HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye katledilen öğretmen İbrahim Oktugan'a ağlamıştı... Yasa boğan olay sonrası Bakan Tekin'den önemli açıklama! "Yüzde 50 oranında artırılmalı"

Türkiye katledilen öğretmen İbrahim Oktugan'a ağlamıştı... Yasa boğan olay sonrası Bakan Tekin'den önemli açıklama! "Yüzde 50 oranında artırılmalı"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.05.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da yaşanan elim olayla yasa boğulmuştu. 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. okul müdürü İbrahim Oktugan silahla vurarak katletmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddete ilişkin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'ye sunulacağının sinyalini vererek, "Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye katledilen öğretmen İbrahim Oktugan'a ağlamıştı... Yasa boğan olay sonrası Bakan Tekin'den önemli açıklama! "Yüzde 50 oranında artırılmalı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin asla kimseye ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

thumbs_b_c_fcbbc99699427eb9cc09d95073beb079

"ÖNGÖRÜLEN CEZALAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILMALI"

Bakan Tekin'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz.

Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek.

Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı. Öğretmenlerimizin yanında olacağız"

AW198924_01

"MÜCADELE ETMEYE EĞİTİM AİLESİ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eyüpsultan'da gerçekleşen menfur hadise sonrasında şiddetin her türlüsüyle topyekûn bir mücadeleyi başlatmak için eğitim sendikalarının değerli başkanlarıyla bir araya geldik, atabileceğimiz somut adımlar hususunda istişareler gerçekleştirdik.

Bu çerçevede sendikalarımızla; 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' kapsamında gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler, yargı süreçlerinin takibi ve şiddetle mücadele sürecinde atacağımız güçlü adımlara dair fikir alışverişinde bulunduk.

Kıymetli meslektaşlarıma yapılan bu çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye eğitim ailesi olarak devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kıymetli meslektaşım İbrahim Oktugan’a yeniden Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

AW198924_04

SKANDAL OLAYDA OKUL MÜDÜRÜ İBRAHİM OKTUGAN KATLEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz salı günü, Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin döküp evini yakmaya kalktı, polise söyledikleri şaşkına çevirdi!Benzin döküp evini yakmaya kalktı, polise söyledikleri şaşkına çevirdi!
Erdoğan'dan Avrupa'ya 'Gazze' tepkisiErdoğan'dan Avrupa'ya 'Gazze' tepkisi
Yaptığı son paylaşım yine olay oldu: ‘Köfte deyip geçmeyin!’Yaptığı son paylaşım yine olay oldu: ‘Köfte deyip geçmeyin!’
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen yusuf tekin
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Günlük bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamıyorlar!

Günlük bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamıyorlar!

İmamoğlu'yla ilgili çok olay iddia: 'Savaş açacaklar'

İmamoğlu'yla ilgili çok olay iddia: 'Savaş açacaklar'

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Yaralılar var

Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

Yer: Adana! "Elimde fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptı: Durumu öğrenen baba çılgına dönünce...

Yer: Adana! "Elimde fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptı: Durumu öğrenen baba çılgına dönünce...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.