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Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devler Bahçeli, af talebiyle ilgili yaptığı yeni açıklamada "Bu konuda kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle af düzenlemesinin çıkacağını ümit ediyorum" dedi.

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin af ile ilgili sorularını yanıtladı. “Sayın Cumhurbaşkanı İngiltere’ye giderken ‘af gündemimizde yok’ dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusunu Bahçeli şöyle yanıtladı:

“Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP’nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal, son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır. Sayın Başbakan ‘teröristlere kesinlikle af yok’ diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kastettiğimiz zaten budur. Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah’ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum.”

ERDOĞAN 'BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ KESİNLİKLE YOKTUR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere'ye gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin 'af' çıkışıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan 'Bizim şu anda böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur.' dedi.

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