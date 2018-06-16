CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına yanıt verdi.

Özel'in açıklamalarına sert tepki gösteren Bozdağ, "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir." dedi.



