HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Halaçoğlu: Küskünlük yok, mücadeleye devam

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti’de milletvekili listesinde yer verilmeyen Kayseri Milletvekili Prof.

Halaçoğlu: Küskünlük yok, mücadeleye devam

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti’de milletvekili listesinde yer verilmeyen Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım” dedi.
İYİ Parti’de, milletvekili adaylığı için ailevi nedenlerini gerekçe göstererek, İzmir ya da Ankara talebinde bulunan Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya da bu yönde yapılan bazı eleştirilere yanıt verdi. Küskünlük göstermeden mücadeleye devam edeceğini söyleyen Halaçoğlu,, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İYİ Parti listesinde adımın bulunmayışını çeşitli şekillerde yorumlayanlara: İYİ Parti'yi kurmamız üzerine, eşimin görevlendirilmesi yenilenmeyerek İstanbul’daki görevine dönmek zorunda kaldı. Her hafta 4 gün İstanbul'a gitti. Buna bağlı olarak henüz anaokuluna giden iki yavrumuza benim bakmam gerekti. O küçük yavrular annesini, anneleri de çocuklarını 1 yıl boyunca haftada 4 gün görmediler. Bunu kamuoyuyla paylaşmadım. Ancak önümüzdeki öğretim yılında, ilkokula başlayacakları için, İzmir'e yerleşmeye karar verdik. Bu sebeple de seçimde İzmir veya Ankara'dan aday gösterilmeyi istedim. Ancak aday belirlemeleri sırasında buralar dolu olduğu için Kayseri 1. Sıra teklif edildi. Kayseri'nin benim için uygun olmadığını belirttim ve söylediğim iki ilin değerlendirmesini istedim. Sonuçta büyük mücadele vermiş, başka hiçbir beklentisi olmayan biri olarak aile düzenimizi sağlamaya çalışıyordum. Kayseri'yi istemeyince de listede yer almadım. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Sosyal medyada bu durumu çarpıtarak verenler iyice anlasın ki, benim milletvekili olmam önemli değil. Biz makam için yola çıkmadık. Hedefimiz Türkiye'yi yeniden parlamenter demokratik hukuk devleti olarak inşa etmek ve tek adam yönetiminden kurtarmak. Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım. Saygılarımla...”

FOTOĞRAFLI

Halaçoğlu: Küskünlük yok, mücadeleye devam

PARTNERTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdıTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdı
Akşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum (2) - YenidenAkşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum (2) - Yeniden
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Bolu'daCHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Bolu'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.