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Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 08:07 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan umutlu olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, ""Şimdi Türkiye'de eğer Tayyip Erdoğan halkının yüzde 52’sinin oyunu alıp Cumhurbaşkanı seçilebiliyorsa, Batı Tayyip Erdoğan’a nasıl olur da kalkıp her türlü saygısızlığı yapar?" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız TF1 ve LCI kanallarına verdiği bir röportajda, yarın gerçekleştireceği Fransa ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Fransa ziyaretinin Avrupa ile yeniden yakınlaşma amacı güdüp gütmediği yönündeki soruyu Erdoğan, "2018'in ilk ziyaretini Avrupa'da Fransa'ya, dostum Macron'a gerçekleştireceğim. Tabii ki bu ziyaretin çok farklı bir önemi var. Zira Fransa ve Türkiye arasında siyasi, stratejik, ekonomik alanlar başta olmak üzere birçok alanda atılacak adım var. Bu ziyarete çok önem veriyorum. Bir güne sığdırılacak bir ziyaret olacak. Bu bize yeterli değil tabii ki ama bir ilk adım olacak ve umuyorum farklı bir şekilde devamı gelecek." şeklinde yanıtladı.

"HAKKINI VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Erdoğan, Almanya'da Angela Merkel'in zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Macron'un, AB'nin sürükleyici lideri olarak görülüp görülmediği sorusuna, "Her şeyden önce Fransa farklı bir pozisyona sahiptir. Bu, geçmişten beri devam eden bir tavırdır ve AB içerisinde Almanya olsun, Fransa olsun, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, kesintisiz 15 yıl boyunca görev yaptım ve ne olup bittiğini görme fırsatım oldu. Bu 15 yıl içinde (Jacques) Chirac ile sorunsuz bir iletişimim oldu. Daha sonra (Nicolas) Sarkozy döneminde başka bir periyot geçirdik." cevabını verdi.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkide Fransa'nın katkısına ve bu yöndeki tavrına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Macron’la bir dönemin içerisine girdik. İyi bir başlangıç Sayın Macron’la yaptık. Yani bölgesel konularda olsun, ikili ilişkilerde olsun, Sayın Macron’la attığımız adımlar gayet iyi bir şekilde gelişiyor ve kendisinden ümitliyim. Özellikle savunma sanayi alanında Fransa-İtalya ve Türkiye olarak üçlü bir işbirliği söz konusu. Sanıyorum bu aynı zamanda bu üç ülkenin dayanışması açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan ben Sayın Macron’un Avrupa Birliği’ndeki yerini önemsiyorum ve bunun hakkını da vereceğine inanıyorum."

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Görüşmede güvenlik konusunun da gündeme geleceği belirtilerek, "Suriye'deki savaşın ilk günlerinden itibaren bölgeye giden Fransız savaşçıların Türkiye'den geçtiği ve savaşın sona erme aşamasında bu kişilerin yeniden aynı yolu kullanarak Fransa'ya dönecekleri yönündeki endişeler" ile ilgili soruya Erdoğan, "Tabii liderlerin bu tür konularda endişe duymaları haliyle normal. Fakat Türkiye DEAŞ ile mücadele olsun veya daha genel olarak yabancı savaşçılarla mücadele konusunda oldukça hassastır. Biz bunları asla affedemeyiz. Bu konuda bizimle dayanışma içinde olan tüm ülkelerle gerekli adımları atacağız." dedi.

Erdoğan yabancı savaşçılar konusunda artık ciddi bir endişenin söz konusu olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Eğer bu ülkelerden gelen yabancı savaşçılar bizim ülkemizi geçiş noktası olarak kullanıp bir yerlere gidiyorlarsa, biz, bizimle iş birliği yapan tüm ülkelere destek vermeye hazırız. Mesela Suriye'ye geçen yabancı savaşçılar konusunda, biz çok büyük sayıda yabancı savaşçıyı yakalayarak geldikleri ülkelere gönderdik veya ülkemizde tutukladık. Gelecek dönemde de bu kararlılığımız, aynı şekilde devam edecektir. Dikkatinizi çekerim, yüzlerce yabancı savaşçıdan değil, binlercesini yakaladığımızdan bahsediyoruz. Biz bunları kesinlikle affetmedik ve ilgili ülkelerin istihbarat servisleriyle iletişime geçtikten sonra geri gönderdik. Yaklaşık 5 bin 600 yabancı savaşçıyı yakalayarak sınır dışı ettik. Bunun yanında 54 binine de Türkiye'ye giriş yasağı koyduk."

"DESTEKLEDİM FAKAT ANLATAMADIM"

Erdoğan, Fransa ve Türkiye'nin Beşşar Esed'in gidişini talep etmesine rağmen Esed'in hala "görevi başında" kalmasını başarısızlık olarak görüp görmediğinin sorulması üzerine "Bu konuda Fransa ile bizim fikir birliği içinde olmamız çok önemlidir. 1 milyona yakın vatandaşının ölümüne sebep olmuş bir devlet başkanından bahsediyoruz. Bu bizim gibi barış ve insanlık için mücadele eden liderler açısından kabul edilemez bir durumdur. Biz 15 yıl önce görüşüyorduk. Kendisine çok tavsiyelerde bulundum. Demokrasiye doğru adımlar atmasını söyledim. Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürtlere kimlik kartı vermiyordu ve 'Neden vermiyorsun, bunların hepsi senin vatandaşın' diye soruyordum. Demokrasiye geçiş için destekledim fakat anlatamadım zamanında. Daha sonra geldiğimiz durum ortada." ifadelerini kullandı.

Bugün Suriye'nin neredeyse bölünmüş durumda olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bir tarafta koalisyon tabii ki, diğer tarafta Rusya, İran ve Türkiye. Burada bu üç ülke olarak çabamızın tek nedeni var, Suriye'ye en kısa zamanda barışın gelmesi ve Suriye’den terör örgütlerinin çıkmasıdır." diyerek tüm terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"TÜM BUNLAR KABUL EDİLEMEZ"

Bir terör örgütü olan DEAŞ ile başka bir terör örgütüyle iş birliği yaparak mücadele edilemeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Biz ABD ile stratejik ortağız fakat PKK, PYD ve YPJ ile Suriye’ye yerleşti. Kim var bunların arkasında, ABD’nin desteği var. ABD bu terör örgütlerine 3 bine yakın tır içinde silah göndermiştir, zırhlı taşıyıcı ve tank göndermiştir. Siz bir yandan 'Terör örgütlerine destek vermeyin' diyeceksiniz, öte yandan da DEAŞ terör örgütüyle başka bir terör örgütüne destek vererek mücadele edeceksiniz. Sayın Trump’a bunların hepsini söyledim. ‘Neden bu mücadeleyi terör örgütleri ile beraber sürdürüyorsunuz?’ dedim. Maalesef bir sonuca varamadık. Bugün bile ABD askerleri bu teröristlerle yan yana görünüyor, birlikte fotoğraf çektiriyorlar. ABD bayrağı terör örgütlerinin bayrağının yanında sallanıyor. Tüm bunlar kabul edilemez."

Türkiye'nin 2015'teki göç ve sığınmacı krizinde büyük bir sorumluluk göstermesiyle Avrupa'dan bunun karşılığında ne istediğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Sınır kontrolleri konusunda biz Avrupalılardan çok şey istemedik. Biz onlara, 'Sizin sınırlarınız sizler için ne kadar önemliyse, bizimkiler de bizim için aynı derecede önemli. Şu anda Suriye ile sınırımız 911 kilometre. Irak ile sınırımız 350 kilometre. Ben sınırımı korumak için gerekli adımları atmalıyım. Fırat Kalkanı operasyonunu bu nedenle gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL YORUMU

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası baskı uygulandığı iddiaları üzerine Erdoğan, durumun baskı olarak algılanılmaması gerektiğini, Fransa'da bir darbe girişimi sonrası değil terör saldırılarının ardından olağanüstü hal ilan edildiğini ifade etti.

Erdoğan, işten çıkarmalarla ilgili olarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının devletin birçok kurumuna sızdığını ve hala bazı kurumlarda bu örgüte mensup çok sayıda kişi olduğunu vurgulayarak, "Ben bir örnek vereceğim size, bakın Almanya, iki Almanya’nın ayrışması meselesinde 500 bine yakın Alman devlet dairelerinden atıldı, kimse onu konuşuyor mu? Kimse onu konuşmuyor. Ve az önce de söyledim, Fransa’daki olağanüstü hal bakın hala devam ediyor." dedi.

Erdoğan, sayısı ne kadar olursa olsun "suç işleyen herkesin adalete teslim edileceğini" ve Türkiye'nin de bunu yaptığını bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizdeki (Fransa'da) devlete karşı yapılmış bir darbe girişimi değildir, sadece terörist bir eylemdir. Bizde de terörist eylemler noktasında böyle kalkıp bu kadar insan işten çıkarılmamıştır. Bu devlete karşı yapılan bir darbe olunca bu sayı ne oluyor? Aynen Almanya’daki gibi işte 500 bin civarında insan ne yapılıyor, işten çıkarılmış oluyor. Buradaki olay budur, bunu birbirine karıştırmayalım, eğer elmayla armudu birbirine karıştırırsak bedeli ağır olur. Bütün mesele, biz hukuk içerisinde neyse yapılması gereken bunu yapıyoruz. Çünkü bizim bir defa hukuk devleti olduğumuzu kimse tartışamaz, bu noktada biz çok çok farklı bir yerdeyiz, Avrupa'dan çok daha iyi bir konumdayız."

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Gazeteci "kisvesi" altındaki bazı kişilerin de terör örgütlerine katıldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

"Mesela basın, medya diyorsunuz, bu gazeteci dediklerinizin çoğu bu terör eylemlerinin içerisine bulaşmış olanlar; yani terör eyleminin içerisine bulaşmış olan gazeteci de olsa bırakalım mı? Alakası var. Eğer o da teröristse onun da içeri girmesi lazım. Bakın, serbest bırakılıyor, gazeteciymiş ve serbest bırakıldıktan sonra kaçıyor; nereye? Almanya'ya ve Almanya'ya kaçtıktan sonra da Almanya'da bu sözde gazeteci ödüllendiriliyor. Soruyorum şimdi size, o kişinin anında ne yapılması lazımdı? Tutuklanması lazımdı, tutuklanmadı. İşte bakın adli kontrolle bırakıldı ve bırakıldıktan sonra da kaçıp oraya gitti. Ve bunların hiçbirisi, gazeteci diye konuşulan bu kişiler yazıları sebebiyle değil, bunların bir kısmı ne yazık ki ruhsatı olmayan silah, bir kısmı bakıyorsunuz bankamatiklerden para çalıyor, bir kısmı ölüm hadiselerine karışıyor. Şimdi bu insanları kalkıp da serbest bırakmak mümkün mü?"

"Batı'da kendisi hakkında otoriter ve baskıcı bir lider olduğu şeklinde iddialarda bulunulmasıyla" ilgili soruya Erdoğan, "Bu konuyla alakalı olarak Batı'nın ne dediği beni pek ilgilendirmiyor. Bu konuyla ilgili olarak beni ilgilendiren, sadece milletimin takdiridir." dedi.

"FRANSA GİBİ DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'dan gelen eleştirilere, Türkiye'deki yerleşmiş demokrasi kültürü ve seçimlere katılım oranlarıyla yanıt verdi.
Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi Türkiye'de eğer Tayyip Erdoğan halkının yüzde 52’sinin oyunu alıp Cumhurbaşkanı seçilebiliyorsa, Batı Tayyip Erdoğan’a nasıl olur da kalkıp her türlü saygısızlığı yapar, böyle bir şey olabilir mi? Biz silah gücüyle, vesairesiyle işbaşına gelmiş bir parti değiliz ki. Ve şu anda da yine aynı şeklide başında olduğum partim benim yüzde 50’ye yakın oy almış. Şimdi bir defa hiçbir yerde, yani otoriter, totaliter, bu tür rejimler hele hele bizim gibi bir ülkede hiçbir zaman kalkıp da halkının desteğini alamaz."

Seçimlere katılım oranları konusunda Türkiye ile Fransa'yı karşılaştıran Erdoğan, "Bizim ülkenin bir özelliği var, Fransa gibi değiliz biz, bizde oy kullanma oranına baktığınız zaman yüzde 85’e varan halkın oy kullanma oranıdır. Demokrasinin bizim kadar güçlü olduğu bir başka ülke yoktur. Biz bu yüzde 85’in içinden yüzde 52 oy alarak gelmişim, partim de yüzde 50 oy alarak işbaşına gelmiş. Yani demokrasiyi konuşuyorsak halkımın takdirini mi konuşacağız, halkın iradesine mi saygı duyacağız, yoksa bazı otoriter mantıkların, anlayışların takdirine mi bakacağız?" diye konuştu.

ADAY OLACAK MI?

Erdoğan '2019 seçimlerinde aday olacak mısınız?' şeklindeki soruya, "Kim öle, kim kala. Eğer partim, sağ olur da o günleri görürsek, partim de beni aday gösterirse niye olmasın?" şeklinde yanıt verdi.

İran ile ilgili son gelişmelere dair görüşlerini de aktaran Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü, Ruhani'nin kendisine endişelenecek bir durumun olmadığını söylediğini aktardı.

Ruhani'nin halka verdiği mesajların ve gösterilere karşı tutumunun tamamen demokrasiye uygun olduğunu belirten Erdoğan, görüşmede Ruhani'ye, halkın taleplerini dikkate alması gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'nin demokratik bir tutum içeresinde olduğunu gözlemlediğini ve polislere halka karşı silah kullanılmaması emri verdiğini hatırlatarak, ülkede hafta sonuna kadar durumun normale döneceğine inandığını bildirdi.

İran'daki olayların yurtdışından provoke edildiğine dikkati çeken Erdoğan, benzer bir süreci yakın zaman önce Türkiye'nin de geride bıraktığını belirtti.
Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani bu İran'ın kendi iç meselesidir, halkının özgür talepleridir. Ama birilerinin dışarından kalkıp da aynen bizim Taksim’deki Gezi olaylarında yaptıkları gibi, burada da aynı şeyleri yaparlarsa ve bunlar tabi doğru değil, yani bu ülkelerin iç meselelerine karışmaktır. Bıraksınlar da ülkeler kendi iç meselelerini kendi içerisinde dizayn etsinler, o çok daha sağlıklı olur."

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Fransa Recep Tayyip Erdoğan İRAN macron

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
onlar biliyor ki Erdoğan Atatürk ün dediği gibi Türk milletini muassır medeniyetler seviyesine çıkaracak, her anlamda Türkiye kalkınacak büyüyecek güçlü olacak ortadoğuda ve dünyanın bir çok müslüman ülkesinde mazlumlara sığınak olacak onlara güç kuvvet olacak. bu yüzden isterler mi rakiplerinin güçlü olmasını.
@yaaa_yalcin onların çalınan oylardan haberi yok herhalde
@yaaa_yalcin ülke kendıne yetmıyo artık mıllet gıttıkce fakırleştı tabı akplıler zengınleştı ama allah bırakmaz kımsede
@yaaa_yalcin yalçın bugün oy çaldıran yarın vatanı çaldırır. oy da çalındığı yok
bıktık artık ohaldende akpdende bi gidinde kurtulalım yeter halkı kandırdığınız
@ka84 maruz görün merakımdan soruyorum, ohal in size ne tür etkisi var?
@agile_hawk İStediklerini meclise sunmadan yasalaştırdıkları için benim itirazım var ve bin türlü nedenden itirazı olan insanlar vardir.
Bu ne konuşuyor allah aşkına ? Bunu başımıza kim ve ya kimler ne amaçla getirdi hala anlamadınız mı ? En azından başkanlığın nasıl bir şey olduğunu anlayın otçullar. Ohal başkanlıktır.
biz avrupa birliginden nato dan cikalim diyoruz cumhurbaşkanı ilerleme iyiye gidecek diyor bunlarin bizim düşmanımız oldugunu soyluyor hemde bunu soyluyor feto culari pkk lilari besliyor diyorsun hemde ilerlemeden bahsediyor sun bune perhiz bune lahana turşusu misali akp ne yapmaya calisiyor dahilikmi saçmalık derdindemi gorecez bakalim
Bi sey demiyorum
Adam gibi Adam Recep Tayyip ERDOĞAN iyiki varsın bu ülke senin gibi bir lider görmedi
sayın erdoğanın 2019 seçimlerinde aday olup ezici bir üstünlük ve halkın kahhar ekseriyetiyle tekrar ve yeniden başkan olmasını destekliyorum ve kendisine aşık atabilecek kalibrede bir rakip göremiyorum.reis büyüksün.
@ademtoyan kahhar ekseriyet nedir ya? Sabah sabah güldürdün bizi :)))
bu gün seçim olsa oyun % 20.millet aç.sen % 52 yi zor alırsın artık.yeni başkan Meral Akşener hanım olacak.
@sevrim75 Akşenerin daha dini imanı belli değil başkan olucakmış :D:D O gitsin puta tapmaya devam etsin zide öyle
mühürsüz oylarla alınan seçim sonuçlarını açıklayabildiğimizde Avrupa da sana saygı gösterebilir.
@sa.bo Yav he he ağla chpkklı :D
Bir sağa bir sola bir yukarı bir aşağı gider gibi bir rusyaya bir ab'ye yaklaşıyor. Ne yaptığını kendi bilse keşke de kendi de bilmiyor. 15 yıldır hep kandırıldık.
%52 yi rüyanda bile göremezsin paşam. Devlet bahçelinin dönekliğini içine sindirecek bir ülkücü göremiyorum. ilk turda seçilemeyeceğini, senin paralı anketörlerin bile biliyor. Allah bizi senden kurtarsın. %14 zaman yaptırdın millete. % 50 %100 ile geri aldın. revamı bu insanlara. oyum İYİ partiye.
Aday değil bizzat öyle ya da böyle hile ya da hurdayla başkan olacağım demiyor da Kim öle, kim kala. Eğer partim, sağ olur da o günleri görürsek, partim de beni aday gösterirse niye olmasın? diyor yapraaam. Sen ancak bu çakallığınla kendi koyunlarını kandırırsın.
yüzde 52 oy derken , seçimlerde akp nin oy çalmak için yaptıkları hileyi bütün dünya biliyorda bizim otcugiller bilmiyor sanırım, adaletli bı seçim olsa yüzde 30 alırsaniz, siz bende size oy vericem
önce eyyy avrupa eyyy israil eyyyy amerika sonra yine eyyy avrupa eyyy israil eyyyy amerika..hep daire çiziyor nasılsa koyunları da bunu yiyor
bari şu mübarek günlerde görmüyelim şu yüzünü duymayalım şu bed sesini Allah rızası için kibirden yaratılmış varlık
O döneme millet çokta girdi kadın erkek herkez menapozda
Allah korusun ki; nasıl yeni bir süreç, inşallah yeni bir Suriye dehşet kapısı açılmaz ülkemize Allah korusun.Hep dost olup, sonrada kanlı bıçaklı bir çok ülke ile olunca; aklımıza iyi şeylerde gelmiyor artıkın.Kaddafi,Esat o yüzden aklımız karışık oluyor.İran bize bakarak ders almıştır yoksa işleri sakat...
Millet icraat yapıyor biz konuşuyoruz öle gözüküyor
Yalanları dinlemek de okumak da ne zor. Allahtan korku kuldan utanma diye birşey yok mu.. Bu nasıl iman, inanç.. Bu kafaya göre demokrasi demek çoğunluğu al, hatta nasıl alırsan al, gerisini ya kendine uydur ya da yok et anlayışı. İran da aynı halt. Allah neden yalan söyleyeni çarpmaz yamultmaz ki. Bunlar da biliyor allahın dünya işlerine karışmadığını, hatta en iyi bilen bunlar. Adam partisinin her üyesini seçiyor sonra da partim beni aday gösterirse diyor ve buna da demokrasi diyor. Hayret ya.
reissss dik dur eğilme namertin karşısında.
sen mılletıne saygı göstermıyosunkı sana mılletının yarısı saygı göstermıyo bırak avrupayı
Senden de senin yalanlarından da zamlarından da ohalinden de khklarından da bıktık usandık artık!!!!
inşallah tek başına gelirsiniz cumhur başkanın şimdiki gençler bilmez o koalisyonlu günlerini sağlık koşullarını bi ilaç almak için saatlerce kuyrukta beklemiyi gecelik vaizleri pahalılığı görüp yaşamak lazım şimdiki yapılanlar icraatlar avrupadan bi farkımız yok ah bide şu içimizdeki hainler düşmanlar rahat dursa FETÖ PKK onun gibi hainler valla ülkede fakir kalmaz inşallah yüzde altmışdan gelirseniz daha rahat çalışır ülkeyi daha ileri düzeye götürürsünüz
bizim için yeni dönem sizler başımızdan gittiğiniz zaman olacaktır inşallah
Bla bla bla bos konusuyor bir gun bisey soyluyor ertesi gunu tam tersini soyluyor. Simdi bu avrupa birliginden cikacakmiyiz yoksa hala kapida bekliyecekmiyiz. Almanyada isten cikarilanlarin diplomalarida alinip emeklilikleri iptal edildi mi tamam devlete alma ama birak istedikleri yere gitsinler yada ozel islerini kursunlar firsati olan asla devlette calismak istemiyor zaten
%52 Si seçmedi. Gerçek Salt AKP'li oyu daha az. Sen %10 barajının altında kalan partilerin oylarınıda topladığın için %52 görülmekte. Kaldı ki her sene daha da kan kaybediyorsun. Ülkeyi kutuplaştırıp ayırdın. Enflasyon aldı başını gidiyor. Herkes bankalara ya kredi ya da kredi kartı borcunda. Alım gücü iyice düştü. Bugün 100 TL ile pazara markete gitsen 3-5 parça gıda anca alabiliyorsun. Faturalar , yollar , köprüler zam üstüne zam yemiş. Yap işlet devret ile yaptırdığınız köprülerde kimse geçmiyor ve kimse geçmediği için o geçiş ücretleri de vatandaşın cebinden vergi olarak çıkıyor.
sen kimsin avrupa diyipte gel barışalım demekte sağlam duruşa ters değilmi .??????
Eyyyyyyyyyyttttttttttt bre batıya hemen sefer düzenlene, makron mikraon,merkel'e hadleri bildirile, ( orada Fetö İslami Dinci köpeğine yada imamları itoğlu itlere rastlanırsa idare edile).
5 Ocak 1922 Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 93. Yıl dönümü olan 5 Ocak tarihi, başta tüm Adanalılar olmak üzere milletimizin bir bayramıdır.. SAYIN REİS , NEDEN FRANSA' DASIN!!?? ADANADA OLMAN GEREKMİYORMUYDU..FRANSIZLARI TESELLİ ETMEK, ONLARA UMUT IŞIGI OLMAK İÇİN Mİ GİTTİN..BIRAK İKİLİ İLİŞKİLERİ, İYİ İLİŞKİLERİ BİZ ÇOK GÖRDÜK BU İLİŞKİLERİ,İSRAİLLE ALMANYAYLA HOLLANDAYLA RUSYA İLE, BARZANİYLE.. HANİ YERLİ HANİ MİLLİ?? BİR ŞEY DAHA HATIRLATAYIM; ''ADANA CARREFOURSA AÇILIŞ YILDÖNÜMÜ 5 OCAKTIR..'' ''TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOTU YOKTUR..''
catıda elinde sopa ile noel baba bekleyen zihniyetle mi gireceğiz Avrupa Birliğine, 9 yaşında ki kız çocukları evlenebilir diyen zihniyetle mi gireceğiz Avrupa Birliğine.
valla reis alıştık her sabah farklı bir şeylerle karşılaşmaya
U donusleri basladi yine
aman dikkat..!bunlar kaddafiyide desteklemişlerdi.
Şimdi fransa düşünsün ! Natrona dostum dedi ! Bittin sen fransa
BİR ADANALI OLARAK, BUGÜN 5 OCAK..ÖZELLİKLE ÇUKUROVA HALKIMIZIN VERDİGİ AMANSIZ MÜCADELEYLE ADANAMIZIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN (FRANSİZ) KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ... BİZ BUNU KUTLAMA ÇOŞKUSUNU YAŞAMAK İSTERKEN, HÜZÜNLÜ VE BURUK BİR GÜN GEÇİRDİGİMİZİ SÖYLEMEK İSTERİZ..BUGÜN BİR ÇOK SİYASİLERİMİZİN ADANAYA GELMESİNİ VE ÇOŞKUMUZA ÇOŞKU KATMASINI UMUT EDERKEN..NE HİKMETSE TAM DA BUGÜN... REİSİMİZ FRANSAYA GİTMİŞTİR...ONLARIN ACISINI ONLARIN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMAK ONLARA UMUT IŞIGI OLMAK...BU VATANA, MİLLİ MÜCADELEYE İHANET DEGİLDE NEDİR?? GİDİŞİN NEDEN 4 OCAK YA DA 6 OCAK DEGİL.. NEDEN!!??.. ''5 OCAK''..
havası sönmüş balon gibisin be.sen değilmiydin;'eyyyyyy fransa cumhurbaşkanı senin istihbaratın yok mu diye bağıran.belli ki havanı almışlar.hangi yüzle gittin.gerçi sende yüz yok ya.kime diklensen sonunda kanka oluveriyon.
BAKINZI SURİYEDE OYNANAN OYUNUN AYNISI 7 GÜNDÜR İRANDADA DENENMEYE KALKTI SİYONİZM ELİ BOŞ DÖNDÜ İRANDAN ŞU AN. BU GÜN ÇOK BÜYÜK REJİM (İSLAM ) YANLISI YÜRÜYÜŞ OLACAK İRANDA. BEYLER TÜRKİYENİN İRANDAN ALACAĞI ÇOK BÜYÜK DERSLER VAR. BAKINIZ ÜLKEMİZDEKİ 17 ABD ÜSSÜ HALEN DURUYOR,EN UFAK BİR KIVILCIMDA BUNLAR GÖREVLERİNİ YAPACAK TÜRKİYEDE.SON SÖZ KİMSE BİZE BİRŞEY OLMAZ DEMESİN. ÜLKEMİZDEKİ CEMEATLERİN % 85 DIŞARIYA GÖBEKTEN BAĞLI ŞU AN.GÜL DE İNGİLTERE AĞZIYLA KONUŞUYOR SON GÜNLERDE.İÇERİDEN BÖLME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.NOKTA.
dikkat et makron da kandırmasın seni
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