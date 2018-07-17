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Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi aşırı alkol aldığı iddiasını gündeme getiren ve eleştiriler sonrası özür dileyen yazar Levent Gültekin'in iddiasının kaynağı günlerdir merak ediliyordu. Sabah Gazetesi köşe yazarı Salih Tuna'dan şaşırtıcı bir iddia geldi. Tuna, bir arkadaşının kendisine 'iddianın kaynağının Kılıçdaroğlu olduğunu' söylediğini açıkladı

Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi kameralar karşısına çıkmadığı için eleştirilen ve hakkında yazar Levent Gültekin tarafından 'aşırı alkollüydü' iddiası ortaya atılan Muharrem İnce ile ilgili bu yanıltıcı bilgiyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gültekin'e verdiği öne sürüldü.

Gültekin, daha sonra iddiası için özür dilemiş, yanıltıldığını söylemişti. Ancak, İnce'nin aşırı alkol aldığı için seçmenin karşısına çıkamadığını ve seçim sonucuna dair bir açıklama yapamadığı iddiasını gündeme getiren Gültekin, kaynağını açıklamaktan imtina etmişti.

ÇAĞRI YAPTI

Sabah Gazetesi köşe yazarı Salih Tuna ise, 17 Temmuz Salı günkü yazısında, bir arkadaşının kendisine 'iddianın kaynağının Kılıçdaroğlu olduğunu' söylediğini yazdı.

Tuna, Gültekin'in iddiasının iftira olduğunun ortaya çıkmasının ardından özür dilemesinin normal olduğunu ancak yine de Gültekin'i tebrik ettiğini ifade ederek başladığı yazısında, "İslamcı sokakta" ona buna gündüz gözüyle olmadık iftiralar atan nice utanmazlar var. Hâlâ özür dilemiş de değiller. Belki de utanmayacak kadar kalabalık olduklarındandır, bilemiyorum" yorumunu yaptı.

Tuna, Gültekin'e kaynağını açıklama çağrısını, "İnce'nin seçim gecesi sarhoş olduğu için televizyonlara çıkamadığını söyleyen o kaynağını açıklamalı. Sakın "haber kaynağı söylenmez" demesin, o artık haber kaynağı değil düpedüz bir iftira kaynağıdır. Çok güvendiği o muhalif siyasetçinin kim olduğunu açıklasın ki bir başkası da aynı "yanlışa" düşmesin. Hem neden açıklamasın ki? Kendisine bu korkunç "utancı" yaşatan o muhalif siyasetçiyi ifşa etmemesinin özel bir nedeni mi var?" diye sordu.

Ardından, "Geçenlerde CHP'li bir siyasetçi arkadaş aradı, "muhalif filozofumuzun" kaynağının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Haliyle şoke oldum!" satırlarını kaleme alan Tuna, yazısını şöyle sürdürdü:

"Saçmalama, bu kadarı da olmaz" deyince, "Halk TV'de, '15 milletvekilinin İYİ Parti'ye verileceğini Kemal Bey bana iki hafta öncesinden söyledi' diyen kimdi?." diye sordu.
"Ne bileyim, kimdi" karşılığını verince, "muhalif filozofumuzun" adını verdi.
Samimiyetlerine dikkat çektikten sonra da "sırdaş" derecede yakın olduklarını savladı.

"Kılıçdaroğlu seni bu dönem milletvekili yapmadığı için böyle konuşuyorsun; koskoca parti genel başkanı, partisinin cumhurbaşkanı adayı hakkında böyle iddiada bulunmaz..." dedim.

"Bilmesem söylemem" dedi, çaresiz sustum!
"Muhalif filozofumuz" şu kaynağını açıklasa da CHP'li o arkadaşı arayıp bi'güzel utandırsam!
Hep "muhalif filozofumuz" utanacak değil ya!"

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muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu 24 haziran

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