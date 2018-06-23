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"Türkiye, yeni hükümet sistemiyle şaha kalkacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 00:59 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: - "Türkiye, irade, erdem ve cesaretle, yeni hükümet sistemiyle inşallah şaha kalkacak, yarınlar daha iyi olacaktır" - "CHP'nin adayı Sayın İnce, cami cami niye geziyor, her gittiği yerde umre ibadetini yaptığını niye açıklıyor, başı örtülü olduğunu göstermek için mitingden mitinge annesini, kız kardeşini niye gezdiriyor?" - "Şimdi her tarafa gidiyor, kendinin de dini konularda ne kadar hassas olduğunu anlatmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın işte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kerameti Muharrem'i bile erdirdi"

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye, irade, erdem ve cesaretle, yeni hükümet sistemiyle inşallah şaha kalkacak, yarınlar daha iyi olacaktır." dedi.

Bozdağ, Kozaklı ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

24 Haziran seçimlerinin bugüne kadar yapılanlardan farklı olduğunu, cumhuriyetin ilanından bugüne geçen yaklaşık 100 yılda ilk defa yeni bir sistem değişikliğinin hayata geçirildiğini belirten Bozdağ, adeta yeni bir yüzyılın ilk sayfasının pazar günü yazılacağını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla yürürlüğe konacağını kaydetti.

Yeni sisteme göre ilk cumhurbaşkanı ve ilk parlamentonun pazar günü seçileceğini dile getiren Bozdağ, şunları ifade etti:

"O nedenle bu seçimin diğerlerinden farkı var. Bir tarihtir, bir milattır, bir değişim ve dönüşüm günüdür. Yeni dönem inşallah Türkiye için siyasi istikrarın, güçlü iktidarın kalıcı olduğu, hızlı ve etkin karar almanın hakim olduğu, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla tespit edilip çözüme kavuşturulduğu, sorunların hızla görülüp çözüldüğü bir dönemi hayata geçirecektir.

Türkiye irade, erdem ve cesaretle, yeni hükümet sistemiyle inşallah şaha kalkacak, yarınlar daha iyi olacaktır."

Bozdağ, Türkiye'nin bu yürüyüşünü durdurmak isteyenler bulunduğunu, bunların bir araya gelerek 'Eskiye döneceğiz.' dediklerini söyledi.

"Yeni bir şey vadetmiyorlar, eskiyi vadediyorlar." ifadesini kullanan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaosların, bunalımların olduğu bir Türkiye'yi arıyorlar. 'Biz eksiye döneceğiz.' diyorlar. Vaatleri eski Türkiye, biz ise 'Eskiye değil, geleceğe yürüyeceğiz.' diyoruz. Biz geleceği vadediyor, geleceğin büyük Türkiyesi'ni konuşuyoruz ama bunlar eskinin Türkiyesi'ni, krizlerin, kaosların Türkiyesi'ni konuşuyorlar. Bunların gücü yeterse yeniden parlamenter sistemi getireceklermiş."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Bozdağ, "CHP'nin adayı Sayın İnce, cami cami niye geziyor, her gittiği yerde umre ibadetini yaptığını niye açıklıyor, başı örtülü olduğunu göstermek için mitingden mitinge annesini, kız kardeşini niye gezdiriyor? Şimdi her tarafa gidiyor, kendinin de dini konularda ne kadar hassas olduğunu anlatmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın işte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kerameti Muharrem'i bile erdirdi." ifadelerini kulladı.

Türkiye'yi yönetecek kişinin, seçmenlerin en az yüzde 50 artı 1'inin geçerli oyunu alması gerektiğine dikkati çeken Bozdağ, "Yüzde 50 artı 1'inin geçerli oyu ne demek? CHP'nin kalıplaşmış 25 puan oyu yeter mi? Eğer yetseydi onların alkışlayacağı laflar söylerdi. Şimdi onlar kahroluyor. 'Başörtüsü sorununu bile ben çözdüm.' diyor, kargaları güldürüyor, gerçekten CHP'ye gönül verenleri kahrediyor Sayın Kılıçdaroğlu." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, milletin diliyle, diniyle, rengiyle, ahlakıyla, inancıyla, düşüncesiyle, gelenekleriyle ve tarihiyle kavgalı olan birisinin yüzde 50 artı 1 oy alamayacağını dile getirdi.

"Türkiye'yi bölmek isteyen bir parti yüzde 50 artı 1 alabilir mi? Faşist bir parti, komünist bir parti, 'Osmanlı, yörüklere zulmetmiştir.' diyen, tarihine hakaret eden bir parti yüzde 50 artı 1 oy alabilir mi?" diye soran Bozdağ, "Alamaz. Onun için yüzde 50 artı 1'e diyorlar ki: 'Ben de sizdenim, ben de sizin gibiyim, ben de sizin gibi yaşıyor ve inanıyorum.' diye milletin değerleriyle barışmaya başladılar. Bunlar güzel işler ama bilesiniz ki bunları değiştiren ve dönüştüren Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Cumhurbaşkanımız olmasaydı emin olun değişmezdi." şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarının son 16 yılda bütün illere, ilçelere ve beldelere yaptığı yatırımlarla Türkiye'yi kalkındırdığını vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"16 yılda yaptıklarımızı teminat göstererek, Kozaklılılardan, Nevşehirlilerden 5 yıllığına yetki istiyoruz. Geçmişimizi teminat olarak gösterip yeni döneme yetki istiyoruz. Bunlar ne yapıyorlar? Palavralarını teminat gösteriyorlar. Başka bir şey yok. Türkiye, son 16 yılda her alanda değişti. Bölünmüş yollarıyla, hızlı tren Türkiye'yi dolanıyor. İnşallah Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Kayseri, oradan Konya, oradan da Antalya'ya giden hızlı trenin projesi bitti, inşallah bu sene yapım ihalesini gerçekleştiriyoruz.

2023'e kadar yüksek hızlı trenle bu bölge de buluşmuş olacaktır. Kozaklı'nın yanı başından hızlı tren geçecek, böylelikle yüksek bir hızla daha ekonomik, daha konforlu, daha güvenli seyahat etme imkanı bulacak. 2023'te bu proje Allah'ın izniyle bitecek. Havaalanlarıyla, üniversitelerle, toplu konutla, doğalgaz ile her yeri donattık. Türkiye'nin dört bir yanını mamur hale getirdik. Şehir hastaneleriyle, sağlıkta devrimle büyük değişimleri hayata geçirdik."

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ Kozaklı Nevşehir

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