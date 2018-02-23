CHP’li bayanlar çocuk istismarına dikkat çekti

CHP Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Ali Hikmet Paşa Meydanında “çocuk istismarına” dur demek için bir araya geldi.

CHP Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Şenel okuduğu basın açıklamasında, "Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükumetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberiyle uyanıyoruz. ’Çocuk istismarı’ ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır, cezaları artırmak ve istismara zemin oluşturan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimiz iken onları korumak hepimizin görevidir, susmak da suça ortak olmaktır” dedi.

Çocukları için endişe duyduklarını ifade eden Başkan Şenel, “Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz ve bu taleplerin yasal takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. İlk olarak çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli. İkinci olarak olarak çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak, devlet eliyle denetimli ve kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Üçüncüsü ise çocuk istismarını öven ’6 yaşında çocukla evlenilebilir’ gibi küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz. Hükumeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağırıyoruz. Çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından CHP’li grup 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.