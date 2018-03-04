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Feyzioğlu’ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

İzmir'de yaptığı konuşmada 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili değerlendirme yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Ben o makamı çok yukarda görüyorum. Talibim demek haddini bilmemektir ama görev verilirse kabul etmemek ise şımarıklıktır. Kapıda gözcü de oluruz, bu ülke için her mücadeleyi veririz" dedi.

Feyzioğlu’ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet devriminin kilometre taşı, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen üç devrim yasasının yıldönümünde Karşıyaka Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Hukuk ve Demokrasi konulu konferansta konuşma yaptı. Zübeyde Hanım Karşıyaka Nikah Sarayı´nda düzenlenen konferansa İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, Eğitim İş 3 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan ile birlikte Karşıyaka Belediyesi çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karşıyakalıların yoğun ilgi gösterdiği konferansta salondaki koltuklar tamamen dolunca bazı vatandaşlar yerlere oturdu. Alkışlar eşliğinde mikrofonu alan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, konuşmasını ayakta ve dinleyenlerin arasında dolaşarak yaptı. Hukuk ve demokrasi konusunda tarihten örnekler vererek sözlerine başlayan Feyzioğlu, savaş yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün sandık getirerek milletle birlikte bu mücadeleyi sürdürmeyi hedeflediğini söyledi. Kurtuluş mücadelesinin Osmanlı paşaları ile yapılmasının mümkün olmadığının anlaşıldığını anlatan Metin Feyzioğlu, “Atatürk savaş yıllarında kararı asker değil halk versin istedi. Milletinin emrinde bir ordu kurdu ve ilk devrimini sivil kıyafet giyerek yaptı. Cumhuriyet hiçbir zaman milletin değerleriyle çatışmadı. Mustafa Kemal Atatürk milletin dini değerleriyle çatışacak bir çalışma yapmadı, vatandaşları hurafelerin zincirinden kurtardı. İnananlar bilim öğrenip İslam dinine daha hayran oldu. Dünyayı bilimle kavramayanın Yaradan´ın mucizesini saygıyla karşılaması mümkün değil. Cumhuriyet Yaradan´a sevgiyle bağlanmanın önemini ortaya çıkardı” diye konuştu.

Atatürk´ün devrimlerinin kalıcı olduğunu ve bu yüzden Türk devrimi olarak anıldığını anlatan Feyzioğlu, “Ulu önderimiz devrimlerine Atatürk devrimi denmesini istemedi ve `ben öldükten sonra da devrimler yaşayacak siz Türk devrimi deyin´ dedi. İmparatorluğun dört köşesinde farklı yerel kültürlerden mezheplerden insanlardan vatana bağlılık yaratıldı. Hangi ırktan olursa olsun yüreği bu vatan için çarpan herkesin eşitlendiği bir tutum sergilendi. Bugün de tıpkı o yıllarda olduğu gibi 81 milyonu hukuk paydasında kucaklamalıyız” dedi.

‘TEK ÇIKIŞ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ’

Yerli ve milli tartışmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, milli olmanın bir milletin menfaatinin başka devletlerden öncelikli olması anlamına geldiğini ifade etti. Milli olmanın evrenseli reddetmek olmadığına dikkat çeken Feyzioğlu, şunları söyledi: “Osmanlının büyüklüğü bilimde ve sanatta zamanın en ilerisini yakalamış olmasından geliyordu. Çöküşü ise her şeyin ordudan medet umulmasıyla başladı. Oysa her şey hukukta ve eğitimde başlıyordu. Hukukun üstünlüğü, farklı cinsiyetlerden ya da mezheplerden gelen herkesin bu vatan için bir olması ile sağlanacak. Hukuka güven zedelenirse vatandaş vatandaşlığını sorgular. Hukuk ve adalet ülkenin temelidir. Hukuk sadece gücü olanın lehine karar verirse o ülke temellerinden çatırdar. Nesiller kutuplaşır. Bu süreç millet olmayı zedeler. Kuşkusuz bu tehditlerin farkında olmak çözümün başlangıcıdır. Doğru teşhisi olabildiğince çok insanla paylaşıp düşüncenin yayılmasını sağlamalıyız. Ben umutluyum çünkü mücadelenin bilinçlendiğini, kavgacılık yerine yapıcılığın doğru olduğunun anlaşıldığını görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti´nin tek çıkışı hukukun üstünlüğündedir.”

Birlik ve beraberlik mesajları veren Metin Feyzioğlu, “Ne iddia edildiği gibi battık ne de birilerinin dediği gibi dünya bize imrenerek bakıyor. İkisi de değil. Birbirimizle kucaklaşacağız. Sadece fikri paylaşmak değil değiştirmek, geliştirmek önemlidir. İlkelere sarılırız fikirleri ise geliştiririz. Anayasada yazmasına rağmen sosyal devlet yönümüz zayıf. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir. Her siyasi partiye oy veren kitlede çoğunluğun yüreği bu vatan için çarpıyor. Kalp kırarak yol yapılmaz. Türkiye´nin çıkışı hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlenmesi ile sağlanacak” dedi.

15 Temmuz´da yaşanan darbe girişimi ve öncesinde ortaya çıkan kumpas sürecinin hukukun aşındırılması ve devletin taşıyıcı kurumlarının zayıflatılması sonucunda yaşandığını ileri süren Feyzioğlu, “15 Temmuz ciddi bir darbe girişimidir. Ama o sürece gelinmesinin nedenleri vardır. İnsanları hedef alırsanız, fikirlerinizi yayamazsınız. Çünkü o insanların sevenleri de var. Bana hakaret ederseniz benim yol arkadaşlarım dinlemez. Yanlışımı sükunetle anlatırsanız ben dinlerim ve düzeltirim” dedi.

‘CUMHURBAŞKANI HERKESİ KUCAKLAMALI’

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Metin Feyzioğlu, 2019 seçimlerinde CHP´den cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Cumhurbaşkanlığı makamı benim için çok yüce. Ben o makamdaki kişinin bir siyasi partiye mensup olmasını doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı herkesi kucaklamalı. Ben o makamı çok yukarda görüyorum. Talibim demek haddini bilmemektir ama görev verilirse kabul etmemek ise şımarıklıktır. Kapıda gözcü de oluruz, bu ülke için her mücadeleyi veririz.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, hukuk tarihinde çok sayıda hatalı karar verildiğini iddia etti. Yüksek Adalet Divanı´nın Adnan Menderes´i ve Deniz Gezmiş´in idam kararı vermesinin yüz karası olduğunu savunan Feyzioğlu, bu yanlış kararların sayılarının arttırılabileceğini söyledi.

‘ORTADOĞU ATEŞİ TÜRKİYE´YE SIÇRIYOR’

Türkiye´nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini öne süren Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bulunduğu konum gereği Türkiye en karışık yerde. Bağımsız olarak hareket edemiyoruz. Bazı uluslararası dergilerin kapaklarında 3. Dünya Savaşı´nın Ortadoğu´daki bir kıvılcımla patlayacağı yazıyor. İran ve İsrail arasında savaş çıkabilir. Nükleer silahlar dünyada yayılıyor. Ortadoğu yanıyor ve ateşi Türkiye´ye sıçrıyor. İçerde kendi evinde kavgalıyken dışarıdaki yangını önleyemezsin. Çözüm ülkeyi daha demir yumrukla yönetmek değil daha demokratik yönetmektedir.”

KİMYASAL HADIM AÇIKLAMASI

Son günlerde sıklıkla konuşulan kimyasal hadım cezasının uygulanması konusunda da görüşlerini paylaşan Feyzioğlu, “Ben geri dönüşü olmayan her cezaya karşıyım. Çünkü yargının yanlış karar verdiği anlaşıldığında bir insanı fiziksel olarak bir mahrumiyete bırakmış olacaksınız. İdama da kesinlikle karşıyım. Siyasetçiler cinsel istismar ve şiddet vakası ortaya çıktığında gündem boşsa cezaları arttıralım´ diyor çünkü en kolayı bu. Erkek ve kız çocuklarının eşit olduğu bilincini daha küçükken verilmesi gerekir. Bu ülkedeAsansörde kadın ile erkek birlikte çıkarsa zina olur´ diyen bir adamın kafasını anlamak mümkün değil. Başka bir dünyada yaşıyorlar. Ceza sadece bir sonuçtur. Eğitim ile bunların önüne geçilir. Kimyasal hadımın geri dönüşü varsa olabilir aksi taktirde karşıyım” dedi. (DHA)

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Metin Feyzioğlu cumhurbaşkanı

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
sen anca çöpcü olursun metoş
ADAMIN DİBİSİNN....
Ben senden daha iyi yaparım..
yaparsin ama yalamayı
rte ye hiç kimse rakip olamaz kimse kendini kandırmasın o artık hiçbir şekilde o makamdan kalkmaz dokunulmaz bir güç gibi düşünün gerçek bu peşinden koşan bu kadar düşüncesiz varken daha çok tekbaşına oturur
Çok güzel..sende aday ol Chp de aday göstersin..Akşener de ilk turda bende adayım diyor.oylar bölünsün ilk turda Erdoğan başkan seçilsin.sizde ağzı açık ayran delisi gibi seyredin.onu bunu bilmem arkadaş siyasetçi Erdoğan
arkadaş hukukçu olmuşta vatan için halk içi ne yapmış
Allah korusun
lan metin tam maydanozsun sende kendini ne sanasrsın acaba?
sen köy muhtarı adayı ol bence
Ne oğlu sandığa gömdük. Sıradaki OĞLU gelsin
Oyun hile hurda yapmazlarsa 2019 da Akp bitti
"Erdoğan a Rakip oldu!!! "ne yani Reis e Oy vermeyi düşünenler Feyzioğlunun adaylığını duyunca Feyzioğlunamı oy verecek demek bu ))))))
Metin sen mi yapacaksın, güldür me adamı, lafla peynir gemisi yürümez.
seni bizim mahalleye muhtar adayı yapalım kibar feyzo ya hiç güleceğim yok du allah sana ömür versin inan çok ömürsün demek cumhurbaşkanı olmayı istiyosun olsun bunun rüyası bile sana yeter biri şunu rüya aleminden uyandırsın
sen RTE tırnagına bile rakip olamassın
CHP liler Akşener i şişirdi şişirdi göreceksiniz başlarına bela alacak.sanki ilk turda Chp den fazla oy alacakmış gibi ittifaka yanaşmıyor.bu durumda Erdoğan a başkanlığı hediye etmek gibi birşey..
O makam cok yuksek deyip tevazu gosteriyorsun ama eline gecen her firsatta o makamdakine terbiyesizlik etmekten geri durmuyosun. Talibim demek kendini bilmemektir diyosun. Ama yan cebime koyabilirsiniz diyorsun. Cok akilli adamsin vesselam.
Bi sen eksiktin..
Resmiyetteki BABAN, Gerçekte DEDEN de Geçmişte CHP den Ayrılmıştı HATIRLADIN mı! ! ! ! ! Parti Kurup Senin Şimdi Düşündüklerini O Zaman Düşünmüştü! ! ! ! ! Be AFFEDERİM de, Tarih AFFETMEZ! ! ! ! ! ! Saygılarımla
Ne olursun aday ol. Cok merak ediyorum bakalim ne kadar seviliyorsun.
Şu adamı da Cumhurbaşkanına rakip yaptınız ya beni güldürdünüz, Allah ta sizi güldürsün.
CORUN ÇOCUĞUN YAPACAĞI İŞ DEGİL O O İŞ YÜREK İŞİ BİLGE İŞİ TECRÜBE İŞİ ÖNDER OLMAK HER BABA YİGİDİN YAPACAGI İŞ DEGİL SEN İKİ ÜR İŞİNE BAK KOÇUMMM
Ben şahsen CHP'nin 1. turda cumhurbaşkanı adayı olursa bu kişiye oy veririm akşener'e düşünüyorum ama
ulan daha chp kurultayı için imza tıplayamamış adamsın senin ne haddine ülkeyi yönetmek çocuk oyuncağımı bu
cikletten çıkma tipitip başkan adayı;) komik oluyor gerçekten.
Millet Kömür ister Makarna kolisi ister... Bunları verecek misin.? (Cumhurbaşkanının görev alanı olmaması önemli değil) ... Bu Ülkenin % kaçı ANAYASA, Hukuk,Görev alanı vs. Kavramları biliyor. İnanın Üniversite mezunları bile % 100 anlamıyor. Bu tip Cumhurbaşkanlığı Resmen Padişahlığı çağrıştırıyor. İsim farklılığı var yanlızca. Medyada bazı kişiler E şunu yapmadı bunu yapmadı diyor ya..! E zaten onlarıda yaparsa kimsenin söyleyecek birşeyi kalmayacak. Padişahlığa ramak kalmış ama padişahlık değilmiş. Bu olsa olsa kendini avutmaktır..!
@fatihicl Herksesi kendiniz gibi mi sanıyorsunuz? Millet sizin gibi değil ki makarna kömür derdine düşsün. Millet devleti yöneteceklerde vatan sevgisi görmek istiyor, milli değerlere bağlılık istiyor. İşte bunlar sizde olmadığı için sizi iktidara hiç getirmiyor. Bunu bile göremediğiniz için hala kurtuluşu makarna kömür dağıtmakta arıyorsunuz. Bir de padişahlık tutturmuşsunuz. Seçimle gelen padişah mı olur? Millet güvendiğini seçer. Önce millet bize neden güvenmiyor diye bir düşünün belki o zaman hatalarınızdan döner ve seçimi kazanabilirsiniz. Aksi halde anca böyle kendinizi avutursunuz...
rte gerçek gerisi yalan
Yüregi varsa aday olsun da kaç okkalık adam seçimden sonra görelim işte meydan işte peşrev,Bu millet daha senin gibilere mührü verir mi allah aşkına yahu
Acik kapi biraksin tabi. Ne de olsa o kapi geri cikmak icin lazim olacak
adam zaten baro başkanı degil muhalefet partisi lideri kemal daha iyi muhalefet chp 20 millet vekili ile aday göstersin
3-5 oy alır eminim.
KONUŞMAK İÇİN KONUŞUYOSUN BEYİNSİZ
SN ERDOĞAN ÜLKE İÇİN YAPACAKLARINI YAPTI ... İYİSİ KÖTÜSÜ İLE .... ARTIK YENİ BİRİLERİ GEREK .... KİM OLURSA .... HDP HARİÇ BENCE HEPSİNDEN OLUR... ÜLKENİN ÖNÜ AÇILIR ... AKP ARTIK SİYASETİ TIKIYOR .... ÖZELLİKLE DIŞ POLİTİKADA ÇOK TIKANIYORUZ... İYİ ADAMLAR GERİ PLANA ATILDI .... AKP BİRAZ DİNLENMELİ VE TOPARLANMALI ... SON ZAMANLARDA CİDDİ HATALARI OLDU .... BUNUN MUHASEBESİNİ YAPMALILAR .... ŞU AN EN İY YAPTIKLARI ŞEY FETÖ İLE MÜCADELE VE BEN SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM.... AMA BU YETMEZ..
herkezin tanıdığı bildiği,sevdiği yiğit lider devrimci,cumhuriyetçi merhum turhan feyzioğlunun oğlu metin feyzioğlu başkan adayımdır.dağdaki çobanından,kapıcısına ,hamalına kadar herkezin bildiği bu yiğit devrimci avukat türkiyeyi atatürkçü yapıcak ve devrimlerini teker teker sıralıcaktır
akape nin para ile tuttuğu uşak tan başka bir şey değil.
O makam çok yukarıda demekle zaten on binde bir olan şansınında yüzde doksan dokusunu kaybediyorsunuz sayın avukat.
Sayın Kılıçdaroğlu Adalet için yürüdüğünde neden desteklemediniz. Birine yaranma adına adalet yollarda aranmaz diyordunuz. Adalet yürüyüşüne destek vermediğiniz o dönemde siz tarihin çöplüğünde yerinizi aldınız.
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