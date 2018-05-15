Selahattin Demirtaş için flaş talep

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulanacağı belirtilmişti. Avukatları bu sabah Demirtaş'ın tutuklu olarak yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçelerini sundu.

