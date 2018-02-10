HABER

Meral Akşener'den sert çıkış: Dünyayı hepinize dar ederim

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 18:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Meral Akşener'den sert çıkış: Dünyayı hepinize dar ederim

Akşener, açılışta yaptığı konuşmada, Denizli'nin tarım kenti olduğunu, tekstille Türkiye'yi ve dünyayı giydirdiğini söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değiştirmek için İYİ Parti'yi kurduklarını söyleyen Akşener, "Bu parti sizin partiniz ve bir cesurlar hareketidir. Partimiz, Türkiye'nin susan dilini, kararan yüzünü, mutsuzlaşan analarının ve umudu kaybolan gençlerinin yeniden konuşulması ve mutlu bir Türkiye olabilmesi için kuruldu." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Mehmetçik'in yanında olduklarını, bu konuda polemiklerin dışında kalmaya dikkat ettiklerini ifade eden Akşener, İYİ Parti'nin ülkenin sorunlarını adaletle, hukukun üstünlüğüyle, herkese eşit mesafede kalarak, liyakata önem vererek çözeceğini dile getirdi.

20180210_2_28631346_30630982_Web

Akşener, "İYİ Parti'ye saldırı çok, iftira çok, bizi korkutmak isteyenler çok. Ama İYİ Parti bir cesaret ve cesurlar hareketidir. Onun için bizi korkutmaya çalışmayın. Meral Akşener olarak söylüyorum herhangi bir kardeşimin saçının teline zarar geldiğinde oralarda sizi oturtmam ve dünyayı hepinize dar ederim. Allah'ın izniyle ister 2018'de ister 2019'da biz, el ele vererek cumhurbaşkanlığını ve iktidarı alacağız. Kadrolarımız ehildir, dürüsttür, içinizden çıkıp gelen insanlardan oluşmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardından il başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesen Akşener, partililerle görüştü.

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'deMeral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılarMeral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Denizli İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
başladı gene Referandumda Selo nun"SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ" türküsüne eşlik eden Meral! Dün yumurtladığın "AKParti HDP ile ittifak yapacak" Yalanına Trollerin ve "Her Evden Bir Kişi HDP ye OY Versin" diyen CHP li ler inandı İnanır onlar MAN adası belgesi diye Türkiyede ki Bankaların arasındaki hesap hareketlerinin Dekontlarını Savcılığa sunup "Savcılık MAN Adası Belgelerini Doğruladı" Manşetini MYNET e de attırdılar )) "Papay la görüşmek için Eroğan kiliseye bağış yaptı" diyen ZAVALLILAR İşiniz gücünüz yalan iftira hangi YALANINIZI Cevaplamalı Rezillikte hedeflediğinzi Sınır nedir?
Bunu muhatap alan yok, partisinden birisine bir şey diyen yada yapan yok. kendi kendine mizansen çizip kendi kendine sağa sola hareket çiziyor. Ruh hastaları bile devlet yönetimine talip ya ona şaşırıyoruz.
Tomris Hatun gelecek artık devletimiz kandırılmayacak. Bolluk bereket ve adalet gelecek
yasa cumhurbaskan adayi lider meral hanim.tanri sizi nazarlardan seytanlardan korusun.
DOĞRUDUR. KORKMUYORUZ. AMA ONLAR SİZDEN KORKUYORLAR. ÇÜNKİ DEŞİFRE OLACAKLAR. SALDIRILARIN ALTINDA YATAN DA BUDUR ZATEN. İÇ İŞLERİ BAKANIYKEN, TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDİP SIFIRA İNDİRDİĞİNİZİ BİLİYORLAR. YALANLARI, TAKİYYECİLİKLERİ ORTAYA ÇIKACAK, TERÖR BİTECEK. TÜRKİYEM SİZİNLE İYİ OLACAK. HEP BERABER EL ELE GÜZEL GÜNLERE.
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: “100 yıl önce 2’inci Abdülhamid Han ne yaptıysa bugünde Recep Tayyip Erdoğan aynısını yaptı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: “100 yıl önce 2’inci Abdülhamid Han ne yaptıysa bugünde Recep Tayyip Erdoğan aynısını yaptı”

Meral Akşener; “Topuklu Efe, Özlem Hanıma yakışıyor”

Meral Akşener; “Topuklu Efe, Özlem Hanıma yakışıyor”

İyi Parti Marmaris ilçe kongresi yapıldı

İyi Parti Marmaris ilçe kongresi yapıldı

Mete, seçilmiş il başkanı

Mete, seçilmiş il başkanı

MHP Kadın Kolları’ndan anlamlı ziyaret

MHP Kadın Kolları’ndan anlamlı ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.