Erdoğan: Netanyahu’nun tweet’ine cevabım sinir uçlarına dokunmuş olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze'deki katliam vardı.
"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" diyen Erdoğan, "Bundan taviz vermemiz mümkün değil, Filistin yalnız değildir" dedi.
Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiği cevaba da değinerek, "Netanyahu’nun attığı tweet‘e verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinlilerin direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor. Ben bu çerçevede Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. Hamas, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını kurtarmanın gayreti içindeki direniş hareketlerinden biridir. İsrail orada işgalci durumundadır. Burada, antisiyonist hahamlarla da görüştüm. İsrail’in Siyonist olduğunu söylüyorlar. Biz bunu söylediğimizde bazıları çıldırıyor. Görüştüğümüz hahamlar, 'Siz Yahudiler ile Siyonistler arasındaki ayrımı iyi yapan bir lidersiniz' diyorlar. Kendilerine haksızlığa karşı çıkma konusunda seslerini yükseltmelerini söyledim" ifadelerini kullandı.
İsrail'e karşı İslam dünyası ve Arap Ligi'nin kararlı bir tavır sergilemediğine de vurgu yapan Erdoğan, İstanbul'daki Kudüs Zirvesi’ne ülkelerin hangi seviyede katılacağının bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi.
"KİMSE ARAMIZA NİFAK SOKAMAZ"
Öte yandan "Seçimlerde Erdoğan'a oy verin, ancak partisine oy vermeyin" şeklindeki yaklaşımlara tepki gösteren Erdoğan, "Bizler Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. Kimse aramıza nifak sokamaz. ‘Cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a oy verin, aşağıda kime verirseniz verin’ şeklinde bir mantık olamaz" diye konuştu.
Erdoğan, hem AK Parti hem de MHP tabanının kendi partilerine oy vereceğini söyleyerek, "Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Söz konusu dahi değil. Teşkilatımıza söylüyoruz: ‘Tabanda partinize sahip çıkacaksınız’ diyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz“ dedi.
Cumhurbaşkanı, İngiltere'deki görüşmelerinin verimli geçtiğini söyledi. Ticaret hacmini 20 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanabileceğini belirtti.
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