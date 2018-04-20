Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Gazetecilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylara tepki gösterdi. Erdoğan çıkan olaylar için "Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

Sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Öyle günler oldu ki mesela ben İstanbul’da aynı anda 3 ilçeyi taradım. Üç ilçede kapalı salonda hem de dışarıda meydan mitingleri yaptık. Bizim kampanya başladı. Tabi biz şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Ekibim çalışıyor. Değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah normalde seçim beyannamesi olarak ifade edilen ama biz onu manifesto olarak kabul ediyoruz İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul Kongresi'nde açıklayacağız.

SEÇİM TAKVİMİ



YSK’nın takvimi açıklamasıyla birlikte hazırladığımız takvimi masaya yatıracağız. Kendi yol haritamızı uygulamaya koyacağız. Biz temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Milletvekillerinin tespitiyle ilgili çalışmayı yürütmüş olacağız. Genişletilmiş il başkanları toplantısında yol haritamızı paylaşacağız.