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HDP Eş Genel Başkanı Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

"Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız"

TUNCELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız." dedi.

Temelli, partisince Tunceli'de Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimler'inin önemine değindi.

HDP'nin önünün kesilmek istendiğini ifade eden Sezai Temelli, hükümeti eleştirdi.

Temelli, seçimlerde oylarına sahip çıkacaklarını anlatan Temelli, "Oylarımıza sahip çıkarak oyunları oylarımızla bozacağız." ifadesini kullandı.

HDP'nin barajın altında kalıp Meclis dışında bırakılmak istendiğini savunan Sezai Temelli, "Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız." diye konuştu.

Mitingde daha sonra HDP'nin Tunceli milletvekili adayları tanıtıldı.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Tunceli

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