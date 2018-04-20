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Erdoğan'dan son dakika açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Zaten sahalardaydık, kampanya başladı. Manifestomuzu İstanbul Kongresi'nde açıklayacağız' dedi. Öte yandan dün akşam Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Erdoğan 'Bu, futbol teröründen öte açık konuşayım bir kumpas' ifadelerini kullandı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylara tepki gösterdi. Erdoğan çıkan olaylar için "Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

Sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Öyle günler oldu ki mesela ben İstanbul’da aynı anda 3 ilçeyi taradım. Üç ilçede kapalı salonda hem de dışarıda meydan mitingleri yaptık. Bizim kampanya başladı. Tabi biz şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Ekibim çalışıyor. Değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah normalde seçim beyannamesi olarak ifade edilen ama biz onu manifesto olarak kabul ediyoruz İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul Kongresi'nde açıklayacağız.

SEÇİM TAKVİMİ

YSK’nın takvimi açıklamasıyla birlikte hazırladığımız takvimi masaya yatıracağız. Kendi yol haritamızı uygulamaya koyacağız. Biz temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Milletvekillerinin tespitiyle ilgili çalışmayı yürütmüş olacağız. Genişletilmiş il başkanları toplantısında yol haritamızı paylaşacağız.

UYUM YASALARI ÇALIŞMALARI

Başarılı çalışmalar hamdolsun parlamentoya da yansımaya başladı. Parlamentodaki çalışmamızda da aynı kararlılıkla devam edecek. Ülkemizin ihtiyacı olan birlik beraberliği biz cumhur ittifakıyla ortaya koyduk. Herhangi bir bölünmeye parçalanmaya fırsat vermeyeceğiz. MHP aynen bizim gibi çalışmalarını yapıyorlar.

DERBİDEKİ OLAYLAR

Bu konu bizi üzdü ciddi manada. İstanbul’a indiğim anda buna şahit oldum. Bu futbol teröründen öte bir şey. Burada açık konuşamam lazım burada bir kumpas da var. Dikkat ettiyseniz olay hep korner köşelerinde oldu. Dört korner köşesinde bunlar oldu. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Maç gayet güzel gidiyor. Quaresma kornerini atacak yok çakmakmış şuymuş buymuş atılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bakıyorsunuz Şenol Hoca’nın başına gelen olay. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Keşke Tolga da orada bir yanlışın içine girmeseydi. Şenol Hoca’ya yapılan affedilecek bir şey değil. Ben Şenol Hoca’yı Fikret Başkanı Aziz başkanı aradım görüştüm. TFF bakalım neler çıkacak. Biz de Spor Bakanlığımızla üzerine gideceğiz. En çok üzüldüğüm şey de şu tribünlerde hanımlarımızın kızlarımızı gitmesini isteyişimizin amacı neydi? Fair Play’i sağlanmaktı. Olay ama neredeyse tam tersine döndü. Bu katlanılır yenilir yutulur bir şey değil."

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'Futbol teröründen öte bir kumpas''Futbol teröründen öte bir kumpas'
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Okuyucu Yorumları 44 yorum
açıkla açıkla bakalım her yer senin emrinde son duvara toslayacaksin
Reis Yine seçilince Doların 5, Euronun 6, Benzinin 10 tl olacağını açıklayacak..!
hadı bunu feto yaptı akp malları da sana destek versın
Ne zaman sıkışsanız aynı cümleler. Bıktık artık. Yeter...
ÖnceBedelli SonraOy başka çıkar yolu yok. Referandumda nasıl ki bedelli askerlik bekleyenler sayesinde farkla evet çıktı bundada öyle olacak ama önce sözler tutulması bekleniyor.
ENDER SÖYLEDİĞİ DOĞRULARDAN.. BESIKTAS OYUNBOZANCILIK YAPMIŞTIR. MAÇTAN KAÇMAK İÇİN HERŞEYİ YAPTILAR. SAHADAN YÜRÜYEREK ÇIKAN ŞENOL GÜNEŞİN HASTANEYE SEDYEYLE GİTMESİ? YARILMAYAN KAFA OLMAYAN DİKİŞLER?? Bir galatasaraylı olarak söyluyorum Fenerbahçe sonuna kadar haklıdır.
EVETTTTTT KAMPANYA BAŞLADI ŞİKEBAHÇEYE CEZA YOK MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM.
fener taraftarı yıllardır böyle
kesin fetönün işidir bunlar
Aklı sıra fenerlilerden oy toplayacak. Zamanında kolkola oldugunuz, hatta eski milletvekilleriniz, Tsk'ya yaptıklarınız. Kumpası yapan sizlerdiniz...
Bu taraftar müsveddeleri Tolganın rahmetli annesine küfür ettiler .. Tolga neyin yanlışını yaptıda eleştiriliyor . Taraftar müsveddelerine çözüm bulun .. Yapıcı olun biraz yapıcı ..
ilk kez aynı fikirdeyim her şey lehimize iken mi olay çıkaracagız tolga incelensin fetöcü olabilir
Toplumda ahlak bırakmadınız,herkes birbirine kin dolu sayenizde,kına yakın.
birakin bu isleri fb taraftari hep ayni polis doven benzinlik yakan heryere zarar veren fb taraftari degilmiydi ne kumpasindan bahsediyosunuz
Ne kumpası ya geri zekalının birisi kolduğu fırlattı hepsi o kadar, yok artık paranoyak bir millet olduk,fırsat bu fırsat OHAL i 3-5 yıl uzatalım, statlarda tehlike var.Bu kafayla statlarıda kapatırlar bunlar,
yahu bunu anlamayacak ne var ben fenerliyim neden sahaya tas atayim takim kalmis 10 kisi sonuc bize yariyor neden yapalim. senol gunes de iisin icinde fener otobusu kursunlanmasini da biliyor sorgulayin alin iceri
Fenerbahçe camiasının her zaman ki çirkefliği bu başka birşey aramaya gerek yok.
işte bütün islam aleminin yıllardır beklediği hepimizin asrın peygamberi olarak gördüğü liderimiz herşeyimiz recep tayyip erdoğan yine dimdik ayakta.onun sayesinde islam dini yeniden ayağa kalkacak çağa uydurulacak.kendisi Allah tarafından böyle bir göreve getirilmiş olmalı bu çok açık kuran da bile sayısız yerde tayyip adı geçmekte ama muhammed adı bir kere vardır .kıyaslama olsun demiyorum da gerçek bu ama bazıları kör göremi,yor
siyadet futbola karıştığı için futbol sürünüyor. bakın bu cümlenizle feneri ipten alıyorsunuz!!!!
MAN ADALARI SENİNİ BEKLİYOR
sen fotbolada el atarsan yemin ederimki takim falan tutmayacağim artik milleti böldün yeter git torun torbayla.ugraş yeter.........
Siz erken secimin neden one alindigini hala bilmiyenlere duyrulur : sene sonu turkiyenin kredi odemesi var tam 130 milyar dolar ve suan bu para turkiye kasasinda hazir degildir, 2nci koprunun satisa cikildigi ve gizli tutuldugu ekonomistlerin baski altinda susturuldugu ve dovizin 7-8 tl civarina cikicagini cumle alem konusmaya basladi halk uyanmasin diye ramazan ayinda dini kullanarak erzaklar ile teraviler ile milletin akli celinicektir simdi oy vermek istiyenler versin
Aklı sıra fenerlilerden oy toplayacak. Zamanında kolkola oldugunuz, hatta eski milletvekilleriniz, Tsk'ya yaptıklarınız. Kumpası yapan sizlerdiniz...
Bu da fetönün işidir canım kesin :))
Hee kumpas köşe direklerin de oluyormuş Beşiktaş kulübesi de köşe direği önünde dimi?
dış güçler faiz lobisi akp yi yıkma projesi...yav he heeeee bi siZ iyisiniz zayti
BU İŞDE FETO PARMAĞI VAR GİBİ
Yok artık, bu da mı kumpas? Şu kumpas kelimesi o kadar fazla telaffuz edilir oldu ki, artık inandırıcılığı kalmadı.
ALLAH BİZİ BU FETÖCULARA DEVLETİ TESLİM EDEN VE T.C. SARSAN OLAYLARA OY İÇİN EVET DİYEN VATAN HAİNLERİNDEN ESİRGESİN.
size kolay hükmen galibiyet yok öyle denediniz kaçtınız ama olmadı tinerciler sizde kumpasa alet olmayın
ulan bi kumpası da önceden önleyin anca laf
padişahımız kumpas dedi
futbola karışma reis,bırak olduğu gibi seviyoruz biz
he he herşey kumpas sen doğrusun bırakın bu edebiyatı civcivlerde yemiyor artık
Ben olayı görür görmez söyledim.Türkiye'yi tanıyoruz artık.Önceki bir çok seçimde benzer provokasyonlar olmuştu.Seçime iki ay var.Bakalım daha nelr olacak.
mağdurum da mağdurum biktim bu adamdan
tüpçüyle devam edin siz sayın cumhurbaşkanım daha çok olay olur tff nin başındaki zaatı babası bile işlerinde uzak tutuyor bunu bilmeyen yok
zorunamı gitti cumhurbaşkanının açıklama yapması için izinmi alacak sizlerden
Kumpas falan yok! Fb taraftarı kötü sınav verdi o kadar. Herseye kumpas dersek gerçek failleri göremeyiz
dolar 4 tl,yi benzin 6 tl.yi aştı.. lektrikte vergi %95, onbin geçişli köprüye kırgbin geçiş garantisi, rıza için önce nota verildi sonra hain, bazı bakanların rüşvet belgerini açıkladı, birisi kıbrıs vatandaşı oldu korkudan..... ve daha neler neler....... şimdide OY İSTEYECEK AKPARTİ,,,, zamanında türkiyenin başına gelmiş en büyük bela olarak anılıyordu Adalet partisi,,, ama onlar su bile dökemez sizin elinize bu konuda....
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