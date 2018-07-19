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CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

CHP’de Mustafa Sarıgül yeniden harekete geçti. Türkiye Değişim Hareketi (TDH) ile iki kez çıkış yaparak başarısız olan Mustafa Sarıgül bir kez daha şansını denemek istiyor. Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yazısı...

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında CHP içindeki olağanüstü kurultay rekabetini kaleme aldı. Övür, Mustafa Sarıgül'ün, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu havalimanında karşılayan isimler arasında yer aldığını yazdı.

Sarıgül'ün bu hareketi ile siyasette şansını yeniden denediğinin altını çizen Övür'ün CHP'de yaşananlara ilişkin yazısı şöyle;

Muharrem İnce, aldığı yüzde 30'luk oya güvenip kurultay süreci başlatınca ortaklık yine karıştı. Piyasaya birbiriyle çelişen, birbirini düşmanlaştıran onlarca CHP çıktı. "Kaç CHP var?" diye saymaya kalksanız sayamazsınız. Eskiler, yeniler, Atatürkçüler, sol Kemalistler, DHKP-C'li solcular, sosyal demokratlar, hatta sağcılar hepsi harekete geçmiş durumda.

Ama bir şey çok net; Artık Kılıçdaroğlu ile bu iş gitmiyor. Nihayet bunu, CHP sosyolojisi de anladı. Sorun, Muharrem İnce dahil onu değiştirecek güven veren bir siyasi aktörün çıkmamasında. Bunun nedeni de hiçbirinin diğerini ikna edecek ve Türkiye'ye yeni bir gelecek vaat edecek siyaset üretememesi.

Böyle olunca da CHP siyaseti koltuk kavgasının ötesine geçmiyor. Biri "Kemal gitsin ben geleyim" diyor, biri sorunu tüzükte görüyor, öteki içi boş sosyal demokrat CHP hayali kuruyor, bir başkası CHP'nin HDP'lileşmesini istiyor. Tam bir curcuna... En ileri söylemi dillendiren Haluk Pekşen bile sadece şunu söyleyebiliyor: "Mustafa Kemal'in kurup bizlere emanet ettiği partiyi yok ediyorsunuz. Tekrar ediyorum. CHP yıkılıp yeniden yapılmak zorundadır."

Radikal bir öneri ama yine de "Nasıl?" sorusunun cevabı yok. Bu, 30'ların CHP'sine dönülerek mi yapılacak yoksa ne? Belli değil. Doğrusu şu sıralarda kimse işin bu yanına bakmıyor bile... İnce yanlıları kurultay için imza toplama yarışını sürdürürken, yönetim de bunu engellemek için her yolu deniyor.

Taraflar da giderek netleşiyor ve ilginç ittifaklar oluşuyor. Kılıçdaroğlu, Alevi ve doğal delegeyle, yerel seçimlerde aday belirleme gücünü bir silah olarak kullanıyor ve etkili de oluyor. Önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda yaşanan iki olay bu açıdan dikkat çekici. Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelenler arasında Şişli Belediye Başkanlığı'na yeniden dönmek için yoğun çalışan Mustafa Sarıgül'ün olması ve yönetim tarafından ilgi görmesi ilginçti. Aynı karşılamada Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın bulunması ve danışmanını Muharrem İnce'ci diye görevden aldığı iddiası, Kılıçdaroğlu'nun gözüne girme çabası olarak yorumlandı.

Tabii İstanbul'da İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, belediye başkanları Bülent Kerimoğlu, Şükrü Genç, Ali Kılıç ve görevden alınan Battal İlgezdi gibi çok sayıda isim, Kılıçdaroğlu'na açık destek veriyor. İnce'ye destek verenler arasında ise eski İl Başkanı Cemal Canpolat, belediye başkanları Özcan Işıklar ve Cem Kara var.

İnce'ye en büyük destek ise Ankara ve İzmir'den geliyor. Ayrıca Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner gibi sol manifestocular ve Şanlıurfa'dan Mahmut Yıldız gibi Baykalcılar da kurultayın yapılmasını istiyordu. Ama en ilginci Ankara'da Önder Sav ve ekibinin devreye girmesiydi. İmza toplayanların başında gelen Sav'ın devreye girmesi Kılıçdaroğlu'nu alttan alta sevindirse de bazı illerde etkili olduğu çok açık.

CHP'de son tablo bu... Yerel seçimler yakın olmasaydı ve İnce, seçim gecesi dahil süreci doğru yönetseydi Kılıçdaroğlu o koltukta bir dakika bile oturamazdı. Bu sadece CHP'yi değil Türkiye'yi de rahatlatırdı. Ama şimdi durum farklı. Taban ve kadrolar değişim istiyor ama bunun adresi İnce mi, o konuda tereddüt ediyor.

Aynı şey onlarca belediye başkanı için de geçerli. Onlara göre kavganın asıl nedeni yerel seçimlerde belediye başkanlarını belirlemek. Bu da mevcut başkanlarda İnce korkusuna yol açıyor. Kılıçdaroğlu ve çevresi de bunu bilinçli şekilde yayıyor. Bu durumda imza sayısının 600'ü geçmesi zor görünüyor. Geçerse bilin ki CHP delegesi gerçek değişim istiyor ve bu "kasetsiz", doğal değişim iyiye işarettir.


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Olağanüstü Kurultay Mustafa Sarıgül

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
SAYIN İNCEYE CHP DEN TAM DESTEK VERİLSEYDİ %45 OLACAKTI BU ALDIGI OY KENDİ OYUDUR İNCENİN
ŞU SARI GÜLÜ CHPDEN TAMAMEN UZAKLAŞTIRIN BUADAMIN PEŞİNE HİÇ KİMSE DÜŞMEZ YÜZÜ GÜVEN VERMİYENİNARKASINADA KİMSE DÜŞMEZ
BAŞKA KAPIYA SARI GÜL BURASI SANA GÖRE DEGİL SANA HER KİM BURADA BİR SANDALYE İKRAM EDERSE CHP YE KÖTÜLÜK YAPAR
AKRABALIGIN VARMI BİLMEM BEN SENİ MELİH GÖKCEKE BENZETİYORUM
evet buradan yazmıştım sarıgül fırsatı iyi değerlendirecektir birde Emine Ülker Tarhan var oda iyi genel başkan olur chp ye hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış görelim iyi olan kazansın Tüm delegeler korkmayın adaylara fırsat verelim
CHP Istanbul il başkani Kılıçdaroğlunu destekliyormus normal seçimde de Ince den çok diğer partiye (hdp ) çalışmıs olduğunu duymak kimseyi şaşırtmaz zaten
Sarıgül denilince ,CHp sonra Dsp sonra Ismail Cem in kuracağı parti sonra Dsp sonra tekrar Chp bir de kendi hareketi siyasette artık daha ilkeli yeni yüzler olmalı
KEMAL ARTIK GİT VE BIRAK YETERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
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