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HDP'li Baydemir: Kürt'e kopmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Siverek ilçesinde katıldığı nevruz kutlamasında, "Bu politika, devam ederse Kürt'e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz" dedi.

HDP'li Baydemir: Kürt'e kopmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Siverek ilçesinde katıldığı nevruz kutlamasında, "Bu politika, devam ederse Kürt'e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz" dedi.
HDP'li Baydemir, Siverek'te, partisi tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı. Ayvanat Mahallesi'ndeki boş arazide yapılan kutlamada konuşan Baydemir, şunları söyledi:
"Siverek’ten Süleymaniye’ye, Halep’e, Zaho’ya, Duhok’a, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a binlerce selam olsun. Bütün bu zulüm, kan ve gözyaşı sizin adınıza işleniyor. Kürt’ten önce, Alevi’den önce, mazlum halkımızdan önce, Türk halkının bu rejime 'Hayır' demesi gerekiyor. Esas sizin benim adıma 'Afrin’e gitme, Kürt kardeşimi öldürme' demeniz gerekiyor. Tarihten ders çıkarmak gerekiyor. Bundan 100 yıl önce Enver ve Talat paşalar vardı. Aynı bu iktidar gibi aynı duygu ve yanlışlarla hareket ettiler. Büyük bir imparatorluktan küçük bir devlete dönüştüler. Bu politika, devam ederse Kürt'e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz. Bu yanlıştan hükümetin dönmesi için en büyük itirazı Türk halkının kendisinin ortaya koyması gerekiyor."
HDP'li Baydemir’in konuşması sırasında kalabalık arasında bulunanlar sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra alandan ayrıldı.

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