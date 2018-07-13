İnönü'den, Yıldırım'a 94 yılda 27 Başbakan

SİNAN USLU - MÜMİN ALTAŞ - Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Başbakan İsmet İnönü'nden, son Başbakan Binali Yıldırım'a kadar 27 başbakan görev yaptı, bu süreçte 65 hükümet kuruldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yalnızca yasama yetkisini değil, aynı zamanda yürütme yetkisini de milli iradenin merkezini teşkil eden Mecliste toplarken, Meclis başkanı aynı zamanda hükümet ve devlet başkanı olarak görev yapıyordu.

TBMM, 2 Mayıs 1920'de İcra Vekilleri'nin seçilmesine ilişkin 3 Numaralı Kanun'u kabul ederek, ilk İcra Vekilleri Heyeti'ni seçti.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen sürede İcra Vekilleri Heyeti Reisliğini de ifa etti.

20 Mayıs 1933 çıkarılan "Başvekalet Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun", Başbakanlık Merkez Teşkilatı'na vücut veren ilk kanun oldu ancak kanunun icrasında başbakan ile maliye bakanı da görevlendirildi. Bu tarihte Başbakanlık 7 ünite halinde ve yalnızca 34 personel kadrosuyla hizmet verdi.