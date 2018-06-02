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İsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas ile Divriği arasında hizmet verecek raybüsün hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

İsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandı

İrfan ÖZŞEKER/KANGAL (Sivas), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas ile Divriği arasında hizmet verecek raybüsün hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Bakan Yılmaz ilk seferinde raybüsü kullandı.
Sivas ile Divriği ilçesi arasında raylı sistem üzerinde hizmet verecek ve 4 vagondan oluşan raybüsün ilk seferine çıkması nedeniyle tören düzenlendi. Sivas Gar binasında düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada Sivas ve Divriği arasındaki yolculuğunu artık daha konforlu olacağını söyledi. Bakan Yılmaz, "Sivas'tan Divriği'ye bundan sonra daha modern, daha konforlu, daha rahat bir şekilde ulaşacağız. Bize bu ulaşım imkanını sağlayan Ulaştırma A.Ş. Genel Müdürü kardeşime, Habib Soluk Beyefendi'ye huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Yıkmak çok kolay ama yapmak çok zor. Bunu kaldırmak, kırmak, hatları ortadan kaldırmak kolay ama yeniden Divriği'ye tren hattı çekmek kolay değil. Yeniden raybüs koyalım desek kolay değil. Emek ister, gayret ister. Türkiye'nin diğer illerinden önceliği Sivas'a vermek lazım. Bunun için de çalışmak lazım, gayret göstermek lazım" dedi.
Bakan Yılmaz'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek raybüs hizmete girdi. Ardından Yılmaz ve beraberindekiler raybüse binerek Ulaş ve Kangal ilçesine geçti. Bakan Yılmaz, Ulaş ilçesi güzergâhında bir süre raybüsü kullandı. Bakan Yılmaz, daha sonra raybüs ile Kangal ilçesine geçerek seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

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İsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandıİsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandıİsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandıİsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandı

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