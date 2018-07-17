Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi kameralar karşısına çıkmadığı için eleştirilen ve hakkında yazar Levent Gültekin tarafından 'aşırı alkollüydü' iddiası ortaya atılan Muharrem İnce ile ilgili bu yanıltıcı bilgiyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gültekin'e verdiği öne sürüldü.

Gültekin, daha sonra iddiası için özür dilemiş, yanıltıldığını söylemişti. Ancak, İnce'nin aşırı alkol aldığı için seçmenin karşısına çıkamadığını ve seçim sonucuna dair bir açıklama yapamadığı iddiasını gündeme getiren Gültekin, kaynağını açıklamaktan imtina etmişti.

ÇAĞRI YAPTI

Sabah Gazetesi köşe yazarı Salih Tuna ise, 17 Temmuz Salı günkü yazısında, bir arkadaşının kendisine 'iddianın kaynağının Kılıçdaroğlu olduğunu' söylediğini yazdı.

Tuna, Gültekin'in iddiasının iftira olduğunun ortaya çıkmasının ardından özür dilemesinin normal olduğunu ancak yine de Gültekin'i tebrik ettiğini ifade ederek başladığı yazısında, "İslamcı sokakta" ona buna gündüz gözüyle olmadık iftiralar atan nice utanmazlar var. Hâlâ özür dilemiş de değiller. Belki de utanmayacak kadar kalabalık olduklarındandır, bilemiyorum" yorumunu yaptı.