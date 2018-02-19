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Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 16:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le görüştü. Görüşmede Afrin ve İdlib konuları ele alındı. Erdoğan, YPG-Esad anlaşmasına ilişkin Putin'e, "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde Afrin ve İdlib konuları ele alındı. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi. Erdoğan, YPG-Esad anlaşmasına ilişkin Putin'e, "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Erdoğan'ın Putin'e, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam edeceğini söylediği aktarıldı.

Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

SURİYE İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE

Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları 2 hafta içerisinde Suriye için bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
:) recep efendi suriye rusyadan habersiz PKK ile anlaşamaz biliyorsun değil mi?
o da direkt rusya ya söylemiş zaten. boş konuşma kemal amcan gibi...
@oozn sen biliyon ya o yeter
@oozn Bunu bilmeyen mi var suriye adım atarken rusya onu izliyor. İzlemesini geçtim zaten suriye rusyaya tutunmuş durumda el mahkum
ne oldu rengin soldi...
Reis elini çabuk tut bak rezil rusva olmak istemiyorsan,ne yap ne et putin bu esadı afrinden uzak tutsun, afrinde 3-5 bin PKK çapulcusunu dünyanın 4.yada 5.ordusu olarak tam yakalamak vede öpmek hatta bunun üzerinden ,gazilikm,i dersin ,asrın liderliğimi dersin zafer naralarına hazırlanırken bu Esat su koyveriyor.
şu yorumlara bak ya türkiye darbe yesinde sevinelim erdoğanı eleştirelim diyenlerle dolu bizim dışarıdan önce içeriden önce sizleri temizlememiz lazım
yine keklendi galiba
içimizde bu kadar hain varken düşmanı dışarıda aramayalim su yapılan yorumlara bak gezi zekalilar Reisin başarısı Türkiye'nin başarısıdır
@mertscan Sayın Yorumcu ; Şu Günler de Size Rahmetli Neşat Ertaş'tan KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM Parçasını Dinlemeyi Tavsiye Ediyorum,Sizde Sn. Reyise Aynı Parçayı Tavsiye Edebilirsiniz,Eminim ki Beyefendi de Çok Beğenerek Dinleyecektir.!!!
@mertscan NEDENSE REİSİN TÜM YAPTIKLARI ABD VE İSRAİL İŞİNE GELİYOR ... BİZ ESAD İLE ANLAŞSAK BURALARDA NE PYD NEDE ABD TUTUNAMAZ... İSRAİL NEDEN İKİDE BİR SURİYEYİ VE ESADI VURUYOR... 2 HAFTA ÖNCE ESAD YPG Yİ VURDU NE OLDU SONRA ABD HEMEN ESADI VURDU VE 100 ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ... BİZ NE YAPIYORUZ .... ABD NİN ORAYA GELMESİNE ZEMİN HAZIRLADIK ... VE BUNDA ISRAR EDİYORUZ ...
erdoğan dörtbuçuk attı hemencecik putin abisini aradı
ESAD HAREKETE GEÇTİ AFRİNE GİRİYOR BİZİM Kİ ORTADA KALDI ASKERİMİZİ ATEŞ KISKACI NA SOKUP CIKAMIYOR BİR PUTİN KALDI MECBUR KALDI ESADI YALVARMAZSA TÜRKİYE BEN BURDAYIM SEN BAŞKASININ ULKESINE KARIŞ GİR ORDA PKK DESTEK VER ASKERİNİN YABANCI TOPRAKLARDA ÜLKEYE SOK SONRA SENİN SİLAHIN SANA DÖNER BÖYLE PKK YPG PYD İŞİT İLE ESADİ ÜLKESİNE GİREN TÜRKİYE NE OLDU ŞİMDİ BU INSANLIGIN ERMENİSTAN DAN AZERBAYCANDA MUSLUMAN KATLEDENLERDEN NE FARKINZ VAR MÜSLÜMAN KİMLİKLİ YAHUDİ ORTAGİ CUMHURİYET DÜŞMANI FETODAN NE FARKINIZ VAR BUNUN BEDELİ BU MİLLET ODETIR BEYLER DÜNYA ODETIR SANA GUVENLE
Bütün bu sorunlar Erdoğan'ın Esad düşmanlığı yüzünden. Esad'la anlaşılsaydı TSK nın işi çok daha kolay olacaktı. Erdoğan'ın Esad düşmanlığı PKK ve ABD/İSRAİL e yarıyor.
@eertem AYNEN KATILIYORUM... AMA İLGİNÇ OLAN BUNLARIN BİZE ABD DIŞİŞLERİ BAKANI GELMESİNDEN HEMEN SONRA OLMASI .... GÖRÜŞME BASINA KAPALI VE TUTANAKSIZ OLDU ... ARTIK NE KONUŞTULARSA.. BİLMİYORUZ ...
Anlaşılan Reis yine kandırıldı! Rusya önce izin veriyor ardından Esat'ı gönderiyor. Tavşana kaç, tazıya tut... sonrada ikisi arasında arbulucu ol.. Ama Reis, o kadar söylendi. Bu bataklığa ülkemizi sokma diye o kadar söylendi!
Yok artık genemi kandırıldık yoksa..
Putine de bir Osmanlı tokadı yok mu?Hani ABD'ye okkalı bi Osmanlı tokadı attın ya.
rusya ve abd nin bilgisi ve onayı olmadan biz mağlesef hiç bir şey yapamayız ,zira güç onlarda .
Recep bey ivedilikle, hallet :))
yarın da derki yahu öyle şeymi olur efendim kim demiş onu demez mi? yani bunu diyecek potansiyel yok mu bunda
eyyy suriye kendi topraklarına giremezsin biz gireceğiz...
Tabi sen bol keseden edebiyat yap nasıl olsa olan fakir fukaraya oluyor senin canında malında güvende
Eeee sürekli bizi satan ABD ve Almanya ile anlaşayım arayı düzeltiyim deyip oraya dogru yonelirsen rusya boyle ters köşe yapar bu oldumu işler çok zorlaşır devletler arası savaş haline dönüşür ki sanki bu isteniyodu zaten gibime geldi oyunamı geldik ne?
Esad rejimi pyd ve abd afrindeyken aklın nerdeydi. Şimdi afrine adalet, huzur ve barış için yapılan bu hareket mi rahatsız etti sizi
akp hükümetinin suriye ordusuna mezhepçi bakış açısı ile yaklaşması düşmanlık yapması en büyük sıkıntıdır sizin mezhepçi bakışınızı türk halkının tamamının bakış açısı olarak göstermek içteki ayrışmanın dahada büyümesine sebep olur meşru suriye ordusunun kendi topraklarını kontrol etme hakkı vardır onlara yapılacak saldırı ülkemizi işgalci pozisyonuna sokar akp liler şamda namaz kılmak istiyorlarsa şimdiye kadar olduğu gibi gayrimeşru olarak savaştıkları orduya karşı savaşmaya devam edebilirler ama bunu türk ordusunun halkının tamamının görüşü olarak sunamazlar yanlış işler dönüyor
Rejim uf olsun reis
RUSYADAN İZİN ALMADAN Bİ ADIM BİLE ATAMAYACAĞI APAÇIK ORTADA :D ÜLKE NE HALE GELDİ
uluslararası ilişkilerde dinleyen mi var? suriye kendi sınırları içerisinde birileriyle anlaşırken izin mi alacak??
ne oldu almanlar fıransızlar abd liler gibi iş bozulacak diye sevinyorsunuz yazıklar olsun size
DUR BAKALI NE OLACAK?ŞAM I DA ALACAK MIYIZ?
saynın maymet yorum yap diyorsun hesabına gelmese yayınlamiyorsun
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