Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki liderin görüşmesinde Afrin ve İdlib konuları ele alındı. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi. Erdoğan, YPG-Esad anlaşmasına ilişkin Putin'e, "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Erdoğan'ın Putin'e, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam edeceğini söylediği aktarıldı.
Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.
SURİYE İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE
Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları 2 hafta içerisinde Suriye için bir araya gelecek.
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