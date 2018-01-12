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MHP’de şaşırtan gelişme! Kadın kollarında iki erkek

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 21:56 | Son Güncelleme 9 saat önce

MHP'de kadın kolları yönetimine iki erkek girdi. Yönetime giren iki erkek aynı zamanda kadın kollarının basın danışmanlığını da yapıyordu.

MHP’de şaşırtan gelişme! Kadın kollarında iki erkek

MHP'deki görevlendirme hakkında Sözcü gazetesinden Turgut Erat’ın ulaştığı Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner, yakın zamanda bir açıklama yapacaklarını ancak şu an bu konuyla ilgili konuşmalarının mümkün olmadığını belirtti.

İKİ ERKEK ADAY GÖSTERİLDİ

Zonguldak MHP Kadın Kolları Yönetimine giren Mert Çeküç ve Anıl Taşkıran aynı zamanda kadın kollarının basın danışmanlığını da yapıyordu. İki erkek, Kadın Kolları Başkanlığı’nın aday göstermesi, MHP İl Başkanlığının onayı ve MHP Genel Başkanlığı’nın kabulü ile yönetimde yer aldı.

DEMOKRAT PARTİDE ERKEK BAŞKAN VARDI AMA…

İki erkeğin yönetime girmesi “daha önce böyle bir durum yaşandı mı?” sorusunu akıllara getirdi. Daha önce Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanlığı’nda genel kurul sonrası yapılan görev dağılımında partinin Kadın Kolları başkanlığına bir erkek getirilmişti.

PARTİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DP Alanya İlçe Teşkilatı’nın genel toplantısında, partinin eski Kadın Kolları Başkanı Nevriye Eğilmez’in İlçe Yönetim Kurulu’na getirilmesiyle yerine, kadın aday çıkmayınca aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanı da olan 33 yaşındaki Mutlu Aydemir getirilmişti. Ancak DP İlçe Başkanı Yaşar Uysal, parti tüzüğünde bu birimin, ‘Kadın ve Gençlik Kolları' olarak geçtiğini söyleyerek Mutlu Aydemir’in sadece kadın kolları başkanı olmadığını ima etmişti.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
büyütülecek bişey değil İYİ Partililerde içlerinden bitane Adam çıkaramamışlarki Meral Ablayı Başkan yapmışlar
HAHAHA BITMİŞ BU PARTİİ
tabi kimse kalmayınca böyle olması normal yakında biyonik robotta aday gösterirler
bir şeyi çok merak ediyorum cevabını bilmeme rağmen.hayır bu partiye niye oy verir insanlar ne bir siyaset anlayışı,ne bir lider ne bir program.yazık ülkeye bunlara kalmış herkes terörist herkes fetöcü iş bilmezler yandaşlar konmuş ülkenin başına leş kargası gibi.
Yazık değilmi bu topraklara, cehalet yüzünden neler çekiyor, cahillere acımam da toprağa çok yazık... Ortadoğunun cehaleti emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ortadoğu ve müslümanlar derhal cehaletten kendilerini kurtarmalılar. Tarikatlar, cemaatler, şeyhler, şıhlar, mollalar defedilmeli, ırkçılık ve mezhepçilik son bulmalı, insanlar düşünmeye ve sorgulamya başlamalı, kanmamalı, yoksa bu topraklara daha çok bomba düşer ve çoğuda patlar.....
MHP, li KADINLAR İÇİN ONUR KIRICI OLMUŞ..! DÜNYANIN KADIN ŞEFKATİNE KADIN SEVGİSİNE KADIN DOKUNUŞUNA İHTİYACI VAR..! DÜNYAYI KADINLAR YÖNETMELİ...
bahçeyi mhp yi kapatıp akp ye gecsinler
şaşmamak gerekir kimse kalmadı kı artık
Yavaş yavaş kadını toplumdan çıkartıyorlar. Türk kadını cevabını çok güzel verir.
E baktılar ki düşüş hızla devam ediyor,ne yapsak acaba diye şaşırıyorlar!..:)
Elbirliğiyle başbuğumuzun emanetine hıyanetlik ettiniz.Rahmetlinin kemikleri sızlıyor ben bu mhp yi size bu hale getiresiniz diye mi emanet bıraktım diye.Hala çok merak ediyorum niye akp ile işbirliği.Kamuda bir tane ülkücü yönetici bırakmadılar ve tetikçileri hala iş başında Türkiye genelinde yüzlerce örneği var ama Devlet Bey???????????????
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