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Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor... Geçtiğimiz günlerde açıklanan adaylık listelerinde Muhammed Erdoğan ismi dikkat çekti. Son gelen bilgiye göre; soyadını Erdoğan, eşinin adını Sümeyye olarak değiştiren Suriyeli Muhammed Erşahuni AK Parti'de Bursa 9. sıradan aday gösterildi.

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Suriye'den 10 yıl önce gelip, Bursa'ya yerleşen Muhammed Erşahuni, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.. Suriyeli Muhammet Erdoğan Bursa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi. Muhammet Erdoğan AK Parti'nin açıkladığı Bursa Milletvekili aday listesinde kendisi aday gösterildi.

MUHAMMED ERDOĞAN(ERŞAHUNİ) KİMDİR?

Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya 10 yıl önce gelip yerleşen Muhammed Erşahuni, şirket kurarak, turizm ve inşaat sektöründe iş yapmaya başladı. Bu Süreçte AKP hükümeti kendisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdi.

Muhammed Erşahuni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı dolayısıyla soyadını değiştirip, Erdoğan yaptı. Eşinin ismini de Sümeyye olarak değiştiren Erşahuni, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AKP çatısı altında Bursa'dan aday adaylığı başvurusu yapmıştı. Muhammed Erşahuni'nin, en büyük hedefi ise milletvekili olarak TBMM'ye girmekti.

BU DURUMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI NE DİYOR?

Milletvekili olmak için bazı şartlar Anayasamızın 76. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre,

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Askerlik hizmetini yapmış olmak,
  • Kısıtlı olmamak,
  • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
  • Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezası almamış olmak,
  • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak; kaçakçılık, resmi ihale ile alım satımlara fesat karıştırmamış olmak,
  • Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılıp bu suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak.

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
DÜŞÜLEN DURUMA BAK ADAM SURİYELİ SIRF YALAKALIK YAPIYO DİYE ADAY YAPILIYO BU ADAMIN KENDİ MEMLEKETİNE HAYRI OLMAMIŞ BİZEMİ OLCAK GÜLDÜRMEYİN BİZİ
NE DENEBİLİRKİ?????????? KİŞİLİKSİZLİK...... SURİYELİLER BU ÜLKEDE 1. SINIF VATANDAŞ......
Böyle Omurgasızdan Memlekete ne fayda gelir
Evet anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Yurdumuz ne hale geldi.
Bursaya hayırlı uğurlu olsun milletvekili olunca ne olacak suriyelelire daha iyi iş imkanı yardım mı sağlayacak türk olmayan birisinin milletvekili olması kabul edilemez...
Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre öeclislerimde onlarca Türk milletvekili var. Normal bir durum bu, anormal olan haberin veriliş şekli.
vatanını savunamayanlar benim ülkememi sahip çıkacak
Senin bi kabahatin yok ki, kendisine yapılan yalakalığa karşı zaafı olanlarda sıkıntı. ..
NERDE KALDI MİLLİ OLMAK... SURELİ VEKİL OLMA DURUMU VAR.. YADA ADAY... NELER OLUYOR BU ÜLKEDE YA... İŞLERİNE NASIL GELİRSE BUNLARIN... UYAN HALK UYAN............
Suriyelilerde aday yapılmaya başlandı 30 sene sonra artık bu ülked eTürk kalmayacak bunun altından akp kalkamaz.yazıklar olsun.Ama malesef asla okumayan bilmeyen sadece yola bakıp oy veren vatandaşlar bu üleknin altına dinamit koyuyorlar
Bu Ahmaklar çok değil 1 yıla varmaz anlayacaklar durdukların yerin uçurum olduğunu... Sonra başta onlar ağır eleştiriler yapacak AKP ye ve Reise göreceksiniz bak.
et gzel memleket imin güzel insanları bu a ka pe ye tamam diyelim artık ...
reza zarrap modelinsiyasi zirhmi giydirmek istirolarmis gerci oyle olsa on siralarda kendisine yer verirlerdi bu tamamen iclerindeki arap seviciliginden kaynakli yaziklar olsun..
kendi ülkenizi yönettiğiniz gibi burayıda yönetirsiniz, sende anladın ülkenin yarısının koyun olduğunu.
Haber savsata değil ise sıralaması seçilebileceği bir sıra değil fakat bir Türk olarak bana utanç verici geliyor.. Yiyen yiyebilir.
Gayet doğal bir şey...Partilerde Ermeni, Rum, Fetöcü, PKK lı aday yok mu? HDP ve CHP içinde ki Bazı hainleri nereye koyacaksın? Bu adam Türk Vatandaşı olmuşsa Milletvekili olabilir.Gayet normal.........
ASKERLİĞİNİ NEREDE YAPMIŞ...
HERİFLER MEMLEKETİ ELE GEÇİRDİ PES VALLAHİ.
askerlik hizmetini nerede yapmış acaba bu suriye yalagı? içerden dışardan ne kadar çok yalarsan büyük taşakları o kadar rant veriyor yalayana...
Hadi canım sende....
10 yıl önce suriyeden geliyor. İnşaat sektörü şirketi sahibi, millet vekili hayali. Peki bunlar neyle mümkün? Sadece iyi birer kıl olmakla. Yaradana Kul olun, Kula Kıl olmayın.
Helali hoş olsun. Irkçılık yapanlara kapak olsun. İnşallah seçilir.
Adı üstünde soy isim soyunu belli eder, bunlar soysuz olduğu için yalakalık uğruna para uğruna herşeyi yapar, akp ye yakışır bir hareket olmuş hiç şaşırmadım. nerde sahtekar varsa akp ye geçip kısa yoldan köşe olma peşinde. bide bu soysuzları milletvekili yapıp ömür boyu kıyak emeklilikle milletin sırtından beslendirecekler.
BUNUN ÜLKEYE NE FAYDASI OLUR, AMAÇ SURİYELİLERİN OYUNU ALMAK...
ilginç ne yapacaklarını şaşırdılar koltuk kapmak için
senin karekterine tüküreyim
Millet markete kasiyer alırken bile en az lise mezunu istiyor millet vekili en az ilkokul mezunu. kaçakçılık, resmi ihale ile alım satımlara fesat karıştırmamış olmak, e bu maddede var ozaman şuana kadarki millet vekillerinin %99'u yasadışı olarak seçilmişler.
yazıklar olsun bir arap kalmıştı meclise girmeyen
YETERİNCE TATMİN EDİCİ OLMAMIŞ , BENCE KENDİ ADINI DA EMİNE YAPSA İDİ DAHA İYİ OLURDU
vay vay vay vaybeeeee yaziklar olsun ulkeme hep boyle seyler olucak demistim size simdi benim vergim ile buna maas emekli oldugunda 6-7000 tl emekli maasi 5 senede arap sevdaniz batsin hangi ulkelerde boyle bir durum var siz basarili olursa ilerde cumhurbaskani bakan falan yapin sinra arkadindan tum suriyelileri toplasin yani sirf suriyeliler oy versin diye aradan millet vekili cikardiniz yaziklar olsun sizmi milliyetcisiniz suphe duyarimm suphe TAMAM
benim milletimi araplar neden temsil ediyormus hadi ordan adam hayatinda ataturk ilkelerini kac kere okumus rezilsiniz rezilllll
benim vergimle maas alicak 5 sene sonra emekli olucak ben 40 yil calisicam emekli olucam 1300 tl bu arap bozuntusu emekliliginde dunyanin malini goturucek sizde ar damar kalmamis milliyetcilik ayaklar altinda artik sizi turk halkina havale ediyorum ALLAH CC ETSEM. SİZİ SORGULAMAKTAN BASKALARİNA SİRA GELMEZ SİRAT KOPRUSUNDE
MADEM SİYASETİ İYİ BİLİYOR, SURİYE İÇLER ACISI KENDİ MEMLEKETİ, GİTSİN ORADA YAPSIN SİYASETİNİ, NE KADAR SURİYELİ VARSA DA TOPLAYIP GÖTÜRSÜN BURADAN.
Adam 10 yıl önce gelmiş, soyadını değiştirmiş, karısının adını niye değiştirsin ki, sümeyye bütün müslümanlarda var, hadi değiştirdi diyelim Emine yapardı. Mynet troll haberden birşey çıkmaz. Bir de bu adama gelmeden Türk gibi gözüküp başka memleketin çocuğu gibi davranan nice içimizde hainler var.
suriyeliye asla oy vermem
Bence bunu Başkan Yardımcısı filan yapsınlar. Ülkede Türklerden başka herkes ayrıcalıklı var. Adam 4 milyon Suriyeliyi temsil ediyor. Nefret ediyorum bu ülkenin kendi halkını sevmemesinden ...Nefret ediyorum bu ülkenin kendi halkına ayıracağı kaynakları elin araplarını hoş tutmak için harcamasından...
bende italyanin cumhurbaskani oliyim gidince birak vatandasligi oturma izni vermezler. nasil bir ulke bu simdi bu benim vergimle maas alacak 5 yilda emekli olacak aldigi emekli maasini hesap edebiliyormusunuz? ben 40 yil calis odul 1300 tl vay be vay bee vay bee ulan bunlar bizi ulkelerine kabul etmezler bizde savas olsa
Bursa da arammı kalmadı da bunu aday göstermişler yazıkki şimdi ki Bursa milletvekillerine ve şimdiki adaylara kendilerinde gurur varsa hepsi istifa eder eder ve kendi milletinden adaya göstermesi için çaba gösterirler
parası varmı parasi
sozde mıllıyetcı troller yorumumun altına yorumlarınızı beklıyorum
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