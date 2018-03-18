CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (4)

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın Adana'daki ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaret öncesi sokağa ve şehit ailesinin oturduğu apartmana, Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Bekir Şık, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Evde 15 dakika süren taziye ziyareti sonrası baba Şık, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Orhan Kemal Kültür Merkezi'ne geçerek, muhtarlarla basına kapalı yapılan toplantıya katıldı.
FOTOĞRAFLI
Salih Müslim'den Afrin açıklaması
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...
Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...
Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti
Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak
Genç kadını şoke eden maymun tacizi!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Tarihin en acı karesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum