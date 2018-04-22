HABER

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından yaptığı açıklamada "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi. AK Parti'li Mahir Ünal, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Ünal, " Bu bir güneş motel vakasıdır" dedi.

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

Devlet Bahçeli 23 Nisan mesajı yayınladı. Bahçeli 23 Nisan mesajında siyaset gündemine bomba gibi düşen, 15 CHP’li milletvekilinin seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti’ye katılmasını yorumladı.

Bahçeli konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Demokrasi nutku atanlar ayak ve siyasi oyuna heves ediyor.

Ancak Gazi Meclis’in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir.

Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir.

MAHİR ÜNAL: BU BİR GÜNEŞ MOTEL VAKASIDIR

AK Parti'li Mahir Ünal, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Ünal, " Bu bir güneş motel vakasıdır" dedi.

İYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözlerİYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözler
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ parti Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Emekli maaşında iyileştirmeye dört farklı formül

Emekli maaşında iyileştirmeye dört farklı formül

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 17 yorum
evet senin kan kaybedip haritadan silindiğin anda kendini ak partinin kollarına bırakman gibimi ? ülkücüler sana oy verdi dedi git muhalif ol sen gittin onun masasına oturdun ??????a
halã konusabiliyor utanmadan
Burada bir ayıp varsa bu CHP'nin veya İYİ Partinin değil, işlerine gelince "milli irade, milli irade" diye bağırıp, işlerine gelmeyince bir siyasi partinin seçime katılmaması için üçkağıtçılık yapan cukka ittifakının baş aktörlerindedir. Onları şakşaklayan küçük cukkacılar da utanma arlanma olmadan konuşuyor şimdi namertlik size çok yakışıyor. Millet size oy verince milli irade de başkasına verince değil mi, neden namertçe tuzak kurarak seçime girmeyi engellemeye çalışıyorsunuz, siz hedefe ulaşmak için oy da çalarsınız çünkü ilkeniz yok iddia ettiğiniz gibi vatansever ve dürüst dğl sahtekarsnz
sn. bahçeli aldığınız karar çokmu etik, erken seçimde inşallah boğulursun, entrikacılar sizi!!!
Muhalefetle muhalefet birleşiyor sizin gibi iktidarla muhalefet birleşip yalamalık yapmıyor
Biz ülkücüler için için yok hükmünde bir adam. Onun için ne konuştuğunun hiç bir anlamı yok.
Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini İyi partiyi diskalifiye etmek için, Ali Cengiz oyunlarıyla iki ay sonra yapmaya karar verdiniz! Bu ülkede ilkeli olmaktan bahsedecek en son kişi sensin! Zira balık hafızalılar unutmuş olabilir ama Erdoğan için yaptığın hakaretler hala hafızamızda!
En az 20 vekil daha iyi partiye gececek
Gülmekten içim acıdı. Konuşana bak sen. Şimdi bu memleketin gerçek MİLLİYETÇİ leri birleşti. Olması gereken de buydu zaten buydu. Yapılan seçim birliği değil CUMHURİYETİ ve MİLLİYETÇİLİĞİ tekrar şahlandırma birliğidir. Hayırlı olsun inşallah.
Evde de ittifak sağlandı seçime hazırız.Oğlan zorluk çıkarıyor onunlada harçlıklarıyla anlaştık.seçime hazırız.
BAHÇELİ GÜN HESAP GÜNÜ ....''KESER DÖNER SAP DÖNER GÜN GELİR HESAP DÖNER'' 63 GÜN KALDI....
Tabi demokrasi;kurultay kararı alan parti meclisini hiçe saymak,belirli bir ideolojiye sahip olan Mhp tabanınından koparak Akp nin şakşakçılığını yapmak,erken seçim kararı aldırarak seçimlerde İyi partiyi saf dışı bırakmaya çalışmak değil mi.Muhtemelen bunamış durumdasın daha dün ki kızılcahamam da basın mensuplarına iyi parti seçimlere girsin bizim için mahsuru yok diyordun dünden bugüne ne değişti??
VAH VAH....SENİN EN KISA ZAMANDA BİR NÖROLOJİ HEKİMİNE GÖRÜNMEN LAZIM.GERÇEKTEN .YOKSA SENİ BAŞKA YERLERDE ARAYACAĞIZ.
Senin komplolarınla bir milleti tarumar ettin, ve o küçücük aklınla yine edecektin öyle mi? Aklın sıra senden daha akıllısı yok... Sen ne utanmaz adammışın be? Daha dur. Daha dur.
sen yapıncı güzel başkası yapınca öfke olmadı baceli bey,normalden önce seçim isteyip demokrasi kurallarına uygun kurulan partiyi seçim dışı bırakmak olmadı bahçeli bey oyum mhp di ama geçdi
Bence gayet ilkeli bir ittifaktır, bahçeli önce kendisine baksın sayın Erdoğan için neler söyledi neler, densiz kanun tanımaz ahlak bilmez sözleri Erdoğan için söylediği sözlerden sadece bir kaçıdır diğerlerini araştırın görürsünüz, dün söylediklerini bugün inkar eden ve akepenin katıksız destekçisi haline gelen ülkücülük ile zerre alakası olmayan bahçeli boşuna konuşmasın kimin ne olduğunu bu millet biliyor. Linkteki videoyu da izlemenizi öneririm videodaki konuşması doğrudur ancak kendisi bir numaralı destekçisi olmuştur, https://www.youtube.com/watch?v=4O4Z147GL-4
çok şeyler yazdım. ama yinede bende saklı kalsın.
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.