HABER

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada 'Siyasi partilerin ne şekilde seçim girebilecekler siyasi partiler kanunda yazıyor' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının geçmesini beklediklerini, şu ana kadar hangi partilerin seçime gireceğiyle ilgili bir tespitlerinin olmadığını bildirdi. Güven, YSK'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçeceği söyleniyor böylelikle grup kurabiliyorlar, seçime girecek mi?" sorusu üzerine, "O tür konu benim işim değil, biz normal yasal süreç içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Hangi siyasi partinin seçime gireceği konusunu, seçim takvimin yayımlandığı birinci gün açıklayacaklarını, ancak siyasi partileri rahatlatmak için mümkün olursa daha kısa zamanda açıklama yapabileceklerini söyleyen Güven, "Şu ana kadar herhangi bir siyasi partiyle ilgili tespitimiz yok" diye konuştu.

Güven, kayıtları tutma yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğunu ancak bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp açıklama yetkisinin YSK'ye ait olduğunu vurguladı. Sadi Güven, bugün yapacakları çalışmalar içinde bu konunun bulunmadığını ifade etti.

İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurduğu yönündeki haberlerin tekrar hatırlatılmasına karşılık da Güven, "Ben duymadım. Siyasi partilerin ne şekilde seçime girecekleri Siyasi Partiler Yasası'nda belli, faraziyeler üzerinde konuşmam, böyle bir şey olursa sonra bakarız." dedi.

"ANKARA BARO BAŞKANINA KINIYORUM"

Kamuoyunda, sosyal medyada YSK'yi yıpratıcı bazı açıklamalar yapıldığını da söyleyen Sadi Güven, şöyle konuştu:

"Örneğin, Ankara Baro Başkanı yurt dışındaki bir yayın organına YSK'nın bugünden 55 milyon oy pusulası bastırdığını söyledi. Hangi partinin veya hangi cumhurbaşkanı adayının aday olabileceği daha belli olmadan, açıklanmadan partilerin adayları açıklanmadan oy pusulalarının basılması mümkün değildir. Ancak bir baro başkanının bütün bunu bilmesine rağmen yurt dışında YSK ve seçim sonuçları aleyhine algı oluşturma adına böyle bir açıklama yapmasını kınıyorum. YSK anayasal bir kurumdur, herkese lazımdır. Titizlikle korunmalıdır. Tenkit mutlaka olacaktır, tenkit edilmeyi kabul ederiz, kendimizi geliştirme adına da önemli buluruz ancak yıpratıcı şekilde, gerçeği yansıtmayan, algı oluşturan bu tür konumalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar vermektedir."

Başkan Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor mu?" sorusu üzerine de "Uyum yasalarının geçmesi gerekiyor, çünkü cumhurbaşkanı adayı için gerekli 100 bin imzayı kimin toplayacağıyla ilgili uyum yasası çıkması gerekiyor." yanıtını verdi.

İYİ PARTİLİLER YSK'DA

Bu arada, Başkan Sadi Güven'in gelişinin ardından İYİ Parti temsilcileri de YSK'ye geldi. Partinin grup kurduğuna ve CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin listesini YSK'ye sunduklarını bildiren Parti yetkilileri, böylelikle İYİ Parti'nin seçime girmek için Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesindeki şartların hepsini yerine getirdiğini belirtti.

İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durumİYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum
CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık! CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık!
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti YSK Başkanı Sadi Güven seçim

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 56 yorum
Referandumda yaptıklarınızı unutmadık YSK'nın itibarını bitiren sizsiniz. Mühürsüz oyları seçim esnasında kural değiştirerek geçerli saydınız, ülkede hukuk mu bıraktınız utanmadan konuşuyorlar birde yüzleri de kızarmıyor...
İyi partinin öyle ya da böyle seçimlere girmesi gerekiyor.
Kumpas kuruldu oyun başladı anlaşılan
ysk son saatte karar alıp da seçimde mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayarken yıpranmamıştı da şimdi hakkında konuşulurken mi yıpranıyor?bazılarının olmayabilir ama kamunun hafızası vardır..elbet bir gün kanunsuzlukların hesabı sorulur.dün de böyle idi,bugün de böyle;yarın da böyle olacaktır!!!
demekkı katılamayacak haahas
Nerede neyin yazdığı sizin için pek önemli değil.Referandum da gördük kanunlara uyup uymadığınızı.Seçim kanununda mühürsüz oylar hiç bir şekilde geçerli değildir yazmasına rağmen,bütün mühürsüz oyları geçerli saydınız.Bumudur kanunu uygulamak?
EEEEE NE DEMİŞ .... ADAM BİŞEY SÖYLEMEMİŞKİ...BOŞ KONUŞMUŞ...AKP YE ZAMAN KAZANDIRMA TAKTİĞİ YAPMIŞ...AMAÇ BULANIK SUDA ESKİ TAKTİKLERİNİ HAYATA GEÇİRMEK...
İYİ partinin formülünü bekliyorsunuz,maduriyet kozunu İY partiye vermemeye çalışıyorsunuz,çünkü;maduriyet oy getiriyor bunu en iyi bilen de AKP. Şimdi CHP nin İYİ partiye milletvekili vermesi durumunda İYİ partinin mağdur durumda kaldığı izlenimini örtmek için çaba sarf ediyorsunuz. İlk tepkiler de bekle gör. Yakında diyeceksiniz ki;İYİ partinin seçime katılmasında bir problem yoktur. Akşener tedbirli davrandı. İYİ parti CHP nin desteğini almamış olsaydı İYİ parti seçime giremez denecekti.
Ne polemik yaptın arkadaş. Girecek mi girmeyecek mi? Kanunu sen bizden daha iyi bilirsin. Senin böyle beyanlar vermen demokrasiye olan az inancımızı da bitiriyor.
Yalakalar olmayan Demokrasinin neyi zarar görecek. Yargıtay İYİ PARTİ seçimlere katılabilir demesine rağmen RTE nin borazanı olan YSK eveleyip gevelemektir. Helal olsun CHP AKP nin bütün kötü niyetini yüzlerine çarpmış oldu.
kanunda ne yazıyorsa oymuş neden o zaman geçen seçimlerde geçersiz oyları saydınız demezlermi adama
Bir cami imamının namaz kaldırmasını bilmiyorum namaz hocası kitabına bir bakıp geleyim demesi kadar abes ayıp!!! Bilmiyorsanız istifa edin. Bence çok iyi biliyorlardanlıyorum işlerine gelmiyor. Birilerinin kararını bekliyor.
YSK'YI BU İDDİALAR DEĞİL SİZİN TARAFLI TUTUMUNUZ YIPRATIYOR. MÜHÜRSÜZ PUSULALARI KABUL EDERKEN SORUN YOK DEĞİL Mİ? ALLAH'DAN KORKMAYAN ÇAKMA DİNDARLAR SİZİ...
akp ile mhp nin sevinçleri kursaklarında kaldı...)
Uyum yasalarını da siz belirlemiyorsunuz ki baştaki ne dese o oluyor kabadayılıkla ülke yönetilmez:)Bütün komşulara kükreyip sonra gizli anlaşmalarla hem abd,ab hem israil hem rusya karşısında gülünç duruma düşürüyorlar ülkeyi.Seçim var kardeşim seçim 62 gün sonra katılıyor mu katılmıyor mu açıklayın artık şunu emirlere göre hareket etmeyin kanun neyse o olsun korkmayın tamam mı:)
Girebilir mi giremez mi? Ne öyle ağız oyunları yapıyorsun. Belli ki taptığın adamdan bir onay bekliyorsun.
"YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar veriyor" demiş hazret.Asıl mühürsüz oyları geçerli sayarak siz zarar verdiniz demokrasiye.Bu böyle gider mi sandınız elbet hukuk önünde hesap vereceksiniz birgün.
YSK yı yıpratan , mühürsüz oyları geçerli sayanlar değil mi? YSK başkanının siyasilerle gezilere katılması YSK yı zarar vermez mi?
Sadi Güven hiç güven vermiyorsun...
soy adı güven ama kendi güvensiz güdümlü bunlar
kanunda mühürsüz oylarda geçersizdir yazıyor...ama siz referandumda kanunuda ezip geçtiniz...bunların hepsinin hesabını bir gün millete vermeseniz bile allaha hesap vereceksiniz unutmayın...
Eeeee YSK Başkanı Sadi Güven şimdi ne yapacaksın hoplaya zıplaya çatlaya patlaya İYİ PARTİ nin seçime katılacağını açıklayacaksın.Bu da size ders olsun.Hukuk bir gün size de lazım olacaktır.Bunu hukukçu olarak en iyi siz bilirsiniz ama TEK ADAM rejimine köle olan sizler HUKUKÇULARIN YÜZ KARASISINIZ.
Kasdı galiba :)
bu kadar acik ve net ... bunun nesini anlamiyor malum zihniyet...
@sezgineren1907 sıracı sen misin yoksa Sadi mi..
O zaman sen ne iş yapıyorsun be adam, bir tane düzgün açıklanan yok eveleyip geveliyorsun asıl kurumu yıpratan sensin.
TÜRK DEMOKRASİSİNİ DÜŞÜNEN YSK YA BAK HİZAYA GEL. YASA VE DUYURULARINIZDA MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARI DA GEÇERSİZ DEĞİL Mİ? REFERANDUMDA DEMOKRASİ İÇİN Mİ KABUL ETTİNİZ? GÜLDÜRMEYİN ADAMI... 100 YAŞINDAN FAZLALAR DA SEÇMEN LİSTESİNE O YÜZDEN GİRDİ HER HALDE...!.
madem zarar veriyor diyorsun cık acıkla iyi parti seçime girecek diye neyi bekliyorsun
mühürsüz zarflari kabul ettn ama başkan oda kanunda yönetmelikte yazmiyordu
arkadaki ne derse o kendi başına olan yasayı bile söyleyemiyor
milletin ekseriyeti size güvenmiyor
Seçim kanunu kendi işlerine gelince , seçim sonuçları açıklanırken değiştiren insanlar, EVET yada Hayır demeye çekiniyorlar. Belli ise EVET de, Yok giremeyecekse HAYIR de neyi bekliyorsun kanun belli ise. Neden hala cevap veremiyorsun.... AYIP diye bir şey ar ama bunlar ayıp olayını çoktan aşmışlar.
Ne boş yorumlar her seçimde aynı ama hep yerinizde sayıyorsunuz.
iyi parti secime katılmalı katılmazsa meral sener kahraman olur secime girsin boyunun ölçüsünü alsın bizim milletimiz hep haksızlıga ugrıyanın yanında olur tayip erdoganda cok haksızlıklara ugranı bizim milletimiz hep mazlumun yanında olur
kendisiyle çelişen basiretsiz bir başla kurum var mı acaba ???
Cahıl yobaz
Bıyığında hayır yok ki açıklamasında olsun.
itibarmı dediler
İyi parti oyu % 5 i geçerse bi oyun oynayabilir bu adam.
demokrasiden bahsedene bak
herşey seçim kanununda yazıyorsa sen orada ne yapıyorsun. boşuna yer işgal edip devletten para alıyorsun.
Diğer Haberler
CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

Son dakika Manisa'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Son dakika Manisa'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler! 'Siyasi hayatı bitecek'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler! 'Siyasi hayatı bitecek'

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.