İYİ Parti'den KHK tepkisi: Derin bir devlet krizi!

"Ne yazık ki Türkiye'de bugün, şaibeli bir referandumla kabul edilen Anayasa, tamamen yürürlüğü girmemişken bile, KHK'larla 'mutlak kuvvetler birliği sistemi' tesis edilmiştir. Nitekim dün yayınlanan son KHK ile idare, Yargıtay ve Danıştay'a üye atayabilecektir. Bunun açık tercümesi yargının Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıdır. Yani son kararname Anayasa'ya 'Bağımsız, tarafsız yargı' yazmanın hiçbir anlamının olmadığının, mahkemelerimizin Anayasa'ya aykırı olarak, kuvvetler birliğinin bir organı hale getirildiklerinin teyididir. Bu yönüyle son KHK bir Anayasa krizi olmanın yanı sıra, derin bir devlet krizidir."

"DEMOKRASİMİZİN ÖLÜM FERMANI"

Son çıkan KHK'nın, iç savaşı tetiklemek isteyen provokatör milislerin işini kolaylaştırdığını ifade eden Çıray, şöyle devam etti:

"Bu kararname ile bir grup sapığın 15 Temmuz ile bağlantılandıracağı herhangi bir muhalif eylemi yapan eylemcileri palalarla kesip, silahlarla katletmeleri meşru hale gelecektir. Bu KHK sonucu, bu tür fiillerden mağdur olduğunu iddia edenlerin yaşama hakkı, işkence ve benzeri muameleye tabi olmama hakkı, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı gibi birtakım Anayasal temel hakları ortadan kalkmaktadır. Kısacası son KHK kuvvetler birliği rejiminde can çekişen demokrasimizin ölüm fermanıdır. Uyarıyoruz; bu linç kültürünün teşvikidir. Allah korusun hala bir yerlerde saklanmış olan gladyonun provokasyonuyla iç savaşa zemin hazırlanabilir."

"MİLLETVEKİLLERİ, KARANLIK PARAMİLİTER GÜÇLERİN TEHDİDİ ALTINA GİRMİŞTİR"

15 Temmuz darbe girişiminin Türk Milleti'nin vatansever ve demokrasiye bağlı evlatları tarafından önlendiğine dikkat çeken Çıray, "Son çıkan KHK ile AK Parti'nin 15 Temmuz menfur operasyonunu kendi hedefleri doğrultusunda kullandıkları ve rejimi değiştirmeye yöneldikleri iddiaları büyük bir gerçeklik zemini kazanmıştır. Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını yaptığı ve onun verdiği yetkiyle zafer kazandığı Yüce Türkiye Büyük Meclisi de bu KHK'le daha da işlevsiz hale getirilmiştir. Sadece bu kadarla kalmamış, milletvekilleri de karanlık radikal paramiliter güçlerin tehdidi altına girmiştir. İktidarın büyük korkularının eseri olan bu KHK asla kabul etmiyoruz. İYİ Parti olarak büyük Türk Milleti'nin temsilcisi olan yüce Meclisin aşağılanması anlamına gelen bu KHK'yi protesto ediyoruz” diye konuştu.