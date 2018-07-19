CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

Ama bir şey çok net; Artık Kılıçdaroğlu ile bu iş gitmiyor. Nihayet bunu, CHP sosyolojisi de anladı. Sorun, Muharrem İnce dahil onu değiştirecek güven veren bir siyasi aktörün çıkmamasında. Bunun nedeni de hiçbirinin diğerini ikna edecek ve Türkiye'ye yeni bir gelecek vaat edecek siyaset üretememesi.

Muharrem İnce, aldığı yüzde 30'luk oya güvenip kurultay süreci başlatınca ortaklık yine karıştı. Piyasaya birbiriyle çelişen, birbirini düşmanlaştıran onlarca CHP çıktı. "Kaç CHP var?" diye saymaya kalksanız sayamazsınız. Eskiler, yeniler, Atatürkçüler, sol Kemalistler, DHKP-C'li solcular, sosyal demokratlar, hatta sağcılar hepsi harekete geçmiş durumda.

Böyle olunca da CHP siyaseti koltuk kavgasının ötesine geçmiyor. Biri "Kemal gitsin ben geleyim" diyor, biri sorunu tüzükte görüyor, öteki içi boş sosyal demokrat CHP hayali kuruyor, bir başkası CHP'nin HDP'lileşmesini istiyor. Tam bir curcuna... En ileri söylemi dillendiren Haluk Pekşen bile sadece şunu söyleyebiliyor: "Mustafa Kemal'in kurup bizlere emanet ettiği partiyi yok ediyorsunuz. Tekrar ediyorum. CHP yıkılıp yeniden yapılmak zorundadır."

Radikal bir öneri ama yine de "Nasıl?" sorusunun cevabı yok. Bu, 30'ların CHP'sine dönülerek mi yapılacak yoksa ne? Belli değil. Doğrusu şu sıralarda kimse işin bu yanına bakmıyor bile... İnce yanlıları kurultay için imza toplama yarışını sürdürürken, yönetim de bunu engellemek için her yolu deniyor.

Taraflar da giderek netleşiyor ve ilginç ittifaklar oluşuyor. Kılıçdaroğlu, Alevi ve doğal delegeyle, yerel seçimlerde aday belirleme gücünü bir silah olarak kullanıyor ve etkili de oluyor. Önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda yaşanan iki olay bu açıdan dikkat çekici. Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelenler arasında Şişli Belediye Başkanlığı'na yeniden dönmek için yoğun çalışan Mustafa Sarıgül'ün olması ve yönetim tarafından ilgi görmesi ilginçti. Aynı karşılamada Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın bulunması ve danışmanını Muharrem İnce'ci diye görevden aldığı iddiası, Kılıçdaroğlu'nun gözüne girme çabası olarak yorumlandı.