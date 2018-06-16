HABER

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ezan iddiasına yanıt verdi.

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına yanıt verdi.

Özel'in açıklamalarına sert tepki gösteren Bozdağ, "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir." dedi.


PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Fakıbaba: Suruç'taki olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyorFakıbaba: Suruç'taki olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor
Yıldırım: Kuzey Irak bölgesinde kara, hava destekli faaliyet icra ediyoruz/ Ek fotoğrafYıldırım: Kuzey Irak bölgesinde kara, hava destekli faaliyet icra ediyoruz/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
SİZ SÖZDE REİSİNİZ İÇİN ONU DAHİ YAPARSINIZ
nıye ki. izmit depremi gecesi israilli misafirlerin uykusu bölunmesin diye ezan 0kunmaması talimatı verilmişti. gerçekten de ezan 0kunamamıştı. 0 ezan saatinde deprem 0luvermişti.
O zaman iktidar dsp idi. Gerçekten çok gerizekalı sınız
cuma namazı için recep beyi bekledik sen ne konuşuyorsun değişik bozdoğan
özgür özel ezanın ne için okunduğunu ne zaman okunduğunu bilmezki ertelenmeyeceğini bilsin..
EZAN ÇOK YÜKSEK SESLE VE ÇOK DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE SANKİ MAKAM UYDURUR GİBİ OKUYORLAR EZANIN HOŞ SADA VEREN ÇAĞRISI İSTİSMAR EDİLİYOR
chpnin hayatı yalan dünyası iftira...
Diğer Haberler
HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.