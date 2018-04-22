CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

Devlet Bahçeli 23 Nisan mesajı yayınladı. Bahçeli 23 Nisan mesajında siyaset gündemine bomba gibi düşen, 15 CHP’li milletvekilinin seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti’ye katılmasını yorumladı.
Bahçeli konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Demokrasi nutku atanlar ayak ve siyasi oyuna heves ediyor.
Ancak Gazi Meclis’in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir.
Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir.
MAHİR ÜNAL: BU BİR GÜNEŞ MOTEL VAKASIDIR
AK Parti'li Mahir Ünal, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Ünal, " Bu bir güneş motel vakasıdır" dedi.
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