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İYİ Parti'den KHK tepkisi: Derin bir devlet krizi!

POLİTİKA HABERLERİ | 25.12.2017 16:38 | Son Güncelleme 11 saat önce

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, yargının Cumhurbaşkanlığı'na bağlandığını öne sürerek, "Son kararname Anayasa'ya 'Bağımsız, tarafsız yargı' yazmanın hiçbir anlamının olmadığının, mahkemelerimizin Anayasaya aykırı olarak, kuvvetler birliğinin bir organı hale getirildiklerinin teyididir. Bu yönüyle son KHK bir Anayasa krizi olmanın yanı sıra, derin bir devlet krizidir" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal'ın da katıldığı toplantıda konuşan Çıray, Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırarak Anayasanın değişmez maddelerinin korunması gerektiğini söyledi.

"SON KHK, DERİN BİR DEVLET KRİZİDİR"

Yargının Cumhurbaşkanlığı'na bağlandığını iddia eden Çıray, şöyle dedi:

"Ne yazık ki Türkiye'de bugün, şaibeli bir referandumla kabul edilen Anayasa, tamamen yürürlüğü girmemişken bile, KHK'larla 'mutlak kuvvetler birliği sistemi' tesis edilmiştir. Nitekim dün yayınlanan son KHK ile idare, Yargıtay ve Danıştay'a üye atayabilecektir. Bunun açık tercümesi yargının Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıdır. Yani son kararname Anayasa'ya 'Bağımsız, tarafsız yargı' yazmanın hiçbir anlamının olmadığının, mahkemelerimizin Anayasa'ya aykırı olarak, kuvvetler birliğinin bir organı hale getirildiklerinin teyididir. Bu yönüyle son KHK bir Anayasa krizi olmanın yanı sıra, derin bir devlet krizidir."

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"DEMOKRASİMİZİN ÖLÜM FERMANI"

Son çıkan KHK'nın, iç savaşı tetiklemek isteyen provokatör milislerin işini kolaylaştırdığını ifade eden Çıray, şöyle devam etti:

"Bu kararname ile bir grup sapığın 15 Temmuz ile bağlantılandıracağı herhangi bir muhalif eylemi yapan eylemcileri palalarla kesip, silahlarla katletmeleri meşru hale gelecektir. Bu KHK sonucu, bu tür fiillerden mağdur olduğunu iddia edenlerin yaşama hakkı, işkence ve benzeri muameleye tabi olmama hakkı, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı gibi birtakım Anayasal temel hakları ortadan kalkmaktadır. Kısacası son KHK kuvvetler birliği rejiminde can çekişen demokrasimizin ölüm fermanıdır. Uyarıyoruz; bu linç kültürünün teşvikidir. Allah korusun hala bir yerlerde saklanmış olan gladyonun provokasyonuyla iç savaşa zemin hazırlanabilir."

"MİLLETVEKİLLERİ, KARANLIK PARAMİLİTER GÜÇLERİN TEHDİDİ ALTINA GİRMİŞTİR"

15 Temmuz darbe girişiminin Türk Milleti'nin vatansever ve demokrasiye bağlı evlatları tarafından önlendiğine dikkat çeken Çıray, "Son çıkan KHK ile AK Parti'nin 15 Temmuz menfur operasyonunu kendi hedefleri doğrultusunda kullandıkları ve rejimi değiştirmeye yöneldikleri iddiaları büyük bir gerçeklik zemini kazanmıştır. Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını yaptığı ve onun verdiği yetkiyle zafer kazandığı Yüce Türkiye Büyük Meclisi de bu KHK'le daha da işlevsiz hale getirilmiştir. Sadece bu kadarla kalmamış, milletvekilleri de karanlık radikal paramiliter güçlerin tehdidi altına girmiştir. İktidarın büyük korkularının eseri olan bu KHK asla kabul etmiyoruz. İYİ Parti olarak büyük Türk Milleti'nin temsilcisi olan yüce Meclisin aşağılanması anlamına gelen bu KHK'yi protesto ediyoruz” diye konuştu.

"KARARNAME, İKTİDARIN 2019 SEÇİMİNİ ALAMAYACAKLARININ DELİLİDİR"

İYİ Parti ve demokrasi mücahitlerinin tek adam devleti rejiminin oldu bittilerine pabuç bırakmayacağını ifade eden Çıray, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"İster erken yapılsın ister zamanında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Türk Milleti'nin demokratik feraseti ve basiretiyle yeniden parlamenter rejime döneceğimizi en gür haykırışımızla ilan ediyoruz. AK Partili yurttaşlarımız dahil siyasi görüşü ne olursa olsun, demokratik hukuk devletine inanan her şahsın vatandaşlık görevi bu düzenlemeye karşı çıkmaktır. Kötülüğün uzun karanlık gecesi bitiyor iyiliğin şafağı yükseliyor. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Güçlendirilmiş parlamenter rejimle milletimizi onun iradesinin temsilcisi olan yüce Meclis'le tekrar buluşturacağımız günler geliyor. Bu Kanun Hükmündeki Kararname, iktidarın 2019 seçimini alamayacaklarının delilidir. Alamayacağının fark etmiş olmalarının delilidir ve korkularının esiridir. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi, tek adam rejiminin tesiri yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Ve demokrasiyi yok etmeye yani Anayasal devleti yok etmeye yöneliktir."

DHA

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Zamnında Tansu Çiller vardı ülkenin anasını ağlattı. Bırakın, kadından baş olmaz, lider olmaz. Ben bir kadının arkasından gitmem şahsen.
LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİ mizi korumak, her TÜRK VATANDAŞI nın asli görevidir... ATATÜRK bu vatanı TÜRK GENÇLİĞİ ne emanet etti. KHK lere değil, TÜRK GENÇLİĞİNE GÜVENİYORUZ... Bu Vatan hepimize yeter...
SAYIN AYTUNÇ ÇIRAYIN TÜM SÖYLEMLERİNE HARFİYEN KATILIYORUM;HERKES ARTIK GÖZÜNÜ AÇMALI VE GEREKLİ MÜCADELEYİ VERMELİDİR.AKSİ TAKDİRDE ÜLKE HİTLERİN ALMANYASINA DOĞRU GİTMEKTEDİR.
eskiden ayşe teyze cırt oldu derdik.Şimdi Meral abla Türkiye Cırt oldu yetiş diyelim.
HER ŞEY ÇOOOKKKK IYI OLACAK IYI
İRAN DEVRİMİNİN AYNISI BURADADA İŞLEME KONACAK SANIRIM .
siz fetoş papazdan izin aldınız mı konuşmak için fetoşun çocukları sizi
Türkiye bitiyor kriz var diyip algı operasyonu yapmayın.Hainliğin lüzumu yok.AKP oyları gün geçtikçe artıyor.Ülkemizin durumu git gide iyileşiyor dahada iyi olacak.Oylarınızı kullanırken biraz vicdanınızın sesini dinleyerek oy verin,yaşantınıza bakın hayatınıza bakın.AKP ile ülkemiz gelişiyor büyüyor başka partilerden hayır gelmez.
İyi partinin devlet meselelerine bakış açısı bana göre çok doğru. Ne olduğu şaibeli AKP iktidarına alternatif bir partidir. Rüşvete,ranta dayalı bir iktidarı yıllardır çekmekteyiz. Adaleti bilinçli olarak bitiriyorlar. Milliyetçilik edebiyatıyla oy toplamak istiyorlar ama Ege adaları elden gidince hiç bir tepki koymuyorlar..Devletin parasını çarçur ediyorlar.Yabancılara sattığı tesisler de bitti Bakalım şimdi be satacaklar.İnşallah 2019 da bu sokak kabadayılarından kurtulacağız.
akp dışındaki partilerde kafa varsa derhal güç birliği yaparlar, bu cahilleri ortadan kaldırırlar
Bu madde ileride paramiliter gruplarca muhaliflere karşı işlenebilecek suçlara ilişkin "açık çek ve de mesaj" vermektir, "siz gereğini yapın biz yasal süreci hallederiz" denilmektedir!..
Cağımızın tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene !..
Son mesaj manidar.. 2019 eçimlerini alamayacaklarını anlayanlar kendilerini kurtarmak için memleketi ateşe atmaz inşallah...
Demokratik hukuk devletine inanan her vatandaş 15temmuz gecesi ve devamında görevini layıkıyla yerine getirdi. Bu arada dün akşener muhakkak erken seçim olacak diyordu çabuk kıvırmaya başladınız.
Cok dusuncesiz ve milli menfaatleri gozardi eden bir konusma. Eger meclis icindeki hirsizlarin devleti ayda 8000000 hortumlamasini onleyecek bir kanun yapamiyorsa batsin yerin dibine o meclisin sozde asaleti ve demokrasisi. Iste bu savsaklamalar yuzunden PKK yuz buldu ve devleti ele gecirdi. KHK ile sen cumhurbaskanina neden yanlisliklari duzeltmedigini sorabilirsin. Ama KHK siz herkes topu birbirine atar ve sonucta hababam sinifi soymaya devam eder. Su anda meclis tam bir vurguncular ini. Sen mecliste oturuyorsun neden sinirsiz soymayi onleyecek bir kanun teklifini meclise veya hukumete sun
daha düne kadar CHP'ye toz kondurmayan Aytun Bey ne çabukta İyiye ayak uydurmuş görünüyor. Ah bu siyaset varya siyaset. Sattın CHp'yi bir genel sekreterliğe. CHP'ye bağlılığın bu kadarmıydı. Meral hanım duy bunu.Bugün CHP'yi bir koltuk uğruna satan kişi yarın sizi de satabilir. Bunu unutmayınız. Ben bir kişinin kendi partisinde yükselmesini anlarım fakat daha dün CHP'yi öve öve bitiremeyenler bugün utanmasa koltuk için eski partisini kötüler hale gelmişler. Yazık...
IYI partiden beklentilerim büyüktü ancak şu an için yanlış yoldalar.tamamen eski mhp kadrolarını ilçe ve il teşkilatlarının başına getirip mhp nin yeni versiyonu görüntüsü veriliyor.bunun sonunda da türkiye için bir fırsat daha harcanmış olunuyor
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