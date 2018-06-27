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Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak” dediği öğrenildi. Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği belirtildi.

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak” dediği öğrenildi.

CHP İL BAŞKANLARI İÇİN TALİMAT

İçişleri Bakanı Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği belirtildi.

KÖY BAKKALI PKK'LI TERÖRİSTLERCE KATLEDİLMİŞTİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, PKK'lı teröristlerce katledildi.

SALDIRI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirlendi. (Haber7)


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu HDP PKK CHP Pervin Buldan

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN ACABA SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMANA KALMAYAN DÜNYA SİZE Mİ KALACAK?
@karayusuf_2009 o bu devletin asayişin başı senin gbi itlerle uğraşması için sınırsız yetkiye sahip biri mal
biryandan birlik beraberlik çağrısı yap,bir yandan milleti böl,,bunların birlik beraberlikten kastı Tayyibin yanında olmak
DİKTALIK BİR...….
HDP'ye oy verenlerinde elleri bu kana bulaşmıştır. Bu ülke hepimizin, oradaki yaşamın huzurlu bir şekilde olmasını hepimiz istiyoruz. Orada huzurun olması, kürt kardeşlerimizin hayatını rahat bir şekilde sürdürebilmesi içindir. HDP kürt kardeşlerimizi temsil eden bir bir siyasi parti değil, selahattinin abisinin dağa'da PKK teröristlerle birlikte yaşayıp, bu vatan evladına ve kürt kardeşlerimize ateş etmesidir. Herkes iyi bir şekilde hayat sürdürmek, geleceğini inşaa etmek istiyorsa, birlik önemlidir. Bu birlik sadece devlet için geçerli değil, aile için de geçerlidir.
Dün AKP hdp ile kankiydi bu gun ince demirtasi ziyaret edip hdp bayrakları ile miting yapıyor bu nasil oluyor...
İyi o zaman CHP’liler askere de alınmasın ve şehit de olmasınlar. Böyle saçmalık mı olur. Herkes bu ülkenin evladı. Daha dün megri megri diye terörist ağıtlarına ağlayanlar şehitlerimizi düşünür oldular.
soylu çok konuşma seninde ne halt olduğunu bu Millet çok ii bilio
BU KİM YA ŞEHİTLERİ PARSELLEMİS ZANNEDERSEM CAMILERI ŞEHİT TÖRENLERİNİ BEN OLSAM ŞEHİT YAKINLARI YERİNE SİZİ SOKMAZDIM ŞEHİDİMİZ YAKININA
aynı acıyı, bu teröristlerin meclise kadar girmesine vesile olanların evlerinde göster Allah ım...
şehitler babanızın malı değil kimin katılıp katılmayacağına karar vermek kimsenin haddine değildir bu ülkeyi böldünüz kutuplaştırdınız şimdi dechp lileri galeyana getirmeye çalışıyorsunuz şehidin gazinin chp lisi akp lisi olmaz o makamda oturup bunları konuşmak o makamın ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunu gösterir chp li şehit akp li şehit ayrımı da yaparsınız yarın
soylu senden icazet mi alacağız.CHP li olarak.
chp bu yaptığının faturasını bir sonraki seçimde ağır ödeyecektir
gelsn diktatörlük devri
Helal sana soylu başkan bu millet senin arkanda soylu böyle devam...
bu tür davranışlar ÜLKEYE zarar veriyor millet seçip meclise gönderdiyse terörist etiketi vurmanız yanlış BULDAN kandile devletin denetimi ile kandile gitmiştir ÇÖZÜM sürecine Katkısı olsun diye İNKAR etmeyin tehdit etmek YANLIŞ
haburdan soktuğunuz pkklılar kıyıyor işte insanlara kime suç atıyorsunuz siz..bakanlıklar tsk sizin elinizde chp de ne varda hdp yi koruyacak..
chp den hdpye oy verenler sizin vebaliniz bu bu adamlari meclise sokan sizsiniz 30 yildir bunlarin sayesine
CHP nin pekaka ile işi olmaz. Pekaka ile işi olanlar çözüm sürecinin allı pullu aktörleridir. Güneydoğudan çıkan oylara bakın pekaka ile ortak parti kimdir görülür.
Millet iradesini ortaya koydu. Teröristi kim desteklerse imha edin. Tam destek milletten.
adam yokluğunda bunu gibi fetoculara makam verirsen olacağı budur.
şehıt cenazelerıne bütün halk katılır partı gözetılmez sen kımsın kendını ne sanıyon be arkadaş
her şeye sahip çıkan ben ben ben diyen adam,adam değildir.dikta rejimine doğru gidiyoruz.
Çözüm süreci diyerek imralıdaki apo iti ile görüşenler akil diye palyaço gezdirenler meğri meğri diye türkü söyleyenler sınır ötesinden gelipte ağası ile beraber oturup Diyarbakır kürdistanın başkenti diyenleri alkışlayan lar seçimlerde turnike olup kendine numaratör takıp İncenin mitingine gelenleri sayan Soylu kendine gel kendine CHP li olmasamda CHP dediğin o parti Kurtuluş savaşını verip emperyalizmi yenenlerin kurduğu partidir saltanat kayığına binen dalkavukların değildir eski DYP genel Başkanı mazbatanı daha almadın talimatın diye yazılan bu haber doğruysa sen şuanda hükümsüzsün
chp nin oylarını düşürebilmek için karalama kampanyası başlattım desene açık açık sen herkezi kendin gibi dönekmi sanıyorsun
Bundan sora böyle olması gerekiyor. PKK ya açık veya dolaylı her kim destek veriyorsa bedelini ödemelidir. o kadar.
helal olsun başkann adamsınnn
sen kimsin be adam.şehit cenazeleri babanın tapulu malı değil.
Yerin de bir karar chp liler hain dedikleri ile kucak kucağa kol kola olmuşlardır hdp ile pkk ile aynı saf da olanlara muamele ayrı olmalı terörizme destek verenlerle Türkiyenin içinde adam gibi yaşayanlar bir olmamalı
:(
sen nasıl bır bakansın herkesı tehdıt edebılıyosun o makamın adamı degılsın sokak kabadayısı
bı halkı ayrıştırmak tan başka birşey değil. şehit hepimizin Türkiye'nin şehidi. yok CHP gelemez diye yanlış bir taviri kınıyorum.
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