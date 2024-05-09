Türkiye katledilen öğretmen İbrahim Oktugan'a ağlamıştı... Yasa boğan olay sonrası Bakan Tekin'den önemli açıklama! "Yüzde 50 oranında artırılmalı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin asla kimseye ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

"ÖNGÖRÜLEN CEZALAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILMALI"

Bakan Tekin'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz.

Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek.

Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı. Öğretmenlerimizin yanında olacağız"

"MÜCADELE ETMEYE EĞİTİM AİLESİ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eyüpsultan'da gerçekleşen menfur hadise sonrasında şiddetin her türlüsüyle topyekûn bir mücadeleyi başlatmak için eğitim sendikalarının değerli başkanlarıyla bir araya geldik, atabileceğimiz somut adımlar hususunda istişareler gerçekleştirdik.

Bu çerçevede sendikalarımızla; 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' kapsamında gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler, yargı süreçlerinin takibi ve şiddetle mücadele sürecinde atacağımız güçlü adımlara dair fikir alışverişinde bulunduk.

Kıymetli meslektaşlarıma yapılan bu çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye eğitim ailesi olarak devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kıymetli meslektaşım İbrahim Oktugan’a yeniden Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

SKANDAL OLAYDA OKUL MÜDÜRÜ İBRAHİM OKTUGAN KATLEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz salı günü, Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.







