Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Suriye'den 10 yıl önce gelip, Bursa'ya yerleşen Muhammed Erşahuni, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.. Suriyeli Muhammet Erdoğan Bursa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi. Muhammet Erdoğan AK Parti'nin açıkladığı Bursa Milletvekili aday listesinde kendisi aday gösterildi.

MUHAMMED ERDOĞAN(ERŞAHUNİ) KİMDİR?

Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya 10 yıl önce gelip yerleşen Muhammed Erşahuni, şirket kurarak, turizm ve inşaat sektöründe iş yapmaya başladı. Bu Süreçte AKP hükümeti kendisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdi.

Muhammed Erşahuni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı dolayısıyla soyadını değiştirip, Erdoğan yaptı. Eşinin ismini de Sümeyye olarak değiştiren Erşahuni, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AKP çatısı altında Bursa'dan aday adaylığı başvurusu yapmıştı. Muhammed Erşahuni'nin, en büyük hedefi ise milletvekili olarak TBMM'ye girmekti.

BU DURUMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI NE DİYOR?