİKE İÇİNDE FARKINDA DEĞİL EĞER ERDOĞAN VE AKP KAYBEDERSE TÜRKİYE BİTER TÜRKİYEYİ AMERİKA VE AVRUPA BİTİRİR İÇERDEKİ HAİNLERLE İÇ SAVAŞ ÇIKARTTIRIRLAR BUNU DURDURAN ENGELLEYEN GÜÇ ERDOĞAN VE AKP dir
terorist başı konuşmuş!! Recep ölürse Türkiye ölürmüş!!! mal herifler
@apol06 hadi oradan capsizlar.
28 subatın kaybedenı mıllı gorusçu Erbakan oldu..kazananı ise abd ile uyumlu lıberal ıslamcılar ..ıstedıgınız yerde tartın ıstedıgınız metreyle olcun sonuç bu çıkar...
İYİ DE 28 ŞUBAT MİMARLARINA NEDEN BİR ŞEY YAPAMADINIZ....SİZİ TUTAN MI VARDI..
3 milyar dolar için lmf ye yalvaran insanlar tanklar yürüdüğü için 390 milyar dolar neden Türkiye 100 yıldır yerinde saydığı ortada
acaba niye türkiyenin iç ve dış borcunu söylemiyor. 16 seneden beri iktidarsiniz borçları katladinizmi bitirdinizmi. eğer ki bitirseydiniz zaten bunu sürekli söylersiniz. yani sonuç al birini bir diğerine
28 ŞUBAT ve ÜRÜNÜ AKP.Sahi 28 ŞUBAT DARBECİSİ HİÇ CEZA ALAN VARMI.YOOOK.2 ŞUBAT diye dünde masumları hapise tıkan ve bugünde FETÖ için 1 hainin yanında 100 masumu hapise tıkan aynı ZALİİİİM,CEBBAAR,HİİİİN VE PKK-İSRAİL İŞBİRLİKÇİSİ AKP diiir.
Doksansa 300 ünüde bunlar çalmıştır cari açığı nasıl kapatacaklar başka
siz erbakanı hapse atmıcakmıydınız sonra cumhurbaşlanı gül affetmedi mi 2008 yılında
MATEMATİK CİDDİ BİR İLİM. EĞER O GÜN 390MİLYAR KAYBETTİYSEK GERÇEKTEN ÇOK ZENGİNMİŞİZ.O PARAYI BUGÜN KAYBETSEK KÖTÜ YOLA DÜŞERİZ. AMA HESAPTA BİR YANLIŞLIK VAR
sizin sattığınız özelleştirdiğiniz har vurup harman savurduğunuz devletin hazinelerinin ederi ne kadar peki? devletin içine soktuğunuz fetönün bu ülkeye zararı ne kadar oldu peki? cari açığın sürekli tırmanan doların inmeyen euronun yerinde durmayan benzin fiyatlarının ülke ekonomisine zararı nedir peki? ne işe yaradınız geldiğinizden beri ona buna çamur atmaktan başka?
@doggydugan Özelliştirme sadece ülkemizde mi yapılıyor? Dünya sadece ülkemizden mi ibaret bak bakalım dünyaya kaç ülkede devlet şeker ya da başka bir ürün üretiminde? Aynı zamanda bazı şeker fabrikaları zaten özel.
Sizin 16 yıldır ülkeye verdiğiniz maddi manevi zararın boyutları 28 Şubattan kat ve kat fazla sayın Başbakan Rahmetli Erbakan hep söylerdi bunlarda maya eksik olmaz diye
tam salatalık hesabı
Zamanında FB nin kalesinde Yaşar diye bir kaleci vardı. İngiltere den Wembley de 8 gol yemişti. Sonra şöyle bir tabir yerleşmişti; " At At kalede YAŞAR (Kova YaŞaR) var." Bu tabiri bir çok alana uyarlayabiliriz.
15 Temmuz paha biçilemez! Adam gibi yönetin de bunlara maruz kalmasın bu ülke.
17 Aralık, 15 Temmuzun Ülkemize yarattığı infialin etkilerini ölçtülermi acaba? Aaa pardon 15 Temmmuz Onları eseri değildi dimi ???????
Gercekten 28 Subat ihaneti unutulmaz.Oyle bir ihanetki bunun icinde Suleyma Demirel var.hala hesap sorulamayan CEVIK BIR var,DENIZ BAYKAL var MESUT YILMAZ var Donemin butun siyasileri var.,Sanli ordumuz dedigimiz kesimin ust kademesi tamamen var..,bu ve benzeri ihanetler hainler bitmez..,oyleki bu hainler bu devlette soz sahibidirler.O zaman yargi mensupleri ordu ust kademesinden birifing aldi demek yargimiz hainlerin ellerinde.demek siyasetimiz hainlerin ellerinde ordumuz halen hainlerin ellerinde.Biz olmusuzde aglayanimiz yok yuh olsu
1000 yıl geçsede unuturmusunuz bilinmez ama 10-20 yıla türkiye diye birşey kalmayacak Allah tarafından imansız olarak gönderilen ingilizler sayesinde.ortadoğuda artık mazlumların güçlenme zamanı ve mazlumlar inş o gün zalimlerine acımaz , merhamet etmez onlaran gördükleri zulmün aynısını onlara yaparlar inş.
28 Şubat' ın Dinci Şeytan Fetö cemaatinin parmağıyla olduğu geçen zaman içinde netleşti tartışmasız kabul gördü, 15 Temmuz yine öyle, o halde sormak lazım nedir bu devletin bu milletin bu dinci şeytanlardan çektikleri.
@cemo3641 Peh peh. Bu arkadaş Türkiye' de mi yaşıyor? Dinci mi? Zaten Çevik bir ve İsmail Hakkı Karadayı da Nakşibendi şeyhiydi.
evet top yekün açdık bekliyoruz yapılan masrafları bizlere ne zaman geçireceksiniz diye aman sakın cebinizden harcama yapmayın sakın bizlere geçirin alışkınız yalakalarınız var nasılsa atanmış başbakan anlat heyecanlı oluyor artık
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