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Selahattin Demirtaş için flaş talep

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

Avukatları, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.

Selahattin Demirtaş için flaş talep

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulanacağı belirtilmişti. Avukatları bu sabah Demirtaş'ın tutuklu olarak yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçelerini sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
KATILL ZIBAR YAT ORDA
siz ve sizin gibileri bir yerlerde zibarsada hic uyanmasa biz de herkeste rahat etse
@nejladurmus08 katili savunanlar var. avukatlar görev yapıyor. demirtaş kim yahu.
senide yanına alalım en azından geceleri .. ihtiyaç meselesi
Muhaefetin sevgi kelebeği yaptığ bu adam halkı sokağa döküp kışkırtıp insanları birbirne düşürüp kırdıran provakatör dür.
@extrabilenadam esas provakatör cuma çıkışı fetva verenlerdir.
sayın Demirtaş aynı çağrıyı bugün Filistinliler içinde yaptı . bu durumda yine provakatör oluyor .
OLDU GÖZLERİM DOLDU
şimdi olmaz seçimlerden sonra avluya çıkma izni verilir
Nasıl bir taleptir o..demekki bu ülkede hiç bir suça ceza yok..yasin börülerin kemikleri sızlıyor..
Alaattin Çakıcı içinde aynı talep ilgili avukatlarca yapılsın
Ölünce belki
sen ve baban aponun geberdi haberi gelir inşallah
Çok beklersin yavrum
chp nin oyunu bu, üç oya bunlar aponunda altına yatarlar
korkudan çıkartamıyorlar selahattin demirtaşın seçimleri büyük ölçüde etkileyeceğini biliyorlar ilk referandum da akparti %50 barajını aşamadıktan sonra bakalım bizim oyumuz için ne yalanlar da bulunacak
inşallah bu haksızlık ortadan kalkarda adil bir şekilde sende seçimlere girersin salahattin başkan sana yapılanlar haksızlıktır allah katındada günahtır...
şimdi tecavüzden birisi yargılansa tecavüz ettiğide bütün kameralardan ses kayıtlarından ispatlansa ama bu adamın 100 binden fazla seveni olsun deseki ben cımhurbaşkanı olacam imza toplayın vede çıktı 100 bin imzayı topladı şimdi adaletli bir seçim olsun diye bu tecavüzcü sapığı dışarımı çıkartmamız gerekiyor ulan bu adam terörist pkk şehir siyasi ayağı pkk bu ülkede terör yapmaktan başka bir bok yemiyor başlarım adaylığına ulan çıkamaz kardeşim dışarı çıkamaz cezasını çekecek o zaman tecavüzcülerde aday olsun onlarda çıksın nasıl tecavüzcü çıksa hoşuma gitmezse bunun cıkmasıda hoşuma gitmez
mehmetimizin katili kan emici vampirler. bebek katilleri ve onların siyasi temsilcileri sizi bu hükumetten başkası o deliğe tıkmaya cesaret edemedi. umarım ömrünüzün tamamını o delikte geçirirsiniz. o delik sizin için ödüldür aslında işkence ile öldürülmeniz gerek. tıpkı binlerce sivil ve binlerce mehmedimize yaptığınız muamele gibi.
Dışarı cıkar tırlar seçilemez 24 akşamı ülkeyi terk eder bu kadar basit
TÜRKİYE CUMHURIYETİ DEVLETİ VALLA İŞİ ÇOK ZOR BE HEM İÇ DUSMAN HEM DIS DUSMANLARLA UGRASIYO TÜRKİYE EGERKİ BUGUNDEN İÇ TEHDIDE KARSI GEREKEN EN AGIR YAPTIRIMLARI YAPMAZSA YARIN İŞİ COK ZOR OLUR
olumsuz cevap yazan sizde türk kürt kardeşiz diyen arkadaşlar baksanıza bütün yorumlariniz beğenilmemiş demek bir yanlış hata varsa sizde ve sizin gibi düşünen kardeşlerde
demirtaşı sevmem ama madem cumhur adayı kabul edilmiş adam niye içeride ? madem içeride neden adaylığı kabul edildi ? çok ilginç bir ülke burası
içerde kalan giden ne kadar süzme oç. varsa vatan hainlerine yapılan yorumları beğenmedim tuşuna basıyor.iç temizlik için idam şart yemişim ab kriterini imzasını lanet olsun bu vatan toprağında hayvan gibi yaşayıp bir dışkı gibi geberip gidenlere.
Apo neden ortada yok. Hapiste değil mi ? Sürekli Demirtaş bahsi var sadece .
Allattin Çakıcı için de talebte bulunsunlar daha adil olur ozaman.
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