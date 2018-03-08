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Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rakip olarak görmek istediğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Dursun Çiçek, seçimler için gönlündeki adayı açıklarken şu sözlerle kızını örnek gösterdi:

"Sağ-soldan ziyade muhalefet seçmeninin rızasıyla oy alacak bir aday çok öenmli. Genç, dinamik bir isim de olabilir. İrem Çiçek gibi, başkaları gibi birileri çıksın. Bunun peşine düşelim. Sürprizler çıkması bizi mutlu edecektir. Kızım olarak değil de İrem Çiçek gibi gençleri görmek istiyoruz. Ben daha çok demokratik bir süreç ile bu ismin belli olması gerekir diyorum."

"RAKİP OLMALARINI ÇOK İSTİYORUM"

Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rakip olarak görmek istediğini belirten Çiçek, "İki siyasetçinin rakip olup bu konuları kamuoyunda tartışmalarını çok istiyorum. Buradan doğru çıkacaktır. Burada isim kullanma amacım Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül ile rakip olup bu karanlık dönemdeki gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalarını istiyorum. Abdullah Gül'ün risk olan alanlara girmeyeceğini biliyorum." diye konuştu.

"DOĞU PERİNÇEK İSTEDİ, CHP KABUL ETMEDİ"

Çiçek, CHP ile Vatan Partisi arasında itifak olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Aslında Kasım 2015 seçimlerinde böyle bir buluşma gerçekleşmişti. İki başkan Beşiktaş'ta buluşmuştu. O dönemde özellikle gençlik birliği mensubu gençlerin parlamentoya taşınması konusunda CHP vatan Partisi'ne yardım edecekti. Ama bu yürümedi. Listelerde görüş birliği sağlanamadı. Listede genç olmayanlar vardı.Doğu Perinçek'de vardı. Adaylığında ısrar ettiler ama görüş birliği sağlanamadı. Kasım 2015 seçimlerinde Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi, kabul etmedik. Doğu Perinçek istedi CHP kabul etmedi. O dönemin İstanbul il başkanları yakından takip etmişlerdir, teyit ederler." dedi.

Çiçek, "15 Temmuz gecesi görevde olan arkadaşlar ile durum tespiti yaptık. O kişiler arasında tutuklu olanlar da var. Bunun bir FETÖ darbesi olabileceğini söylemişlerdi. Tutuklu olan ve FETÖ'cü değildir dediğim askerler var. 15-20 cıvarında var. Tatbikat var demişler, valiliğe terör saldırısı var diyip valiliğin önüne yığmışlar askerleri. Bunların bir an önce tahliye olması lazım. Hakim ve savcıları gerçek FETÖ'cülerle mağdurları ayırmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dursun Çiçek, CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'ya yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin, "İçerikten ziyade zamanlamayı yanlış verdim. Daha sonraki süreçte olumlu karşılandı bu tartışma bitti. Harekat bittikten sonra ÖSO'yu bir hatası olursa olabildiğince eleştiririz ama zamanı doğru bulmamıştık. Mehmetçik ile ÖSO'nun militanları gece birlikte kalıyor, canlarını birbirlerine emanet ediyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Çiçek Abdullah Gül erdoğan seçim

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
ak partinin oyunu bölmek için istersin tabi neden istemeyesin.sizin için erdoğan gitsinde kim kelirse gelsin önemli değil.
Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan çocukları ABD Vatandaşı PAPA ile el ele pozlar verip papazlarla kiliselerde arzı endam eden milli gömleği çıkarıp BOP gömleğini giyen yahudi madalyasını boynunda tasiyan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları milliyeti belirsizlere karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz.. Ne Mutlu Türküm Diyene!...
FETÖ KSLINTILARI YURT DIŞINDA FARE GİBİ ÖLECEKSİNİZ
@fikretdemir fetonunde kalintisininda fetosa hocam diyeninde taaaaaaaa sen dediysen seninde
ulan kendi içinizden bir tane aday çıkarabilecek basiret yokmu lan sizde yazıklar olsun
Yani Dursun çiçek diyorki: gül aday olursa ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarının butun oyunları çıkar gül konuşursa FETOSA her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu kimdir ortaya çıkar diyor????
darbe gecesi bir fare gibi hiç Türk askerine yakışmayacak şekilde deliğe saklandığını ilan ettiği bir röpörtajdı, akıllarda kalan tek nokta buydu,
ZATEN RAKİPLER SON GÜLEN İYİ GÜL ECEK
#Saadet Partisi bu kadar altın bilezik olmadan bile AKP'nin oyu Yüzde 40 idi mhp ile 3 ilâve %43 ki suan AKP içerisinde Saadet kökenli yüzde on bire yakın Saadet'in şu anda baraj sorunu olmadığını gördü ve AKP ye oy vermeyecek %40 3'ün eksi yüzde 33 Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun milli olduğunu ispat eden Feto'nun ve ABD'nin müttefikleri
BENİM GÖZÜM DE BİR İMAM HATİPLİ OLARAK RTE DE GÜL DE ŞU BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI METİN FEYXOGLU KADAR BİR KIYMETİ YOKTUR 10 YIL OY VERDİĞİM BİR PARTİ AKP MHP OLARAK ALLAH KATINDA DA MİLLET KATINDADA MÜSLÜMAN OLDUGUNA ŞAHİTLİK ETMEM BUNLARIN ELİ KANLI ORTAĞI OLMAM OLANLARDA ALLAH KATINDAN ŞEHADET KÜLLUGU KABUL OLMUYACAK MÜSLÜMAN KANINI A3 GÖZ DİKEN KAN AKITANLAR OLARAK TARİHE GECICEK
@h587 VAAAAAOOOOOO ACAYİP DÜŞÜNCE BEĞENDİM DOĞRU YANİİİİİ AYNI YEMEKDEN SIKILAN ARKADAŞ KADAR BENDE SIKILDIM BUNLARDAN ARTIK SODADA FAYDA ETMİYOR HAZMA
ananın babanın üstüne yemin et...varsa çocuklarının başı üstüne yemin et imam hatipli olduğuna dair. burdan yazması kolay.mesala ben önce oxfordu sonrada cambridge en sonda yale üniversitesini okudum.
Gül aday olmadan adama neler söylediler bırakın bu işleri Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Abdullah Gül yener,dağılın beyler..:)
niye sizde bu kabiliyet yokmuş sizler ne işe yarıyor sunuş çamurlu karıyorsunuz sizler millete atmak için yazıklar olsun sizlere
Adam haklı..bence tek guvenilecek liman cumhuriyetçiler.
Saadet Partisi bu kadar altın bilezik olmadan bile AKP'nin oyu Yüzde 40 idi mhp ile 3 ilâve %43 ki suan AKP içerisinde Saadet kökenli yüzde on bire yakın Saadet'in şu anda baraj sorunu olmadığını gördü ve AKP ye oy vermeyecek %40 3'ün eksi yüzde 33 Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun milli olduğunu ispat eden Feto'nun ve ABD'nin müttefikleri
Adam aday olacam demeden bi ton laf söylediler Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
2019 kurtuluş işte 16 yıldır aynı yemeği yemek sıktı be
Ah be Albay,her şey istemeyle olsa,gönül neler istiyor.E canım bizde Sayın Kılıçtaroglunu rakip görmek isteriz
Gül mutlaka aday olması lazım Yoksa herşey çok geç olcak
Omurgasız adamlar ne hesaplar yapıyorsunuz bir kerede milletin hayrına bir iş yapmayı düşünün tutuştunuz iyice şaşırdınız bütün oyunları kaybediyorsunuz seçimler gibi
@otelci024 AYNEN İŞLERİ GÜÇLERİ YAPTIKLARI İŞLERLE GÖZ BOYAMAK LA GEÇDİ YILLARIMIZ HİZMETE SATILAN OYLAR OLDU NEDENİ DİĞER KARAKTERSİZLERDEN OLDU HEP
ikisini topladan bir adam etmez. oylar meral hanima beyler.
chp ilhan kesiciyi aday göstermeli 2.turda sağdan oy alacak tek isim,akşener 2. tura kalırsa problem yok
Saadet Partisi bu kadar altın bilezik olmadan bile AKP'nin oyu Yüzde 40 idi mhp ile 3 ilâve %43 ki suan AKP içerisinde Saadet kökenli yüzde on bire yakın Saadet'in şu anda baraj sorunu olmadığını gördü ve AKP ye oy vermeyecek %40 3'ün eksi yüzde 33 Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun milli olduğunu ispat eden Feto'nun ve ABD'nin müttefikleri
^Saadet Partisi bu kadar altın bilezik olmadan bile AKP'nin oyu Yüzde 40 idi mhp ile 3 ilâve %43 ki suan AKP içerisinde Saadet kökenli yüzde on bire yakın Saadet'in şu anda baraj sorunu olmadığını gördü ve AKP ye oy vermeyecek %40 3'ün eksi yüzde 33 Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun milli olduğunu ispat eden Feto'nun ve ABD'nin müttefikleri
Çiçek abbas bile senden daha erkek.Ümidimiz yok desene başkalarının bölünmesiyle iktidar umudunda uyanıklar.
Biz yapamıyoruz mu demek istiyor? 5456134684 seçim kaybettik birde böyle deneyelim diyor sanırım.
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