Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak” dediği öğrenildi.
CHP İL BAŞKANLARI İÇİN TALİMAT
İçişleri Bakanı Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği belirtildi.
KÖY BAKKALI PKK'LI TERÖRİSTLERCE KATLEDİLMİŞTİ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, PKK'lı teröristlerce katledildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirlendi. (Haber7)
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