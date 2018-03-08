Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Dursun Çiçek, seçimler için gönlündeki adayı açıklarken şu sözlerle kızını örnek gösterdi:

"Sağ-soldan ziyade muhalefet seçmeninin rızasıyla oy alacak bir aday çok öenmli. Genç, dinamik bir isim de olabilir. İrem Çiçek gibi, başkaları gibi birileri çıksın. Bunun peşine düşelim. Sürprizler çıkması bizi mutlu edecektir. Kızım olarak değil de İrem Çiçek gibi gençleri görmek istiyoruz. Ben daha çok demokratik bir süreç ile bu ismin belli olması gerekir diyorum."

"RAKİP OLMALARINI ÇOK İSTİYORUM"



Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rakip olarak görmek istediğini belirten Çiçek, "İki siyasetçinin rakip olup bu konuları kamuoyunda tartışmalarını çok istiyorum. Buradan doğru çıkacaktır. Burada isim kullanma amacım Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül ile rakip olup bu karanlık dönemdeki gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalarını istiyorum. Abdullah Gül'ün risk olan alanlara girmeyeceğini biliyorum." diye konuştu.