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CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

POLİTİKA HABERLERİ | 02.02.2018 02:12 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söyledi.

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye Kübra Par "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK"

Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.

Öte yandan, CHP'li isimler Özgür Suriye Ordusu'nu ise terör örgütü olarak tanımlayarak kamuoyunun tepkisini çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Terör örgütü PKK PYD Selin Sayek Böke

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
çakma atatürkçü deyince zorlarına gidiyor
@maxpyn_2016 Gerçekten sözün bittiği yer lafı tam burası için söylenmiş olmalı,CHP secmeni cidden başka bir parti kurun bence ,bu nedir ya askerimizi şehit eden,vatanımıza roket atan,daha bir sürü pislik yapan bir terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir insani nasıl destekleyeceksiniz,ya şehit edilen binlerce askerimizin kemikleri sızlıyor ,gerçekten kelime bulamiyor insan,umarım o şehitlerin iki eli ahirette yakalarında olur.yaziklar olsun CHP bu millet bunudami görecekti
@maxpyn_2016 CHP trolleri cidden ya suna bi savunma yapsaniza :))) kabile dili felan kullanın ama,bu ülkede dediğinizi anlayacak insan kalmadı artık.belki Afrika'da bir kabile sesinize kulak verir:)) lütfen ya CHP yi temizleyin artık harbi seviye çok düştü ,şimdi bu kadına ne desek bilemiyoruz.
İşgalci katil terör örgütü pkk pyd e ayrıca Atamın kurduğu parti ne hale geldi yazık
@amr0dihyv8 Biz Bunlar için ; AFRİN Harekatı Başladığı ilk Gün"Türk Ordusu AFRİN den Zaferle Döndüğünde YAS Tutacak Kadarda ALÇAKLAR" derken bişey biliyordukta söylüyorduk
KES LAN!!!ATATÜRK'ÜN NE ALAKASI VAR BE!!!!HEPİNİZ ATATÜRK OLUNCAYA KADAR O KENDİNİ ADAYAN ZATIN KEMİKLERİ SIZLAYACAK BUNU BİL
KES LAN!!!ATATÜRK'ÜN NE ALAKASI VAR BE!!!!HEPİNİZ ATATÜRK OLUNCAYA KADAR O KENDİNİ ADAYAN ZATIN KEMİKLERİ SIZLAYACAK BUNU BİL
@Lombelidikelmondo Atatürk ün kemikleri Selin Sayek in sözlerinden Sızlamadıysa dahada sızlamaz meseleyi nerenden anlayıp yorumluyorsun
@amr0dihyv8 Diğer partilerde de bu düşüncede olup görüşünü gizleyen münafıklar vardır. Ne yazık ki... Özellikle güneydoğuda güçlü olan partilerde.
ÖSO İLE İLGİLİ İSTİKBARİ BİLGİYİ NERDEN ALDIN BÖKE..PYD YE GELİNCE İSTİKBARAT MI KESİLDİ...FARKINDA DEYİLSİNİZ GALİBA DİZİNİZE KADAR BÖKE BATTINIZ..
@yilmaz_1972_teoyi oso secimle gelmis bir basbakana bas kaldirmis bir teroris gruptur. Ayrm yapmayi iyi bil ilk once
bence bunlar tayyibin gizli ajanları CHP yi asla iktidar yaptırmamak için .
@fellifelis yav he he kendinizden haberiniz yok hemen tayyip. Açlıktan ölseniz yine tayyip di mi
@fellifelis şimdi diyecem Tayyip senidemi dünyaya getirdi olmayacak,muhasebeci Kenan seni:))))
Yav kardeşim atın şunları şu partiden bir kendinize çeki düzen verin.Bu kafada partililerle, yöneticilerle daha ana muhalefeti de kaybedeceksiniz.
@kan_turk hangi birini atacaksın "Türkiyedeki En Büyük ABD Üssü CHP dir" dediğimizde bize sövüyodunuz
Bunlara oy verenler açın gözünüzü Atatürk’ün partisi terörist savunur hale gelmiş fetösü pkksı dhkpcsi hdpsi....şimdi de pyd....yazık......
Kendini ifade etmiş,sadece ben teröristlerden yanayım dememiş.Hayret edilecek bir şey değil Genel Başkanları dahil CHP nin yarısı ayni fikirde, azıcık daha cesaret bulsalar PYD ve YPG ile aynı safta savaşırlar.
CHP nasıl bu hale geldi akıl alır gibi değil eskiden de oldum olası hoşlanmam ama eskilerin bir omurgası vardı bir duruşu vardı bunlar raydan çıkmış tren gibi
Yazıklar olsun sana, kimin adamısın, ne yapmaya çalışıyorsun, bilen biri varsa söylesin
Kendilerinin üstüne Teror örgütü tanimiyolar ondandır
@633agy93 ulan adamsanız cesaretiniz varsa salih müslümü saraylarda ağarlayanlarada iki lafınız olsun
Baykal dönemini mumla arar olduk. Ulusalcı kanat partide söz sahibiydi de böyle vatan hainlerini dinlemek zorunda kalmıyorduk.
malum sarayda ağırlanan salih müslüme ne demeli acaba
klavye kahramanı erkek bozuntuları cesaretiniz vede adamlığınız varsa iki lafta pyd nin başını sarayda ağırlayanlara iki sözünüz olsa ya
Ee ne var bunda henel müdürleri de pud terör örgütü değil dedi bunlar chp yi ele geçirmiş emperyal uşaklarıdır nokta...
yuhhhhhhhhhhhhhhhh
CHP Türkiye partisi olmayı başarazsa hiç umut yok demektir... CHP Hızla Türkiye partisi olmalıdır... Halkın da devletinde CHP çok ihtiyacı vardır.. Acele yenilenmeli ve Türkiyedeki iktidar değişimi mutlaka gerçekleştirmelidir... Ülkenin refahı ve güvenliği, halkın huzuru için bu değişim gerçekleşmeli... Ülkemiz açık cezaevi olmaktan bir an önce kurtulmalıdır...
Atatürke mearında takla attırdılar be. Yazıktır sizin türklüğünüze. Defolun gidin afrinede bi mermide size sıksın askerimiz.
hemen aktroll sandınız beni sizde haklısınız birkaç noktalama işareti koymayı unuttum . burada CHP nin kendi kendine partisini batırdığını anlatmak istedim mecazi anlamda .
@fellifelis yok! Herkes doğru anladı seni Reis için bile "ayrıştırıcı dil kullanıyor teröristten farksız" diyen itin birisin Reis ayrıştırıcı Dl Kullanmıyor Birleştirici Dil Kullanıyor Sizin gibi Alçakların zoruna gidiyor
akp yide sevmem ama bunların yaptıklarıda düpedüz pkk seviciliği yazık çok yazık hemen partiden ihraç edilmeli çünkü bunun izahı yok
e normal böyle konuşmasi,şaşırdım demeyin sakın,güzelim partinin her tarafına sızmış bunlar
Yayınla mynet yayınla dik oyna korkma!
yazıklar olsun yüz karası artık chp’ye oy vermeyecegim atamın partisine bak ne hallere geldi yazık yazık
Selin Sayek Böke ve benzerleri geri zekalı yaratıklardır. Bunun için istihbarata gerek yoktur. Yazılı ve görsel medyada saçmalamaları ortadadır.
chp içine hdp kaçmış .
Ne kadar tahammülsüz bir toplum ki sanırsın dünyanın en bağnaz ülkesi olduk. Son derece teknik bir ifadeyle İSTİHBARAT olması lazım somut bilgi olmalı demiş. Ne var bunda? Maksadınız fikri eleştirmekten çok CHP'yi alabora etmek. Kimi sevmiyor sanız terörist diyemez siniz böyle bir dünya ancak iptidai zihniyetlerde yaşar. İzafet denen şey size dünyayı dilediğiniz gibi okumak veya gütmek hakkını vermez.
Bunlar vatan haini.yazikki bunlar bu ülkenin vatandaşı.Bunlarin milletvekili maaşlarıda tez elden kesilmeli.Hatta vatandaşlıktan atılmalı
Garip Atam kalksa mezardan, ilk iş chp'yi kapatır..
siz böyle konuştuktan sonra abd nin terörü desteklemesi normal
YETER TOPLUMU YAY GİBİ GERMEYİN
nerdesin muharremmm
Gerçekten sözün bittiği yer lafı tam burası için söylenmiş olmalı,CHP secmeni cidden başka bir parti kurun bence ,bu nedir ya askerimizi şehit eden,vatanımıza roket atan,daha bir sürü pislik yapan bir terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir insani nasıl destekleyeceksiniz,ya şehit edilen binlerce askerimizin kemikleri sızlıyor ,gerçekten kelime bulamiyor insan,umarım o şehitlerin iki eli ahirette yakalarında olur.yaziklar olsun CHP bu millet bunudami görecekti.
LANET OLSUN!BUNUN PARTİSİ Mİ KALDI ARTIK!!!!!
Öso Pyd Pkk Pjak Daes Fetö ISRAIL AMERIKA ...Bu Teroristlerle Is Yapan Is Tutan CHP HDP MHP AKP HERKESIN GOZU ONUNDE TEROR DESTEKCISIDIR.....Yahu Ne Gunlere Kaldik Iktidar Partisi TERORIST Öso yu Savunuyor Ana Muhalefet Terorist PYD yi TURKIYE yi Ne Hâle Soktunuz Iktidari Muhalefeti Tam Bir Adi Kan Emici .Guzel Ulkem Hepinizden TEMIZLENICEK INSALLAH.
chp bu ve bunun gibi söylemlerde bulunanlarla her nedense kendi ayağına sıkıyor...pyd için istihbari bilgin yok ama öso için istihbari bilgin var ..konuşmuş olmak için konuşanları veya bir yerleden aldığı talimata göre açıklama yapanları chp içinden temizlemeli ayıklamalı.., bu ve bunun gibiler pirincin içindeki beyaz taşlar gibiler...özenle araştırılmalı ve temizlenmeliler..yoksa önümüzdeki dönemde chp dökülen dişlerini toplayamaz hale gelecek..
İnanıyorum ki şu sözler üzerine chp ye gönül vermiş gerçek vatan sevdalılarının için sızlamıştır
Gerçekten sözün bittiği yer lafı tam burası için söylenmiş olmalı,CHP secmeni cidden başka bir parti kurun bence ,bu nedir ya askerimizi şehit eden,vatanımıza roket atan,daha bir sürü pislik yapan bir terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir insani nasıl destekleyeceksiniz,ya şehit edilen binlerce askerimizin kemikleri sızlıyor ,gerçekten kelime bulamiyor insan,umarım o şehitlerin iki eli ahirette yakalarında olur.yaziklar olsun CHP bu millet bunudami görecekti
Yazık eskiden böyle düşünsen bile konuşamazdın. Şimdi medya-iletişim özgürlüğü adı altında topluma zarar veriyorlar. Yazık size zamanında oy atan ellerime ne oldu da bu kadar yüzsüz, toplumun acılarıyla dalga geçmeye tenezül etmek bile iğrendiriyor
Utanç verici bir açıklama. Atatürk'ün kurduğu bir partinin bu duruma düşmesi gerçekten üzüntü verici.
ulu önderin kurduğu partide terörist ve terörist sevici istemiyoruz. temizleyin şu itleri aranızdan.
chpden nefret ettim artık sayenizde.sırf muhalefet yapmak için bu kelimeler söylenir mi
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