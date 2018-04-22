İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının geçmesini beklediklerini, şu ana kadar hangi partilerin seçime gireceğiyle ilgili bir tespitlerinin olmadığını bildirdi. Güven, YSK'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçeceği söyleniyor böylelikle grup kurabiliyorlar, seçime girecek mi?" sorusu üzerine, "O tür konu benim işim değil, biz normal yasal süreç içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Hangi siyasi partinin seçime gireceği konusunu, seçim takvimin yayımlandığı birinci gün açıklayacaklarını, ancak siyasi partileri rahatlatmak için mümkün olursa daha kısa zamanda açıklama yapabileceklerini söyleyen Güven, "Şu ana kadar herhangi bir siyasi partiyle ilgili tespitimiz yok" diye konuştu.

Güven, kayıtları tutma yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğunu ancak bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp açıklama yetkisinin YSK'ye ait olduğunu vurguladı. Sadi Güven, bugün yapacakları çalışmalar içinde bu konunun bulunmadığını ifade etti.