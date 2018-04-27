'İsteyen boyunun ölçüsünü alsın'

Gül ile yaptığı görüşme gerek parti içinde gerekse siyaset kamuoyunda farklı iddia ve yorumlara yol açan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dünkü sürpriz basın toplantısında yaptığı, “AK Parti dışında hiçbir oluşum ve hareketin içinde yer almam” ve “Hepimizin adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır” açıklaması da, iktidar kurmaylarını rahatlattı.

Erdoğan’ın, Gül’ün adaylık olasılığı konusunda çok rahat olduğunu söyleyen parti kurmayları, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘kim istiyorsa aday olsun, aday olsun ki boyunun ölçüsünü alsın’ diyor” ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Gül’ün muhalefet temsilcileri ve Ak Parti içinden bazı isimlerle yaptığı görüşmeler konusunda kamuoyuna yönelik bir açıklama yapmayan Erdoğan, gelişmeleri yakın kurmay çevresiyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ortak aday çıkarma arayışları kapsamında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isminin gündeme gelmesine ilişkin olarak kurmay çevresine, “Olanda hayır vardır. Kim istiyorsa aday olsun, boyunun ölçüsünü alsın” dediği öğrenildi.

CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye transfer olmasının bu süreçte muhalefet cephesinde bir moral ve motivasyon yarattığını, ancak Akşener’in adaylık ısrarı ve CHP temsilcilerince yapılan, “Gündemimizde Gül yok” açıklamasının muhalefetin ortak hareket etme konusundaki umutlarını söndürdüğünü söyleyen AK Parti kurmayları, şu görüşleri dile getirdiler:

“Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bu işin tek kaybedeni Abdullah Gül’dür. Hakkında yapılan onca yoruma karşın sessiz kalması Gül’ü, AK Partililer nezdinde bitirmiştir. Bu iddialar ortaya atıldığı ilk gün çıkıp ‘Ben Ak Partiliyim. Kimsenin adayı değilim’ deseydi kahraman olurdu. Yine işin başında çıkıp, ‘İsteyen desteklesin, istemeyen desteklemesin. Ben adayım’ deme cesaretini gösterseydi yine kendisine takdir ve saygıyla bakılırdı. Ama bunun yerine sessiz kalmayı tercih etti. Bize göre bu aşamadan sonra geri adım atmamalı ve aday olmalıdır. Aksi takdirde siyaseten tamamen sıfırlanır.”

